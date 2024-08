Що ми слухали у серпні. Рубалово, іскри Vivienne Mort, японське інді та передосіння журбинка

«Медуза», Pulatova

Дата виходу: 31 липня 2024.

Жанр: інді-поп.

Рекомендує: грантова менеджерка Світлана Москаленко.

Гарні новини для всіх, хто сумував за творчістю одеського гурту Flёur. Ольга Пулатова випустила сольний альбом «Темрява» українською мовою. Як розповіла музикантка, над альбомом працювали два роки. Спочатку Ольга планувала перекласти твори Flёur, але друзі-музиканти переконали її записати альбом власних пісень. З альбому три пісні були написані одразу українською: «Медуза», «Сигнал» та «Сатанище», решту Ольга перекладала з російської. Є в альбомі й неочікуваний кавер на Prodigy. Дуже вчасний реліз для осінньої журбинки.

"Guess featuring", Charli xcx, Billie Eilish

Дата виходу: 1 серпня.

Жанр: гіперпоп, френч-хауз, електроклеш.

Рекомендує: дизайнерка Анастасія Лисиця.

Усі ми знаємо ідеологію пропаганди нашого «улюбленого» сусіда: подивився на веселку — і все, твоя орієнтація міняється, як взуття на ногах спікера Палати представників США Майка Джонсона. Так-от, саме ця пісня була б у топі «запрещьонкі» всіх російських борців за традиційні шпілі-вілі. А як би ви відреагували, якби Біляш сказала, що знає, яке спіднє ви сьогодні вдягнули? Моєю відповіддю на це запитання будуть слова Мадонни: “When you call my name, it’s like a little prayer. I’m down on my knees, I wanna take you there.”

"Lullaby", Аоба Ічіко

Жанр: інді.

Дата виходу: 7 серпня.

Рекомендує: новинарка Олександра Опанасенко.

Lullaby — це нова пісня японської співачки Аоби Ічіко. Ічіко 34 роки, і вона каже, що всі її пісні натхненні дитячими снами та казковістю. Якщо ви памʼятаєте відчуття, коли дитиною лежали в ліжечку й гладили пальцем візерунки на старому килимі на стіні, то пісня ненадовго поверне вас у минуле. Мені подобається, що Lullaby заспокоює і справді схожа на казку — під неї приємно готувати та працювати, якщо потрібно на чомусь зосередитись.

"The Day Of...", Nightwish

Дата виходу: 8 cерпня.

Жанр: симфонічний метал.

Рекомендує: журналістка Софія Коротуненко.

Гурт Nightwish вже 28 років створює одні з найкращих пісень у жанрі симфонічного металу. Після чотирирічної перерви, у 2024 році вони випустили два хіти з майбутнього альбому — "Perfume of the Timeless" у травні та "The Day Of..." у серпні. У новій пісні гурт вдало поєднав вокал солістки Флор Янсен, дитячий хор та інструментал. Поки залишається лише мріяти, яким чудовим вийде новий альбом, зважаючи на те, наскільки ця пісня захоплива.

"Once Upon a Time in Hollywood", Logic

Дата виходу: 9 серпня.

Жанр: реп.

Рекомендує: заступник шеф-редакторки Гліб Гусєв.

Той факт, що репер у своїй творчості головним чином надихається Френком Синатрою — вже цікаво. При цьому він часто досягає вершин чартів, як-от Billboard. Цей трек — найкращий з його нового альбому "Ultra 85". У пісні він розповідає про своє зростання і те, як склалась його карʼєра. Весь цей «шлях» він рясно прикрашає референсами на фільми Квентіна Тарантіно (звідси й назва).

«Ізюм», Vivienne Mort

Дата виходу: 15 серпня.

Жанр: інді-поп.

Рекомендує: журналіст Саша Мʼясищев.

Тихе, медитативне й похмуре інструментальне інтро про мій рідний Ізюм — сингл для нового альбому Vivienne Mort. Судячи з опису, це розповідь самого міста про все, що воно побачило. Попри багату палітру звуків у пісні відчувається багато тиші та порожнечі — як і в самому місті.

"Die With A Smile", Lady Gaga, Bruno Mars

Дата виходу: 16 серпня.

Жанр: софт-рок.

Рекомендує: дизайнерка Анастасія Лисиця.

Вже відчуваєте наближення осінньої хандри? У вашій голові вже грає «хоа-хоа-хоа»? Не переживайте, Леді Гага вирішила дати невеличкий буст настрою на перші дні осені та заодно допомогти Бруно Марсу розрахуватися з його гемблінг-боргами. Приспів та крик Бруно Марса додадуть вам бажання жити більше за золофт чи есцитам.

