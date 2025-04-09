LB.ua: Головком Олександр Сирський розповідає подробиці російського наступу на Сумщину та Курської операції ЗСУ. Ось як це виглядає на мапах

За відкритими даними, російські сили перетнули український кордон поблизу селища Новеньке. Зараз вони наступають у південному напрямку і вже захопили село Басівка. Звідти противник прагне вийти на основну дорогу постачання Суми — Юнаківка — Суджа. Крім того, вочевидь, противнику вдалося створити низку дрібних вклинень (глибиною до 1 км) на українську територію, а також на ширшій ділянці від Журавки до Володимирівки. «Бабель»

Олександр Сирський розповідає про те, як зʼявилася ідея Курської операції

Ще з весни 2024 року російське командування готувало великий наступ — планували захопити Харків і Сумську область. Генштаб мав інформацію, що атака розпочнеться у травні. Олександр Сирський доповів про це президентові і перекинув до кордону бригади з полігонів.

Основою ударного угруповання РФ мав стати нещодавно створений 44 армійський корпус чисельністю до 160 тисяч осіб. Але коли українські війська висунулись до державного кордону, вони змусили ворога діяти на випередження: на початку травня він кинув у бій ті сили, які вже були розгорнуті. Це близько 46 тисяч людей у районі Бєлгорода та 23—26 тисяч на Сумському напрямку.

Наступ виявився невдалим: на Харківщині ворог завʼяз у боях за Вовчанськ, просунувся лише на 9 км у районі Липців, після чого був відкинутий на 2 км. Росіяни зазнали значних втрат, перекинули сили із Сумського напрямку і втратили там ініціативу. Водночас РФ розгорнула стратегічний наступ практично по всій лінії фронту. Вона наступала на Часів Яр, Торецьк, Покровськ, Купʼянськ, Лиман, Запоріжжя.

Тоді в українському командуванні виникла ідея — провести контрнаступ саме там, де ворог ослабив оборону, тобто на Сумському напрямку. Там у нього залишились лише війська, що прикривали кордон, і деякі тилові підрозділи. Тому 6 серпня почалась Курська операція.