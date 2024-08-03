Що ми слухали в липні. Легендарні Deep Purple, самокопання Медісон Бір, хіп-хоп Лани Дель Рей і дуже (дуже!) багато літньої меланхолії

“Tobey”, Eminem, Big Sean та BabyTron

Дата виходу: 2 липня 2024.

Жанр: реп.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Пісня демонструє виняткову гру слів і енергію. Частина, в якій читає Eminem, наповнена хитромудрими римами та рефлексіями. У пісні репер також відповідає на закид легенди хіп-хопу Melle Mel. Той у 2022 році заявив, що Eminem став видатним репером лише тому, що він білий. Деякі критики вважають, що треку бракує типової домінанти Емінема — увага слухача розділяється між трьома виконавцями.

“Tough”, Лана Дель Рей, Quavo

Дата виходу: 3 липня 2024.

Жанр: поп.

Рекомендує: новинарка Олександра Опанасенко.

Пісня про стійкість і любов вражає унікальним поєднанням стилів: плавний вокал Лани в стилі кантрі та енергійний хіп-хоп Quavo створюють захопливий контраст. Меланхолійні мелодії та сильні ритми дають треку емоційну глибину і динаміку. Звучить, як чистий гімн літа, що от-от мине.

“Joyride”, Kesha

Дата виходу: 4 липня 2024.

Жанр: електропоп.

Рекомендує: новинарка Олександра Опанасенко.

Це — яскравий гімн самоствердження, індивідуальності та свободи. Трек поєднує провокаційні тексти і «заразний» приспів, який чіпляє. У енергійній і грайливій формі Kesha закликає слухачів жити на власних умовах. Символічно, що це перша пісня, яку вона випустила як незалежна артистка на власному лейблі.

“Survivor”, Koloah

Дата виходу: 5 липня 2024.

Жанр: брейкбіт, класичне електро.

Рекомендує: виконавча директорка Марина Колесниченко.

Київський діджей Дмитро Авксентьєв, відомий під псевдонімом Koloah, випустив новий мініальбом Mind Control. З 2012 року Koloah експериментує з класичним електро і постійно перевинаходить себе. Нова платівка — це суміш брейкбіту, басу та дабстепу. Холодна, різка і футуристична. Всі треки пронизані містичними мотивами і заплутаними ритмами, тому я б радила слухати їх по черзі. Особисто мій лайк – “Survivor”.

“Holding you, Holding me”, Cigarettes After Sex

Дата виходу: 12 липня 2024.

Жанр: інді.

Рекомендує: новинарка Олександра Опанасенко.

Ніжна, атмосферна і сентиментальна мелодія, що зачаровує. Сильний бас і жваві гітари підкреслюють мрійливий вокал Грега Гонсалеса, навіюючи романтичний настрій і ностальгію. Трек помітно вирізняється з-поміж сумних пісень нового альбому.

“Where or When”, Laufey

Дата виходу: 18 липня 2024.

Жанр: інді.

Рекомендує: новинарка Олександра Опанасенко.

Витончена джазова балада, яка занурює в атмосферу ностальгії та романтики. Ніжний голос Laufey і елегантна мелодія навіюють безтурботність, коли сама співачка розповідає в пісні про кохання і втрату.

“JJAM”, Stray Kids

Дата виходу: 19 липня 2024.

Жанр: k-pop.

Рекомендує: новинарка Олександра Опанасенко.

Південнокорейський бой-бенд випустив новий трек — і він абсолютно в їхньому високоенергійному стилі. Тут і запальний ритм, і сильний вокал, і креативне аранжування. Втім, деякі слухачі нарікають, що пісня занадто коротка і їй бракує «гачка».

“15 MINUTES”, Медісон Бір

Дата виходу: 19 липня.

Жанр: поп.

Рекомендує: журналістка Софія Коротуненко.

Чутлива і щира пісня про боротьбу з власними демонами. Критики відзначили, як вдало Медісон поєднала мелодійність, сучасний поп із серйозними темами та проникливими словами. У цьому проявляється творча зрілість 25-річної співачки.

“Warp Jump”, Earmake

Дата виходу: 19 липня 2024.

Жанр: новий ретровейв.

Рекомендує: виконавча директорка Марина Колесниченко.

Earmake — проєкт харківʼянина Віталія Чиса, який він заснував у 2015 році. Музикант любить експериментувати з жанрами: в його треках можна почути і психоделічний ембієнт, і ретровейв, і спейссінт. Над новим EP “Warp Jump” Чис почав працювати ще до початку повномасштабного вторгнення, а завершив тільки зараз. Музикант розповідає, що надихався різними жанрами, але всі треки мають послідовну мелодійність і компоненти, притаманні класичному ретровейву.

“Show Me”, Deep Purple

Дата виходу: 19 липня 2024.

Жанр: хард-рок.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Це перша пісня з нового альбому «=1» легендарного гурту. Пісня написана в класичному стилі гурту, хоча і вражає своєю технічністю та енергійними гітарними рифами і соло. Писати музику такого рівня, коли вам уже далеко за 70 — ось що особливо вражає.

“Pictures of You”, Deep Purple

Дата виходу: 19 липня 2024.

Жанр: хард-рок.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Дуже легка і ностальгічна пісня, написана за всіма канонами Deep Purple. Її вирізняє надзвичайно мелодійне і меланхолійне клавішне соло, яке хочеться слухати годинами. На цю пісню легенди випустили кліп. Бачити в зборі таку команду після стількох років — це заворожує.

“Long Dark Night”, Nick Cave & The Bad Seeds

Дата виходу: 23 липня 2024.

Жанр: балада.

Рекомендує: заступник головного редактора Дмитро Раєвський.

Новий альбом Ніка Кейва “Wild God” вийде 30 серпня. А в липні вийшов другий сингл з нього — балада “Long Dark Night”. Пісня натхненна поемою La noche oscura del alma («Темна ніч душі») іспанського поета XVI століття, богослова, ченця і католицького святого Хуана де ла Круса. Сам Хуан у коментарях до своєї поеми казав, що темна ніч душі — це стадія сумʼяття, безпорадності, застій волі та почуття відходу присутності Бога. Та хай би якою важкою була ця стадія, наступна і остання — єднання з Богом, коли людське «я» звільняється для нової мети.

«Ластівка», ДК Енергетик

Дата виходу: 26 липня 2024.

Жанр: пост-панк.

Рекомендує: журналіст Олексій Ярмоленко.

Як сказали самі музиканти, «Ластівка» — присвята всім, хто «одружений» зі своєю роботою, а також алегорія на довготривале подружнє життя. «Ти — все, що в мене є», співає Яків Марний і тим самим порівнює життя на роботі зі стосунками, що вимагають зусиль і терпіння. Пісня звучить дуже щиро, глибоко, атмосферно, хоч і сумно.

«Паузи», Сестра Близнючка

Дата виходу: 26 липня 2024.

Жанр: інді.

Рекомендує: оператор Роман Камко.

Виконавиця Дарʼя Ремез випустила свою першу пісню в межах проєкту «Сестра Близнючка». Вона — про любов і людей, яким так і не вдалося побудувати стосунки. Під ніжні ударні та гітару пісня зачаровує своєю атмосферною меланхолією.

Нехай у наших з вами стосунках ніколи не буде пауз! Тому підтримайте «Бабель» донатом: 🔸 Buy Me a Coffee, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected]