Російські війська — за 3 кілометри від Покровська. Що відбувається в місті зараз? Що на нього чекає? Це серйозна загроза? (Так, дуже)

Що зараз відбувається в Покровську? Його постійно бомбардують і обстрілюють: КАБами, FPV-дронами, РСЗО «Град» та іншою артилерією. Під постійні обстріли насамперед потрапляють мікрорайони Лазурний і Шахтарський — що за 2,5 кілометра від лінії зіткнення. За офіційними даними, в Покровську на 95 відсотків зруйнована промисловість і на 70 відсотків — житлові будинки.

У Покровську досі залишаються люди. До великої війни тут жили 60 тисяч людей — зараз, за офіційними даними, близько 7,5 тисячі. Влада постійно закликає мешканців евакуюватися. Від будинку до будинку ходять військові й поліція, які просять людей виїжджати. У місті повсякчас працюють волонтери, які намагаються вивозити людей — разом з їхніми котами, собаками та папугами. Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявляє, що з міста вже вивезли всіх дітей.

Після масованого обстрілу з реактивних систем залпового вогню, Покровськ, 27 грудня 2024 року. Getty Images / «Бабель» Евакуація мешканців Покровської громади. Getty Images / «Бабель» Нічна робота захисників Покровська. Getty Images / «Бабель» Після масованого обстрілу з реактивних систем залпового вогню, Покровськ, 27 грудня 2024 року. Евакуація мешканців Покровської громади. Нічна робота захисників Покровська. Getty Images / «Бабель»

З 11 грудня 2024 року «Донецькоблгаз» не постачає газ у місто, тому що не може ремонтувати мережі. Електрика була в Покровську до 27 грудня, але вже 28 грудня місцева влада повідомила, що місто цілком знеструмлене. Поки що повернути електрику не вдалося. Воду можна набрати в одній точці з 11 до 15 години. Загалом у громаді було девʼять таких точок, але росіяни зруйнували шість із них. Ще дві працюють у селах, що розташовані найближче до лінії зіткнення.

У місті працюють деякі магазини, продуктові кіоски і два ринки. «Звʼязок то є, то немає, — розповідає мешканка міста. — «Нова пошта» і «Укрпошта» досі працюють. Але ми нікуди не виходимо, бо це небезпечно. В будинку пічне опалення, тож у нас тепло. Зробили запас продуктів і води. Так і живемо». За її словами, інтенсивність боїв кожного дня різна.