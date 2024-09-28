Що ми слухали у вересні. Хвильовий в акустиці, рефлексія Вакарчука, Drum&Bass на цвинтарі й (о боже!) повернення Linkin Park ♥️

"The Emptiness Machine", Linkin Park

Дата виходу: 6 вересня.

Жанр: альтернативний метал.

Рекомендує: журналіст Саша Мʼясищев.



В це досі несила повірити, але легенди альтернативного металу Linkin Park повернулися. Сім років гурт публічно жив лише спогадами, перевипускав старі пісні і не підживлював чутки про відродження. У вересні ж гурт увірвався в соцмережі: за кілька днів він випустив новий сингл, дав концерт, представив нову вокалістку Емілі Армстронг, анонсував новий альбом і вирушив у великий тур. Ставлю Linkin Park 11 балів за гучний камбек. Послухайте їхню першу за сім років пісню — вона дивовижна.

«Не лякай» Клавдія Петрівна, OSTY

Дата виходу: 6 вересня.

Жанр: поп.

Рекомендує: журналістка Софія Коротуненко.



Цю пісню Клавдія Петрівна та OSTY вперше презентували на концертах артистки в Палаці спорту наприкінці серпня, але на стримінгових майданчиках вона зʼявилася саме у вересні. Пісня стала популярною ще до релізу, коли в мережах ширився запис кружечка в Telegram, де OSTY разом зі своєю подругою Соломією (тоді вона ще не почала карʼєру Клавдії Петрівни) грають на піаніно та співають. У травні 2023 року OSTY випустив соло-версію треку. Згодом трохи змінив текст і випустив фіт із Клавдією Петрівною. Це було класне рішення — дзвінкий голос Клавдії Петрівни чудово доповнив спів OSTY. Їхній дует уже не вперше зачаровує, тому пісня точно буде у вас на повторі.

«У полі тиша», Тонка

Дата виходу: 12 вересня.

Жанр: інді, intelligent pop.

Рекомендує: керівник англомовної редакції Антон Семиженко.



В новому акустичному альбомі київського гурту «Тонка» з-поміж 11 (чудових) треків вирізняється один — заспіваний не солісткою Оленкою Карась, а саунд-продюсером колективу Ярославом Татарченком. Інша особливість пісні — текст десь років сто тому вийшов з-під пера Миколи Хвильового. Цей його короткий вірш зараз набув слави: він фігурує у фільмі «Будинок «Слово», кілька виконавців поклали його на музику. Версія від «Тонка» — з особливим передсвітанковим настроєм, коли ти вже на вулиці й попереду довгий шлях крізь вкриту ранковою росою траву. Були б такі пісні, коли я вивчав Хвильового у школі, — знав би шкільну програму краще.

"Talk talk", Charli XCX feat. troye sivan

Дата виходу: 12 вересня.

Жанр: денс-поп, гіперпоп, фьюче-хаус.

Рекомендує: дизайнерка Анастасія Лисиця.



Всі знають про природний феномен «бабине літо». Чомусь люди приписують звичайним явищам дуже дивні назви, тому на правах такого самого Homo sapiens я даю цьому вересню нову назву «братове літо». Можна подумати, що я про свого брата Андрія, якому винна пару сотень гривень, але ні. Charli XCX вирішила, що demure autumn буде не в її зміну. Тому — зробила фіт на свою пісню “Talk Talk” з альбому “Brat” з найкращим австралійським твінком сторіччя Троєм Сіваном.

"Ballet", The Garden

Дата виходу: 13 вересня.

Жанр: синті-панк, Drum&Bass, електро-індастріал.

Рекомендує: дизайнерка Анастасія Лисиця.



Два роки я чекаю на новий альбом близнюків Флетчера і Ваятта Ширс. Втім, у вересні вони вирішили згодувати мені лише два сингли. І знаєте що? Я з радістю буду їх «їсти» аж до повноцінного альбому. Хоча кліп (як завжди) малозрозумілий, але музика — неймовірна. Відчуття, наче ти на Drum&Bass-рейві, який проводять на цвинтарі, оповитому містикою. Не випадково пісню випустили саме в пʼятницю 13-го!

«Що між нами за блядство?», анастимоза

Дата виходу: 13 вересня.

Жанр: інді-поп.

Рекомендує: журналіст Саша Мʼясищев.



Анастасія Сігітова випустила легкий — майже прозорий — але похмурий сингл з майбутнього альбому. Назва пісні сама натякає, що йдеться про любов в усій її багатогранності, важкості, неоднозначності. Цікаво помічати, як наприкінці пісні під клавішні дзвінко резонують кілька голосових доріжок.

"dubidu", Tvorchi

Дата виходу: 13 вересня.

Жанр: техно, електро-поп.

Рекомендує: журналіст Саша Мʼясищев.



У вересні дует випустив альбом “Planet X”. У ньому й була ця пісня з дуже смішною назвою. Це загадковий і енергійний трек, у якому багато пристрасті й атмосфери фільму «Дюна». Хоча насправді ж вона — про «дубідукуватих» людей, пояснили виконавці. Тобто про тих, «яким дивишся в очі, а в голові у них грає мавпочка на двох цимбалах, дивишся в очі, а там “du bi du ba du”». Вмикайте, якщо терміново треба потанцювати.

«Мукачево», Океан Ельзи

Дата виходу: 17 вересня.

Жанр: альтернативний рок.

Рекомендує: журналіст Саша Мʼясищев.



«Океани» випустили перший за вісім років альбом «Той день». У ньому гурт перевинайшов себе і зміг зазвучати по-новому. Новою класикою для гурту точно стане трек «Мукачево». У ньому Святослав Вакарчук рефлексує про власний шлях, що почався в рідному для нього Мукачеві. Водночас вокаліст закликає до такої рефлексії всіх. «Не просто слухайте, а почуйте, відчуйте, і, зрештою, зустріньтесь з тим хлопчиком чи дівчинкою, з тим підлітком, з тим юнаком чи дівчиною всередині себе і запитайте: “Ким ти був? ким ти є? тобі й досі болить?”».

«Старєнькій стал», Хамерман Знищує Віруси

Дата виходу: 17 вересня.

Жанр: альтернативна музика.

Рекомендує: журналіст Саша Мʼясищев.



Якщо ви ніколи не чули про фрік-дует «ХЗВ», то ви точно чули про скандал на фестивалі PortoFranko, де дует (як завжди) виступав майже без одягу. У новій жартівливій пісні «Хамермани» розповідають про старість (або кризу середнього віку). Послухайте, якщо сьогодні замало сміялися.

«Клітка», Karoon

Дата виходу: 20 вересня.

Жанр: дарквейв.

Рекомендує: виконавча директорка Марина Колесниченко.



Karoon — київський дует, подружжя Лєри Ісхакової і Тараса Каруна. Від синглу до синглу вони експериментують із жанрами. «Клітка» — щось середнє між класичним дарквейвом і електропопом, меланхолійна, насичена скрипучими гітарами і похмурими синтезаторами. Здається, ідеально для осінніх поїздок в «Інтерсіті».

"Heavy Is the Crown", Linkin Park

Дата виходу: 24 вересня.

Жанр: альтернативний метал.

Рекомендує: журналіст Саша Мʼясищев.



Якби у легендарного альбому “Meteora” була дитина, це був би новий сингл Linkin Park. У пісні Майк Шинода і нова вокалістка гурту Емілі Армстронг розповідають про важкий тягар відповідальності та як сильно вона може тиснути. Коли гурт тільки представив Емілі, багато фанів сумнівались, чи зможе вона «тягнути» вокальні партії у стилі Честера Беннінгтона. Цей сингл і крик Емілі протяжністю 15 секунд не лишають сумнівів: ще й як може.

«Німію», Паліндром

Дата виходу: 26 вересня.

Жанр: пост-рок.

Рекомендує: журналіст Саша Мʼясищев.



Як пояснив сам автор Степан Бурбан, ця пісня — трагічна історія про людину, яка не змогла прийняти важку і дискомфортну реальність. Водночас відчувається, що ця людина абсолютно зневірилась і благає про допомогу. У пісні багато алюзій на десятирічну війну, а метафора води, яка накриває, — дуже відгукується.

«Ворони», Omana

Дата виходу: 27 вересня.

Жанр: пост-грандж.

Рекомендує: журналіст Саша Мʼясищев.



Вперше я почув «Ворони» років пʼять тому — у дуже поганій якості, ймовірно, записану в домашній студії. Насправді ж цій пісні вже більш як 11 років, проте лише зараз гурт записав її на студії й офіційно випустив. У новому звучанні — багато досвіду, вправності, чистоти і вмілого зведення. Слухати таку оновлену ліричну пісню дуже приємно.

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