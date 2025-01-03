Увесь рік ми писали й знімали про війну, науку, геніальних аферистів і просто геніїв. Згадуємо найкращі тексти і відео «Бабеля» 2024 року

Профайл Марʼяни Безуглої

У січні 2024 року погоджуватися зі словами народної депутатки Марʼяни Безуглої чи навіть просто лайкати її пости в соцмережах було не просто не модно, це межувало із соціальним самогубством. Безугла, не добираючи слів, лаяла популярного головкома Валерія Залужного і генералітет, який, за її словами, вів Україну до поразки. У січні 2024 року Оксана Коваленко поспілкувалась з десятками людей в оточенні Безуглої і з нею самою і написала великий профайл у двох частинах — раз і два. Виявилося, Безугла погано ладнає з людьми, практично не має емпатії і замість компромісів часто шукає конфліктів. Але водночас не божевільна, не сліпа прибічниця Офісу президента і не далека від проблем фронту вискочка, як про неї говорили популярні блогери, X і Facebook. Ті самі блогери після виходу профайлу звинуватили «Бабель» у джинсі й роботі на Офіс. Хоч ми передбачили: якщо у війську не буде реформ, Безугла піде в наступ не лише на Офіс, а й на самого Зеленського, якого вона послідовно захищала. До кінця року, коли криза на фронті стала очевидна для всіх, Безуглу почали репостити, лайкати і цитувати (частіше без посилань) ті, хто раніше зневажав. Врешті-решт вона публічно розкритикувала Офіс і його голову Андрія Єрмака. Січень 2025 року — ідеальний час сказати «а ми говорили» і прочитати профайл, якщо ви досі цього не зробили. До критики особисто Зеленського залишилось 3, 2, 1.

Депутатка Марʼяна Безугла. Стас Козлюк / «Бабель»

Історія чеського афериста Віктора Кожени

«Вечірку перед Різдвом 1997 року мешканці американського гірськолижного курорту Аспен памʼятають досі. Там мають шале здебільшого багатії, яких складно вразити. Однак організатору того прийому вдалося. Він зустрічав гостей у величезному будинку на сім спалень, до якого вела дорога з підігрівом ― щоб автівкам не заважав сніг. Усередині була колекція виробів зі слонової кістки на $2 мільйони, обшитий шкірою 33 алігаторів диван і кімната для сигар. Гостям подавали сет із семи страв, кожну з яких готував окремий кухар з найкращих ресторанів США. Інгредієнти для супу з ластівʼячих гнізд привезли з печери у Вʼєтнамі, копчену вирізку приготували з рідкісного підвиду оленів, пили багатії одне з найдорожчих вин у світі марки Chateau Petrus. Гостей розважала співом восьмикратна володарка Grammy Наталі Коул. Під ранок, коли вони розʼїжджалися по домівках, на памʼять отримали торбинки з подарунками. Це були прикраси від лондонського ювелірного дому Asprey ― наприклад, золоті запонки чи каблучка з діамантом. Вечірка обійшлася щонайменше в мільйон доларів».

Маєток Кожени в Аспені.

Так починається текст Антона Семиженка про геніального чеського афериста Віктора Кожену. За свої 60 років він встиг побувати втікачем від комунізму, удаваним фізиком, чоловіком трьох жінок і власником острова. Але його головна роль — аферист, який ошукав мільйони чехів і сотні професійних інвесторів. Антон послухав усі випуску подкасту дослідника біографії Кожени — американського журналіста Пітера Еклінда, прочитав десяток статей і розказав історію життя чоловіка, який дурив і закохував у себе так, що люди досі не можуть цього забути ― хоча й хотіли б.

Тимофій Брік про те, чому «Дзеркалу тижня» краще не інтерпретувати соціологічні дослідження

Українські медіа люблять писати про соціологію і не вміють її читати. Так думає, і що важливіше, відкрито говорить Тимофій Брік, соціолог, ректор Київської школи економіки і популяризатор науки. Цю тезу він довів на одному прикладі: проаналізував для «Бабеля» соціологічне дослідження, яке на замовлення «Дзеркала тижня» в червні зробив Центр Разумкова. Брік розгромив висновки журналістів і на цьому не зупинився. В листопаді, на основі ще одного соціологічного дослідження, він заявив, що справжньої поляризації в українському суспільстві немає. Що далі, Тимофію? З новими сенсаціями у 2025-му — просимо до нас.

Війна за Закарпаття

У червні 2024 року на Закарпатті сталося майже неможливе — правоохоронці заарештували мера Мукачевого Андрія Балогу і голову Мукачівської райради Михайла Ланя. Чому неможливе? Бо Андрій Балога — це син народного депутата і «короля» регіону Віктора Балоги. А Михайло Лань — «хрещений батько» Закарпаття. Щоб розібратись, як дві впливові родини втратили контроль над своєю вотчиною, Оксана Коваленко поїхала на Закарпаття і розказала історію боротьби всіх з усіма, яку виграв Офіс президента.