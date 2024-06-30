Що ми слухали в червні. Як завжди, українські релізи, електроніку, k-pop і — неочікувано — інді замість дезкору від нашого керівника новин

“Sympathy is a knife”, Charli XCX

Дата виходу: 7 червня 2024.

Жанр: електропоп, данс-поп.

Рекомендує: дизайнерка Анастасія Лисиця.

Вийшов альбом Charli XCX — британської співачки, яка на сцені вже доволі давно. Цей альбом, як і всі попередні її роботи, поєднує електронні клубні звучання з поп-музикою. У нього легко закохатися з першої секунди, бо ніщо так не підвищує самооцінку, як пісня "360", та не розбиває її потім вщент треком "Sympathy is a knife". Також в альбомі є дуже чуттєва пісня "So I" — вона присвячена співачці Sophie, яка померла у 2021 році.

“House of Self-Undoing” (Boy Harsher Remix), Chelsea Wolfe

Дата виходу: 11 червня.

Жанр: електропоп.

Рекомендує: заступниця головної редакторки Юліана Скібіцька.

Челсі Вульф — американська співачка, яка грає в жанрі готик-рок. Boy Harsher — американські піонери дарквейву. Поєднання цих двох світів породило унікальний трек, в якому містичний голос Челсі накладається на фірмову мелодію Boy Harsher. На додаток — кліп, абсолютно простий, але в нього можна залипати годинами.

«Туди-сюди», Yurii Retrograde

Дата виходу: 14 червня.

Жанр: поп, R&B.

Рекомендує: дизайнерка Анастасія Лисиця.

Український маловідомий (поки що) співак, який вже випустив чотири сингли та з кожним розвивається в геометричній прогресії. Пісня «Туди-сюди» репрезентує токсичні стосунки з людьми, які змінюють емоційний стан, як на гойдалці. Усім уникаючо-тривожним типам присвячується.

“Jaws”, Max Fry

Дата виходу: 14 червня.

Жанр: інді, альт-поп.

Рекомендує: керівник відділу новин Костя Андрейковець.

У червні вийшов дебютний альбом Макса Фрая “More than dead to me”. Драйвова робота, а головне — легка для сприйняття. Більшість пісень після першого ж прослуховування засідають у голові. Фанати інді та сучасного пост-панку оцінять. Пісня “Jaws” найкраще передає вайб цього альбому.

"Mouth", Mabel Sage

Дата виходу: 15 червня.

Жанр: пост-панк.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Молодий польський пост-панк дует випустив свій перший мініальбом "Riot quiet". У треку "Mouth" добре поєднуються гнучкий ритм і сильний бас, а ще мелодійний гітарний риф, який легко запамʼятовується. Пісня ніби складається з кількох частин, між якими прокладено місточки. Ці «мости» продумані, тому пісня сприймається дуже плавно. Разом це звучить як історія стосунків, про які вдається розповісти не тільки словами.

"it’s happening again (genocide?)", Yevhen Puhachov Quartet

Дата виходу: 15 червня.

Жанр: джаз.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Як можна зрозуміти з назви пісні, у ній музиканти через звук розповідають про російські воєнні злочини. Точніше — про власний біль і переживання. Вийшло дуже драматично: із перепадами гучності та ритму, а ще з яскравим саксофонним соло від Андрія Бармалія.

“Method Actor”, Nilüfer Yanya

Дата виходу: 18 червня.

Жанр: інді.

Рекомендує: керівник англомовної редакції Антон Семиженко.

Почувши імʼя і пісні Нілюфер Яньї, ви навряд чи здогадаєтесь, звідки вона, та і з її вигляду теж. Її батько — турок, мати ірландсько-барбадоського походження, дитинство співачка провела в Туреччині, а потім переїхала в Лондон. Те саме з музикою: є відтінки джазу, року, місцями трохи електроніки, місцями психоделіки. Особливо різноманітність відчувається в колабораціях: “What You Do Alone” із SALPA — тихий ліричний джаз, “Meditate” із Bombay Bicycle Club — типовий шугейз. Сольні треки Нілюфер теж різноманітні за звучанням, але їх обʼєднує текст. Нілюфер досліджує душевний біль і співає про ці переживання — але не через призму страждань, а просто про досвід. Альбом “My Method Actor” має вийти у вересні, але перші треки з нього вже натякають, що це буде хороший саундтрек для прогулянок після сеансів із психотерапевтом.

«Той хто пісню грав», SadSvit

Дата виходу: 21 червня.

Жанр: синті-поп, пост-панк.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Богдан Розвадовський випустив ліричну, легку і приємну пісню. Одна з головних ліній у ній — плин часу і прийняття цього. Пісня дуже нагадує роздуми під час подорожей, коли можна подовгу дивитися у вікно і давати думкам блукати. Із цією піснею «блукати» буде легко, мелодійно та з присмаком меланхолії.

«Тут літає», Паліндром

Дата виходу: 23 червня.

Жанр: альтернативний рок.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Написати цю пісню Степана Бурбана наштовхнули російські ракетні удари. Він пояснив, що часто намагався зрозуміти, що відчувають птахи під час ударів і після ударної хвилі. Про ці важкі миті він зміг розповісти і важким надривом, і турботливим ніжним голосом.

"ABCD", NAYEON

Дата виходу: 24 червня

Жанр: k-pop

Рекомендує: журналістка Софія Коротуненко

Nayeon — південнокорейська співачка, учасниця гурту TWICE. Її дзвінкий голос завжди виділявся в піснях гурту, а в сольній пісні по-особливому розкривається. Це легка літня пісня, під яку хочеться танцювати. Для цього можна навіть вивчити хореографію з кліпу, який вийшов красивим. А яскраві образи Nayeon змушують переглядати його знову і знову.

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