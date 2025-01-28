«Діана ходила мінними полями, а Меган Маркл не може навіть вимовити слово «хвойда». Чому королівська пара стала медійними невдахами — переказ статті Vanity Fair

Наприкінці 2022-го принц Гаррі заскочив до офісу Spotify в Лос-Анджелесі й попросив какао. Його в офісі не знайшлось, і поки працівники шукали какао-порошок, Гаррі запропонували: а може, він питиме різний гарячий шоколад, оцінюватиме смак, паралельно спілкуючись із гістьми під запис? Це була не перша спроба Spotify змусити принца працювати — на той момент минуло вже два роки з моменту підписання контракту між стримінговою платформою та Гаррі й Меган Маркл. Після вигнання з британської королівської родини увага до пари була шаленою, і в Spotify сподівалися, що її вдасться вигідно конвертувати в популярні подкасти. За це шведська компанія погодилася заплатити Гаррі та Меган $20 мільйонів. Спецвипуск про 2020 рік вийшов успішним. Але йшов місяць за місяцем, а Гаррі ніяк не міг придумати, про що ж робити своє шоу.

Від подкасту з дегустацією какао принца Гаррі відмовили його радники. Ще були ідеї робити шоу про досвід життя в США, про ветеранів чи про досвід батьківства. У Spotify забракували їх усі, не очікуючи значної популярності. Найбільш екстравагантною була пропозиція Гаррі зробити серію розмов про дитячі травми з людьми на кшталт Марка Цукерберга, Дональда Трампа чи Володимира Путіна. Усі вони виросли соціопатами, вважав принц і пропонував спитати їх, чому. «У мене теж складна дитяча травма, це очевидно. Мою маму фактично вбили. Але що в мені такого, що я не став одним із цих поганих хлопців?» ― міркував він. У Spotify вирішили, що для цього «соціопатичного подкасту» буде складно вмовити на розмову людей, яких обрав Гаррі. Тодішній менеджер стримінгу Білл Сіммонс згодом згадував, що відеодзвінок із Гаррі, на якому вони намагалися придумати ідею для шоу, став незабутньою історією ― розповідати яку, щоправда, він погодиться лише пʼяний.

Справи в подкастерки Меган ішли краще ― але неістотно. У Spotify сподівалися, що завдяки славі та звʼязкам Маркл вона легко знайде відомих гостей для свого подкасту: як висловились у компанії, «Меган домовиться з Папою Римським про дзвінок на завтра». Усе виявилося не так легко. На початку 2022-го Spotify опублікувала тизер подкасту Меган «Архетипи». Його ідея була в тому, що запрошені гості ― світові знаменитості ― розповідають Маркл, як вони справжні відрізняються від свого публічного образу і як уживаються з ним. Це відсилка до досвіду Маркл, яку в королівській родині сприймали як зайду, легковажну американку, людину з темнішою ніж треба шкірою і таке подібне — не особливо зважаючи на те, яка Меган особистість насправді. На Папу Римського вийти не вдалося, Тейлор Свіфт і Бейонсе теж відмовили. Кількох зірок ― екстенісистку Серену Вільямс, співачку Мераю Кері чи тусовщицю Періс Хілтон ― Меган вдалося залучити, решта ж учасників шоу були відомі у вужчих колах. І навіть попри це перші епізоди подкасту вийшли аж через пів року після анонсу. Для медіа такі паузи ― неприпустима непрофесійність.

Обкладинка подкасту Меган. lemonadamedia.com

Критики відзначали, що Меган не вдається побудувати зі співрозмовниками довірливий глибокий діалог, скочуючись до зачовганих кліше «про все хороше». Але аудиторія прийняла проєкт тепло: в кількох країнах «Архетипи» стали найпопулярнішим подкастом 2022 року. Однак улітку 2023-го ― знов після піврічної паузи ― Spotify та Меган Маркл оголосили, що припиняють партнерство. Подкастерка обіцяла другий сезон, але він досі не вийшов.

Робота над «Архетипами» супроводжувалася купою проблем у команді, розповідають Vanity Fair колишні колеги Маркл. Спочатку королівська пара заснувала для своїх подкастерських активностей окрему компанію Archeway Audio. Але через її повільність і помилки до справи взявся підрозділ Spotify, продакшн Gimlet. Кардинально це ситуації не змінило, оскільки з Меган було дуже складно працювати. У будь-яких невдачах вона звинувачувала не себе, а інших. «Винні» отримували місяці прохолодного ставлення й пасивної агресії. Кілька працівників Gimlet через досвід роботи з Маркл звільнились.

Інша проблема «Архетипів» була в тому, що часто Меган заявляла сміливі, навіть провокативні ідеї, а потім відмовлялася від них. Наприклад, в одному з епізодів вона хотіла сказати слово «сучка» (bitch) ― адже «його постійно звідусіль чути». Зрештою, під час запису все перетворилось на «слово на літеру b». А епізод із робочою назвою Slut («Шльондра») ― про ставлення до сексуальності трансгендерних жінок ― зрештою отримав назву Human, being, що перекладається як «Людська істота», або «Бути людиною». Через зміну назви змінилась і концепція випуску, сценарій довелось переписувати. Випуск став схожим на озвучений підручник про рівність жінок і чоловіків, іронізують колишні колеги. Так ставалося часто й призводило до того, що «кожен епізод вихолощувався й віддалявся від проблеми, яку мав розкрити».

На більшість пропозицій щодо теми подкасту Гаррі відповідав: «Навіщо нам це робити?», або «Чому це маю робити я?». Раніше особисті інтереси та схильності принца були загадкою. Виявилося, що все, чого він хоче, ― вести розслаблене життя в каліфорнійському маєтку за $14 мільйонів, іноді опікуватись благодійними проєктами та їздити з гуманітарними турне країнами глобального Півдня: як висловився один зі знайомих Гаррі, «час від часу цілувати дітей». Друзів на новому місці він не заводив, ба більше ― принц виявився не особливо готовий попрощатися зі своїм статусним минулим. Ексколеги подружньої пари згадують, що Гаррі й Меган спонукали звертатися до них «сер» і «мадам». Усі свої публічні кроки пара робила так, щоб не нашкодити репутації королівської родини. «Як виявилось, вони не проти самої ідеї монархії. Просто їм не сподобалось, як конкретні люди обійшлися з ними», ― каже виданню один зі знайомих подружжя. Як результат ― Гаррі не особливо розуміє, чого хоче, «тому що зростав в акваріумі без знань про реальне життя». Пара вважала, що інтерес публіки до них ― запорука успіху всього, чого вони торкатимуться. Та якщо документальний серіал Netflix «Гаррі та Меган» дійсно став одним із найпопулярніших проєктів стримінгу, серіал принца про Invictus Games провалився. Гонорар для пари від стримінгу в розмірі $100 мільйонів тепер під питанням.

Подружжя під час гуманітарної поїздки до Колумбії в серпні 2024-го. Один із колишніх колег пари каже в статті: «Між ними, справді, сильні почуття: коли ви разом в одному приміщенні, вони так дивляться одне на одного, що виникає відчуття, наче тобі краще вийти з кімнати». Getty Images / «Бабель»

Якщо в Британії пара Гаррі й Меган була унікальною, то в США вони просто ще одні молоді багатії. І якщо раніше вони уникали уваги преси, тепер їм ця увага конче потрібна ― бодай для того, щоб підтримувати попередній спосіб життя. «Вони дуже хочуть бути людьми, що змінюють світ, але виявилося, що не розуміють, як це робити, ― каже співрозмовник Vanity Fair із медійної індустрії. ― Тому вони щосили намагаються бодай виглядати як люди, що змінюють світ». І якщо неамбітного Гаррі це може влаштовувати, Меган явно не вдоволена собою. Інша опальна принцеса ― Діана ― ходила мінними полями, підтримуючи гуманітарне розмінування. А Меган не може навіть вимовити слово «хвойда».