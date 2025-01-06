Російські війська — за 3 кілометри від Покровська. Що відбувається в місті зараз? Що на нього чекає? Це серйозна загроза? (Так, дуже)

Що зараз відбувається в Покровську? Його постійно бомбардують і обстрілюють: КАБами, FPV-дронами, РСЗО «Град» та іншою артилерією. Під постійні обстріли насамперед потрапляють мікрорайони Лазурний і Шахтарський — що за 2,5 кілометра від лінії зіткнення. За офіційними даними, в Покровську на 95 відсотків зруйнована промисловість і на 70 відсотків — житлові будинки.
У Покровську досі залишаються люди. До великої війни тут жили 60 тисяч людей — зараз, за офіційними даними, близько 7,5 тисячі. Влада постійно закликає мешканців евакуюватися. Від будинку до будинку ходять військові й поліція, які просять людей виїжджати. У місті повсякчас працюють волонтери, які намагаються вивозити людей — разом з їхніми котами, собаками та папугами. Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявляє, що з міста вже вивезли всіх дітей.
З 11 грудня 2024 року «Донецькоблгаз» не постачає газ у місто, тому що не може ремонтувати мережі. Електрика була в Покровську до 27 грудня, але вже 28 грудня місцева влада повідомила, що місто цілком знеструмлене. Поки що повернути електрику не вдалося. Воду можна набрати в одній точці з 11 до 15 години. Загалом у громаді було девʼять таких точок, але росіяни зруйнували шість із них. Ще дві працюють у селах, що розташовані найближче до лінії зіткнення.
У місті працюють деякі магазини, продуктові кіоски і два ринки. «Звʼязок то є, то немає, — розповідає мешканка міста. — «Нова пошта» і «Укрпошта» досі працюють. Але ми нікуди не виходимо, бо це небезпечно. В будинку пічне опалення, тож у нас тепло. Зробили запас продуктів і води. Так і живемо». За її словами, інтенсивність боїв кожного дня різна.
У місті також досі працюють підрозділи ДСНС: вони гасять пожежі та розбирають завали після обстрілів. У місті також залишається спеціальна комісія, що фіксує руйнацію житла — щоб мешканці могли отримати компенсацію. Однак вона виїздить лише туди, де відносно безпечно. Щодня з Покровська виїжджає безкоштовний евакуаційний автобус: він возить людей у Павлоград до евакуаційних потягів.
Як росіяни планують просуватися на ділянці фронту біля Покровська? Це спрогнозував колишній головнокомандувач Віктор Муженко. За його словами, росіяни не будуть штурмувати місто в лоб, а намагатимуться оточити його та обрізати логістику — шляхи постачання боєприпасів, продовольства, техніки й людей.
На думку Муженка, у росіян немає завдання взяти Покровськ, їхнє завдання — його заблокувати. Вони обходять місто на півдні й планують вийти на кордон Донецької та Дніпропетровської областей між Словʼянкою і Межовою.
До Покровська йдуть три логістичні траси: з боку Словʼянки, з боку Межової і з боку Добропілля. Насамперед росіяни намагатимуться перерізати дві автомагістралі й залізничні колії з боку Межової і Словʼянки. Залишиться лише один напрямок, на північ від Покровська ― до Добропілля. Якщо цей звʼязок перерізати, то Покровськ і вся агломерація будуть оточені. А без доставки боєприпасів, продовольства, техніки і людей Покровськ паде.
Через Покровськ і Мирноград йде пряма траса на Костянтинівку ― один з двох великих логістичних шляхів для захисників Часового Яру. Тож якщо Покровськ паде, це означатиме, за словами Муженка, що ми фактично Донбас залишимо росіянам.
У Покровську розташоване останнє в Україні родовище коксівного вугілля, необхідного для металургійних заводів, що виробляють сталь. Тринадцятого грудня через небезпеку шахта припинила видобуток вугілля. У понеділок, 31 грудня, російські війська вже захопили будівлю шахти в Піщаному. Також відомо, що російські війська захопили один з виробничих майданчиків шахтоуправління «Покровське».