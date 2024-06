Що ми слухали в травні. Нові Nightwish і Billie Eilish, повернення голосу Portishead, матюки та важке «довбалово» від керівника новин

«Лови не повинні спинятись», Surface Tension

Дата виходу: 26 квітня.

Жанр: воркор.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Метал-гурт із Хмельницького виник водночас із повномасштабним вторгненням і за цей час став легендою важкого андеграунду. Їх прославили пісні «Добро» та «Завтра», які зібрали сотні тисяч прослуховувань на YouTube. Пісні гурту майже завжди повні лайки і злості до російських окупантів, що переходить у ненависть. Ця лють така праведна і чиста, що пронизує і захоплює слухача. Нова пісня «присвячується всім, хто літає, сидячи на сраці, але сіє смерть, як мало хто», розповіли музиканти. Тут є все, чим відомі Surface Tension: багато матюків, злості, нарваного крику, дуже низького звучання гітар. З опису випливає, що музиканти долучились до ЗСУ. Вони визнають: пісню зводили безпосередньо під обстрілами.

«Важко», Pan.Mykolai & The Budchuk

Дата виходу: 6 травня.

Жанр: електронна, танцювальна музика.

Рекомендує: грантова менеджерка Світлана Москаленко.

Головний TikTok-хіт травня, який створив «Лев на джипі» Микола Зирянов і діджей The Budchuk. Пісня чудово заходить для «розкруту». Під нього записують відео скрізь — від окопів до спортзалів (чи навпаки). Загалом під цей трек зробили вже близько 30 тисяч відео. Для мене головний секрет успіху – стрімкий і енергійний біт Артема Будчука, для якого навіть текст не потрібен — він хіт сам по собі.

“Samurai”, 2fast4u

Дата виходу: 9 травня.

Жанр: панк-рок.

Рекомендує: заступник головної редакторки Дмитро Раєвський.

Гурт з Квебеку, який мовчав майже 20 років, продовжує періодично викладати нові треки. І “Samurai”, мабуть, найкращий з усіх, що виходили останнім часом. Цікаво, чи будуть 2fast4u збирати це в альбом, і що взагалі планують далі. Але в соцмережах їх майже немає, тому спитати нема в кого.

“You Wonʼt Go Before Youʼre Supposed”, Knocked Loose

Дата виходу: 9 травня.

Жанр: металкор.

Рекомендує: керівник відділу новин Костянтин Андрейковець.

Третій повноформатник хлопців з Кентуккі став більш металізованим. Вони добряче пограли зі стіною звуку, гіпнотичними й тривожними сегментами та народили моторошний і потужний «бойовик». Платівка наче хоче вивернути нутрощі назовні, в хорошому сенсі слова. Окремо виділяю трек-фіт з POPPY. Вони змусили цю гарну пані випустити демона.

“Get off me”, Routine

Дата виходу: 13 травня.

Жанр: сінті-поп

Рекомендує: дизайнерка Анастасія Лисиця.

Пісні артиста повні електроніки, він створює атмосферу фільму «Інший світ», і тому треба йти різати перевертнів. Може, трек трошки для вічно сумних, але мені, справді, від нього хочеться чавити голови монстрам.

“Oh No!”, The Decemberists

Дата виходу: 15 травня.

Жанр: фолк-рок.

Рекомендує: заступник головної редакторки Дмитро Раєвський.

Це новий сингл гурту з Орегону з альбому “As It Ever Was, So It Will Be Again”, що вийде 14 червня. Яким буде весь альбом, поки сказати складно. Але судячи з цієї пісні, The Decemberists поки що завʼязали з синті-попом та іншими експериментами й повернулися до свого класичного фолькового саунду. Ну й добре.

“Reaching Out”, Beth Gibbons

Дата виходу: 17 травня.

Жанр: трип-хоп.

Рекомендує: заступниця головної редакторки Юліана Скібіцька.

Сімнадцятого травня Бет Гіббонс нарешті випустила свій перший за 12 років альбом — “Lives Outgrown”. За рівнем епохальності цю подію можна було б порівняти з виходом нового альбому Portishead, бо Бет і Portishead все одно нерозривні. Саме тому в рекомендаціях пісня “Reaching Out”, яка за звучанням відсилає до третього альбому Portishead, до пісень Machine Gun і Silence. Хоча насправді це блюзнірство — радити лише єдину пісню з альбому “Lives Outgrown”. Його треба слухати повністю, від початку до кінця, точно не фоном і, бажано, в сутінках (знеструмлення вам у поміч). Альбом — як хороший тріп без жодної забороненої речовини. За всіма канонами сторітелінгу платівка спочатку розкачує, потім розриває всередині і м’яко виводить з піка відчуттів на завершення. Очевидно, що “Lives Outgrown” — це потужна робота, в яку Бет вклала навіть не частинку себе, а велику частину. Вона казала, що цей альбом буде дуже інтимним, про внутрішні переживання та екзистенційні питання. Так і вийшло.

“Chihiro”, Billie Eilish

Дата виходу: 17 травня.

Жанр: електро-поп, дарк-поп.

Рекомендує: дизайнерка Анастасія Лисиця.

«Біляша» особливо представляти не треба, її й так всі знають. У травні вона випустила новий альбом. Загалом він весь класний, але ця пісня — на повторі вже не перший день. Під неї можна потанцювати (на робочому місці), покричати в голові, уявляючи, шо ти main character. Плюс ставлю лайк за відсилку до повнометражки Міядзакі «Віднесені привидами».

“Perfume Of The Timeless”, Nightwish

Дата виходу: 21 травня.

Жанр: симфонічний метал.

Рекомендує: журналістка Софія Коротуненко.

Nightwish — один із найпопулярніших фінських гуртів, заснований ще в 1996 році. Хоча зараз музиканти нечасто випускають нові пісні, вони далі набирають мільйони переглядів і прослуховувань. У “Perfume Of The Timeless” все ідеально — сильний голос солістки Флор Янсен і захопливий інструментал від музикантів гурту.

“Silver Strings”, The Jesus And Mary Chain

Дата виходу: 21 травня.

Жанр: альтернативний рок.

Рекомендує: заступник головної редакторки Дмитро Раєвський.

Цей трек є в альбомі “Glasgow Eyes”, що вийшов у березні. Але кліп вийшов лише в травні, тому технічно зараховується. Шотландському гурту The Jesus And Mary Chain вже понад 40 років, але брати Ріди ще в строю. І навіть можуть показати молоді, як знімати кліпи зі смаком.

“RATATATA”, BABYMETAL, Electric Callboy

Дата виходу: 23 травня

Жанр: хеві-метал.

Рекомендує: журналістка Софія Коротуненко.

Babymetal — японський хеві-метал-гурт. Самі виконавиці називають себе «каваї-метал» — під час виступу вони виконують різні хореографії, як зазвичай роблять японські айдоли. Нову пісню Babymetal записали з популярним німецьким гуртом Electric Callboy. У “RATATATA” вони класно поєднали стилі двох гуртів і створили запальний трек.

“Post Human: NeX GEn”, Bring Me the Horizon

Дата виходу: 24 травня.

Жанр: металкор.

Рекомендує: керівник відділу новин Костянтин Андрейковець.

Пів альбому гурт раніше випускав як сингли, але друга половина нових пісень — чудове доповнення. Вийшов енергійний, анімешний альбом із веселими мотивами, що зачіпляються в голові.

“Talkinʼ 2 Ur Ghost”, Bilmuri

Дата виходу: 24 травня.

Жанр: пост-хардкор.

Рекомендує: керівник відділу новин Костянтин Андрейковець.

Якщо коротко, то цей гурт — суцільний прикол. Сам реліз — вкрай позитивна, драйвова робота, качає сідниці й на додачу змушує сміятися з неочікуваних партій/вставок скрипки, саксофону, кантрі-вайбу і TikTok-мемів. Окремо раджу подивитися кліпи — це смішно.

“The Poetic Edda”, Synestia, Disembodied Tyrant

Дата виходу: 24 травня.

Жанр: пост-хардкор.

Рекомендує: керівник відділу новин Костянтин Андрейковець.

Музично-технічний шедевр «довбалово», що посягнув на класичну музику бароко. Так звучать міфічні битви, епоси, велич імперій і царство Аїда — це треба чути. Поціновувачі жанру дезкор відчують вплив Вілла Рамоса з Lorna Shore.

“Menschenmühle”, Kanonenfieber

Дата виходу: 29 травня.

Жанр: блек-метал.

Рекомендує: керівник відділу новин Костянтин Андрейковець.

Це вже концепт від блек-метал-гурту з Бамберга. Головна тема всієї творчості — Перша світова війна. Трек дуже влучно передає атмосферу військового безумства, «культу наступу» і божевілля тих часів. Музика в цій пісні, наче суцільний штурм, а приспів — марш вироку кайзеру Вільгельму та німецькому народу загалом. Особливо це цікаво чути від німецького гурту.

«Танго Харків», Сергій Жадан, Turchynov

Дата виходу: 31 травня.

Жанр: альтернативний рок.

Рекомендує: перекладачка Ольга Панченко.

Письменник Сергій Жадан і музикант Євген Турчинов сьогодні випустили мініальбом з трьох пісень: «Мишоловка», «Танцювати» і «Танго Харків». Остання — ніжне і гірке рок-н-рольне танго про любов на тлі міста, яке люблять. «І це місто між нами, ламане й вічне, наче хребет динозавра. Завтра побачимось, давай доживемо до завтра», — інших слів про Харків просто не дібрати.

