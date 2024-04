Що ми слухали у квітні. Як звучить Запоріжжя, новий альбом Стаса Корольова і (НАРЕШТІ!!!) Тейлор Свіфт

“De Selby (Part 2)”, Hozier

Дата виходу: 22 березня.

Жанр: альтернативна музика, інді.

Рекомендує: новинарка Саша Опанасенко.

В цьому альбомі Hozier вперше співає й пише ірландською. В піснях є біблійні відсилки і згадки про «Пекло» Данте. Від треку “De Selby (Part 2)” хочеться босоніж втекти з людного яскравого міста в ліс.

«Запоріжжя», Євген Філатов

Дата виходу: 28 березня.

Жанр: електро-фолк.

Рекомендують: виконавча директорка Марина Колесниченко, заступниця головної редакторки Юліана Скібіцька.

Композитор Євген Філатов (The Maneken) випустив другу частину мініальбому «Як звучить світ. Україна». Вона присвячена звукам Сум, Запоріжжя, Миколаєва, Полтави й Дніпра. У першій частині, що вийшла минулого року, зібрані звуки Чернігова, Одеси, Львова, Києва і Карпат. Саунд «Запоріжжя» — це гудіння промислових гігантів і старого автомобіля «Запорожець», звуки світлофорів і козацьких тулумбасів. Це так велично та епічно, що легко можна сплутати із саундтреком «Дюни». Запорізька діаспора «Бабеля» в особі заступниці головної редакторки Юліани Скібіцької підтверджує — Запоріжжя звучить саме так.

«Аміак», Grandmaʼs Smuzi

Дата виходу: 5 квітня.

Рекомендує: журналістка Софія Коротуненко.

Жанр: рок.

Grandmaʼs Smuzi — рок-гурт, який став популярним завдяки класним каверам українською на культові рок-пісні, як-от “Enter Sandman” від Metallica або “Sonne” від Rammstein. «Аміак» — один з небагатьох їхніх авторських треків. У ньому чудове все — вокал, лірика та інструментал.

“A Foolʼs Parade”, Within Temptation, Alex Yarmak

Дата виходу: 5 квітня.

Жанр: симфонічний метал.

Рекомендує: виконавча директорка Марина Колесниченко.

Нідерландський гурт Within Temptation приїздив до Києва наприкінці березня, щоб зняти кліп на трек “A Foolʼs Parade”. Пісню записали спільно з українським музикантом Алексом Ярмаком. Трек про реальність, яку зараз переживають українці, про засудження російської брехні та про злочини російської армії. Поки триває війна, всі роялті від треку гурт передаватиме фонду Music Saves UA.

«Жорно», Kozak Siromaha i Гордій Старух

Дата виходу: 5 квітня.

Жанр: етно-поп.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Загалом, у Kozak Siromaha забагато однотипних ура-патріотичних тез і плоских образів. На щастя, цього немає в спільній композиції з відомим майстром лір Гордієм Старухом. Натомість у пісні дуже багато колісної ліри, низького (майже горлового) вокалу і мелодійності — всього, чим відомий Старух.

“Concrete Barges on the Banks of the Thames”, Dog Unit

Дата виходу: 5 квітня.

Жанр: пост-рок.

Рекомендує: керівник англійської версії Антон Семиженко.

Музика британців Dog Unit нагадує і гітарні медитації ранніх Pink Floyd, і тьмяне звучання Mogwai, і чіткі ритмічні конструкції The Redneck Manifesto. Це довгі за сучасними мірками інструментальні треки — часом мрійливі, часом різкі. Настрій їхнього дебютного альбому “At Home” добре передає обкладинка: світанок у рідному місті, вуличні ліхтарі ще не згасили, але вже видно перехожих і кострубаті силуети нових будов. Ідеально для пробіжки.

“Iʼve grown accustomed to your face”, Andrew Bird

Дата виходу: 11 квітня.

Жанр: джаз.

Рекомендує: керівник англійської версії Антон Семиженко.