«Дихотомія», «Тонка»

Дата виходу: 16 серпня.

Жанр: intelligent-pop, інді.

Рекомендує: керівник англомовної редакції Антон Семиженко.

Київському гурту «Тонка» нерідко вдається потрапити в нерв часу. У мініальбомі «Знов молодість не буде», виданому за два дні до повномасштабного вторгнення, лейтмотивом є сміливість попередніх поколінь українців, зокрема представників «Розстріляного Відродження». Невдовзі після цього всім нам довелось почати нове випробування й по-новому подивитись на те, крізь що пройшли наші предки. У торішній пісні «Зима», виданій на тлі ще перших блекаутів, їм вдалося поділитись відчуттям війни, жодним словом не згадавши про неї прямо. У треку ж «Дихотомія» немає слів про Крим чи окупацію — але солістка й авторка слів Оленка Карась, сама родом із Криму, змогла точно передати, як це — коли в тебе забирають місця, де ти зростав, а ти, попри це, продовжуєш жити.

"Good Grades", Sabrina Carpenter

Дата виходу: 23 серпня.

Жанр: поп.

Рекомендує: журналістка Софія Коротуненко.

Головна поп-зірка цього літа Сабріна Карпентер випустила новий альбом "Short nʼ sweet". До нього увійшли її хіти "Espresso" та "Please Please Please", а також кілька нових класних треків. Серед них "Good Grades" з ангельським голосом Сабріни, гарним бек-вокалом і приспівом, який застрягне в думках надовго.

«Вона сама сюди прийшла», «Жадан і Собаки»

Дата виходу: 23 серпня.

Жанр: ска-панк.

Рекомендує: новинарка Олександра Опанасенко.

Для мене пісня «Вона сама сюди прийшла» — це класична сергієжаданівська історія, про яку він неодноразово писав і співав. Особисто мені вона схожа на пісню «Мадонна» з минулого альбому, однак все-таки відрізняється самоіронічністю, чесністю і злістю. Саме через це я розвалююсь уже в перші секунди, а той факт, що підспівую, помічаю, тільки коли мені на це зауважують інші.

"Bad Guy", Falling in Reverse feat. Saraya

Дата виходу: 16 серпня.

Жанр: постхардкор.

Рекомендує: журналіст Саша Мʼясищев.

В останні роки металкор-гурт випускав лише сингли, але в серпні нарешті видав альбом — перший за сім років. Ця пісня — дуже проста, як і її лірика: Ронні Радке просто розповідає, який він поганець, не соромлячись епітетів. Загалом протягом усього альбому відчуваються самокопання й гризіння самого себе. Пісню важко назвати глибокою та переповненою значеннями — це хороше рубалово із сильним майстерним голосом і влучним ритмом.

«Осокорки», Околиця

Дата виходу: 24 серпня.

Жанр: інді-рок.

Рекомендує: журналіст Саша Мʼясищев.

Анастасія Загоруйко написала чернетку пісні дорогою від станції метро «Осокорки» до студії звукозапису. От настільки її надихнула 30-поверхова атмосфера лівобережного бетону. Хоч пісня й дуже проста за структурою та мелодією, вона чіпляє своїми символами. У ній дуже багато таких близьких київських образів — величезних ЖК, поїздок на Поділ і підйомів на 20 поверх, коли немає світла й не працює ліфт. Усе разом це звучить як своєрідна присвята столичному Лівобережжю (і не жартувати тут про «Лівий берег — не Київ»!).

«Іскра», Vivienne Mort

Жанр: інді-поп.

Дата виходу: 30 серпня.

Рекомендує: новинарка Олександра Опанасенко.

Vivienne Mort 30 серпня випустили новий альбом. У ньому — рефлексія двох років повномасштабного вторгнення, а ще біль та надії українців. Голос солістки Даніели Заюшкіної дарує мене спокій, але водночас я не можу перестати думати, коли його слухаю. Щоб зрозуміти цей парадокс, рекомендую пісню «Іскра» — вона в мені пробуджує думки про безкінечну любов та довіру, а ще про хороший фінал історії. Хоча сама солістка каже, що пісні в альбомі краще слухати по порядку — від «Ізюму» до «Сам, сам, сам», щоб повністю зрозуміти їх.

"Boiled peanuts", Doechii

Дата виходу: 30 серпня.

Жанр: хіп-хоп.

Рекомендує: заступник шеф-редакторки Гліб Гусєв.

Молода реперка завірусилась у TikTok у 2021 році, а вже за два роки записала спільну пісню з Beyonce і виступала у неї «на розігріві». У пісні з її нового альбому відчувається сильний олдскульний вайб. Наче ти в іншому житті їдеш у «кадилаку» з відкидним дахом по широкому бульвару.

