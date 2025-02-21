Післязавтра Німеччина обере нового канцлера замість Олафа Шольца. Хто це може бути? Що це означає для України? Розбір «Бабеля»

Російське вторгнення 24 лютого 2022 року для Німеччини стало початком нової кризи. Країна щойно оговтувалася від попередньої, яку спричинила пандемія коронавірусу. Її економіка залежала від енергоресурсів, які вона імпортувала з Росії і яким треба шукати заміну. А втім, на Німеччину припадає майже чверть економіки Європейського Союзу. Саме в Німеччині розташований Європейський центральний банк.

Герхард Шредер, Ангела Меркель, Марк Рютте, Дмитро Медведєв, Ервін Зеллерінг і Матіас Варніг серед інших на символічному запуску першої черги «Північного потоку» в листопаді 2011 року. Getty Images / «Бабель»

Із 2022 року Німеччина значно більше торгує з країнами Східної Європи, зокрема й з Україною. Найбільше Україна продає в Німеччину сировини та агропродукції: ріпак, кукурудзу, кабелі, меблі та труби. Німці ж продають в Україну більш технологічні товари: автомобілі, ліки, нафтопродукти, сільгосптехніку. У 2023 році Німеччина стала для України третьою за обсягом імпорту та пʼятою за обсягом експорту.

Крім того, Німеччина посідає друге місце за обʼємом допомоги Україні — вона вже становить $44 мільярди. Більшість допомоги — військова. Це сотні танків, БМП і бронемашин, системи ППО Patriot та IRIS-T, десятки артилерійських систем і кілька HIMARS, сотні тисяч різних снарядів, а ще вантажівки, автомобілі, радари, дрони, рації, машини для розмінування, патрони, ліки, форма, генератори, вибухівка. І цей список не повний, оскільки багато зброї німці лише замовили у своїх підприємств і чекають, поки її виготовлять.

Міністр оборони Боріс Пісторіус і посол України в Німеччині Олексій Макеєв на церемонії передачі першої колісної артилерії RCH 155, січень 2025. Getty Images / «Бабель»

Саме тому для України важливо, хто стане новим канцлером — головою німецького уряду, який має широкі повноваження, зокрема і в зовнішній політиці. Однак, щоб створити уряд у Німеччині, потрібна коаліція в парламенті. Зазвичай жодна з німецьких партій не здобуває більшості одноосібно, тому їй доводиться домовлятися з іншими.

Які дані соцопитувань? 30% — блок ХДС/ХСС, який в Німеччині називають «Союзом»

21% — праворадикальна «Альтернатива для Німеччини»

15% — соціал-демократи, які перемогли на минулих виборах

13% — «Зелені»

На виборах цього року перемогу прогнозують блоку ХДС/ХСС. До ймовірної перемоги його веде 69-річний адвокат Фрідріх Мерц. У політиці він давно — з 1989 року. Спочатку був депутатом Європарламенту, а потім і депутатом Бундестагу. Мерц швидко зростав у партійній карʼєрі та на початку 2000-х очолив фракцію ХДС/ХСС.

Однак після поразки на виборах у 2002 році він поступився цією посадою майбутній канцлерці Ангелі Меркель. Мерц боровся з нею за лідерство в партії, але невдало. Тож у 2009 році він пішов із політики, а Меркель 16 років поспіль керувала Німеччиною. Мерц тим часом будував успішну карʼєру адвоката, входив до консультаційних і наглядових рад німецьких компаній та розбагатів.

Коли у 2018 році Меркель заявила, що йде з політики, Мерц вирішив скористатися цим шансом. Та всередині партії перемагали ті кандидати, на яких вказувала Меркель. Мерц дочекався їхніх провалів і у 2022 році таки очолив партію.

Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель»

За головування Мерца політика ХДС/ХСС почала хилитися вправо. Усе тому, що головна проблема Німеччини — мігранти. Фрідріх Мерц зайняв жорстку позицію: він пропонує обмежити нелегальну міграцію, розвертати прохачів притулку на кордонах, скасувати «швидку натуралізацію». Тема мігрантів стала ще актуальнішою під час цієї передвиборчої кампанії, коли в січні 2025 року афганський мігрант у місті Ашаффенбург напав на групу дітей. Він убив дворічного хлопчика і чоловіка, який намагався захистити дітей.

Аби підняти рейтинги партії та перехопити тему мігрантів у прихильників ультраправих, Мерц наблизився до того, щоб порушити один з головних неписаних принципів німецької політики — «брандмауер». Після Другої світової війни німецькі партії домовилися не співпрацювати з ультраправими. Але в кінці січня ХДС/ХСС внесли до парламенту новий план про посилення контролю за міграцією — і його схвалили за допомогою голосів від ультраправої «Альтернативи для Німеччини». За це Мерца розкритикували як інші партії, так й однопартійці. Зараз Мерц виправдовується за це голосування і наголошує, що не співпрацюватиме з ультраправими.

Протести проти партії «Альтернатива для Німеччини», лютий 2025. Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Протести проти партії «Альтернатива для Німеччини», лютий 2025. Getty Images / «Бабель»

Під час повномасштабного вторгнення Мерц кілька разів приїжджав в Україну та зустрічався з Володимиром Зеленським. Він підтримує надання і гуманітарної, і військової допомоги, але не готовий говорити про гарантії безпеки або німецьких миротворців. Головна відмінність від чинного уряду — Мерц хоче дозволити поставки в Україну крилатих ракет Taurus.

Мерц наголошує, що Україні потрібно дозволити бити німецькою зброєю по цілях на території Росії, тому що зараз «ми дозволяємо Україні воювати однією рукою, яку звʼязали за спиною». За його словами, в України є перспектива стати членом ЄС, а її шлях в НАТО — «незворотній». Щодо США, то Мерц обіцяє більш жорсткі відносини з новою адміністрацією. Особливо він хоче поскаржитися Трампу на Ілона Маска, який публічно підтримав «Альтернативу для Німеччини».

Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель»

Одній партії створити коаліцію самотужки майже неможливо. Для цього Мерцу будуть потрібні партнери. Він уже сказав, що не співпрацюватиме з ультраправими. Із соціал-демократами на чолі з Олафом Шольцом він обʼєднуватися не хоче. Найбільш імовірною є коаліція із «Зеленими», але їхні погляди на вирішення проблеми мігрантів суттєво відрізняються.

Врешті-решт Мерц опиниться перед складними викликами: спочатку сформувати ефективну коаліцію всередині Німеччини, а потім стати лідером обʼєднаної Європи.