У 16 років Ендрю Бьорду треба було так заграти на скрипці, щоб довести — він достойний придбати інструмент від популярного майстра з Чикаго. Скрипку Ендрю отримав, і вже 34 роки його легко впізнати по тому, як він її використовує в усіх жанрах, у яких грає — це й інді, і рок, і фольк, і джаз. Також Бьорд відомий за роллю тата головної героїні четвертого сезону Fargo, дівчинки Етельріди. На екрані його герой робив що хотів — наприклад, живучи в американській провінції 1950-х, одружився на темношкірій. Те саме з музикою Бьорда: альбоми ніколи не продавалися мільйонними тиражами, але його аудиторія стійка і лояльна до нього. У своєму новому альбомі “Sunday Morning Put-On” Бьорд переспівує давні джазові роботи, і “Iʼve grown accustomed to your face” у його виконанні звучить так, ніби її написали вчора.

“Espresso”, Sabrina Carpenter

Дата виходу: 12 квітня.

Жанр: поп.

Рекомендує: журналістка Софія Коротуненко.

“Espresso ” — легка милозвучна пісня. Якщо не шукати глибинного сенсу в тексті, а просто насолоджуватися співом, вона точно сподобається. Особливо зараз, весною, коли дуже хочеться просто відволіктися.

«Давай», Після дощу

Дата виходу: 19 квітня.

Жанр: поп-рок.

Рекомендує: грантова менеджерка Світлана Москаленко.

Виконавець із Харкова Ян Савченко гучно заявив про себе близько року тому треком «Хочеш», потім зник і зʼявився в лютому 2024-го. Він активний у соцмережах, один за одним випускає нові релізи і мріє про перший сольник. Через масовані обстріли Харкова та блекаути Ян і його команда постійно переносять записи в студії та подовгу чекають, щоб завантажити нові відео. Попри всі труднощі, новий трек «Давай» вийшов теплим, як обійми.

"Scared Of Fear", Pearl Jam

Дата виходу: 19 квітня.

Жанр: гранж.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Критики уже називають цей альбом одним з найкращих в 35-річній історії гурту. На відміну від попереднього релізу, на "Dark Matter" багато пауер-акордів, швидких мелодій і вокального мистецтва від Едді Веддера. За стилем альбом — своєрідне повернення до золотих років гурту, але з майстерністю, глибшим сенсом та почуттями. Особливо варто прослухати першу пісню з альбому: тут багато насиченого вокалу, соло, впізнаваних ударних, атмосферності та меланхолії.

"Swed", Стас Корольов

Дата виходу: 19 квітня.

Жанр: джаз-рок.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Мультиінструменталіст Стас Корольов випустив альбом «Round 2: Цифровий Утікач». І це чиста творчість, яка дає відчуття потоку: неймовірні переходи між джазом, тишею та роком. Переважно альбом інструментальний: там дуже багато духових інструментів, клавішних та басу. Музикант записав його наживо і без метронома. Може здатися, що це потік вправної імпровізації, насправді над альбомом Стас працював кілька років.

“I hate, I here”, Taylor Swift

Дата виходу: 19 квітня

Жанр: поп

Рекомендує: авторка Марія Жартовська.

Що? Так! Тейлор Свіфт нарешті на «Бабелі». Головна на сьогодні співачка світу випустила свій вже 11-й альбом — “The Tortured Poets Department”. Там треба слухати слова — Свіфт взагалі називають хорошою сторітейлеркою. Під пісню “I hate, I here” добре лишатися наодинці з собою. Мабуть, в ній Свіфт говорить про вибори, які нам інколи не подобаються, але їх доводиться робити.

“True”, Sega Bodega

Дата виходу: 22 квітня

Жанр: інді.

Рекомендує: дизайнерка Настя Лисиця.

Sega Bodega — ірландський музичний продюсер, співак, автор пісень. У музиці, яку він створює, хлопець робить акцент на своєму голосі та електроніці. Новий сингл поєднує в собі трохи біблейський вайб і асоціюється зі станом перед сном, коли ти думаєш про багато що і водночас ні про що. Думки пливуть і перетворюються на картинки, які швидко змінюються одна на іншу.

“Tarantula Heart”, Melvins

Дата виходу: 24 квітня

Жанр: альтернативний метал

Рекомендує: заступник головної редакторки Дмитро Раєвський

Melvins існують вже понад 40 років, і це їхній десь 32 повноцінний реліз (залежно від того, як рахувати). Гурт, який свого часу вплинув на гранж, сладж, дум та безліч інших жанрів, сам залишається поза всякими жанрами. Ключовий трек нового альбому — 19-хвилинний “Pain Equals Funny”, всі інші треки тут існують скоріше як експеримент. А ще 25 березня 2024 року фронтмену Melvins Баззу Осборну виповнилося 60 років. Вітаємо з ювілеєм, бажаємо нових творчих здобутків.

“Love Bomber”, Minuit Machine

Дата виходу: 25 квітня.

Жанр: дарквейв, техно.

Рекомендують: заступниця головної редакторки Юліана Скібіцька, виконавча директорка Марина Колесниченко.

Minuit Machine — це французький дует, який заснували діджейка Елін де Турі та рок-співачка Амандін Стіуі. Гурт існує ще з 2013 року, але серйозний успіх прийшов до дівчат в 2019, коли у Франції різко виросла цікавість до дарквейву завдяки Lebanon Hanover та Boy Harsher. Новий сінгл “Love Bomber” поєднав в собі динамічне техно та мелодійний приспів. Слухаючи трек, хочеться танцювати на рейві — зрештою, що заважає влаштувати персональний рейв вдома?

“Next semester”, 21 pilots

Дата: 25 квітня.

Жанр: альтернативна музика.

Рекомендує: новинарка Саша Опанасенко.

Ми всі, напевно, слухали «пілотів», коли вчилися в школі. Тому ця пісня — гарне повернення в минуле. Під таке хочеться йти на вулиці й підстрибувати.

“Love is the Law”, Pet Shop Boys

Дата виходу: 26 квітня

Жанр: синті-поп

Рекомендує: заступник головної редакторки Дмитро Раєвський

Можна сказати відкрито, що золоті часи Pet Shop Boys давно позаду, а "Itʼs a Sin" чи кавер "Go West" оселилися на збірках ретро-пісень. Але це не означає, що гурт вже не пише просто гарні пісні, такі от як "Love is the Law" з їхнього нового альбому "Nonetheless". І тим більше не значить, що Ніл Теннант та Кріс Лоу не читають новин і не аналізують те, що бачать. З початку повномасштабного вторгнення гурт заявив, що не поїде в росію, доки там існує фашистський режим.

«Під весняним дощем», Крихітка feat. хейтспіч

Дата виходу: 26 квітня

Жанр: поп-рок

Рекомендує: виконавча директорка Марина Колесниченко.

«Під весняним дощем» — трек з майбутнього альбому «Крихітки», який стане першим за останні 14 років. Основа тексту — вірш поетеси й військової парамедикині Олени Герасим’юк, який Саша Кольцова побачила у твіттері. Композицію присвятили митцям, які загинули на російсько-українській війні. Загалом це та сама «Крихітка», що й чотирнадцять років тому, тільки з більшим сумом і болем у голосі.

“The Big City”, Thom Yorke

Дата виходу: 26 квітня

Жанр: арт-рок

Рекомендує: заступниця головної редакторки Юліана Скібіцька

Том Йорк виклав повноцінний альбом з саундтреками до фільму італійського режисера Деніела Лукетті “Confidenza”. Це драма про життя італійської балерини та акторки Карли Фраччі, світова прем’єра фільму пройшла 24 квітня. Взагалі, рекомендувати комусь слухати Тома Йорка треба дуже обережно. Звісно, “The Big City” звучить гарно — чимось нагадує цикл “Gnossienne” Еріка Саті. І при цьому весь альбом зроблено дуже по-йорківські — сумна мелодія, фірмові звуки і загальний настрій, від якого, чесно кажучи, хочеться повіситися. Тож слухайте на свій страх і ризик.

І ми традиційно рекомендуємо вам донатити «Бабелю» — це просто класика, як Сінатра, The Beatles і рання Білик: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected].