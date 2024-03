Що ми слухали в березні. Нові треки «Бумбоксу», «Океану Ельзи» та Оззі Осборна, саундтрек до другої «Дюни», сумне інді й важкий метал

“Harvester Attack”, Ганс Циммер (саундтрек до фільму «Дюна 2»)

Дата виходу: 29 лютого.

Жанр: ембієнт, електронна музика, оркестрова музика.

Рекомендує: перекладачка Ольга Панченко.

Саундтреки німецького композитора Ганса Циммера вже давно більше, ніж просто звукова доріжка до фільму. Це — симфонії, які слухають у концертних залах і наодинці в навушниках. Циммер створив унікальний звуковий пустинний ландшафт із відлунням війни: глибокі барабани, ніжний вокал і зловісна електроніка. Звуки варіюються від теплих тонів до некомфортного скрипучого металу. Тут є зло, біль, надія і прийняття складного шляху, що ним треба йти. «Все починається зі створення того звукового світу, в якому я хочу, щоб мелодії жили», — описав роботу над «Дюною» Циммер.

“trashhouttttttt”, jockii druce

Дата виходу: 29 лютого.

Жанр: хіп-хоп.

Рекомендує: заступник головного редактора Дмитро Раєвський.

Новий альбом дніпровського артиста jockii druce вийшов 29 лютого, але ми не будемо формалістами, хай буде в добірці за березень. Jockii druce відомий треками «Шо ви браття?» і «Будем снідать», в яких головною темою були росіяни. В новому альбомі Андрій звернув увагу вже на внутрішні проблеми українського суспільства, безкінечні срачі та розбрат. І вже потрапив під хвилю критики. Але й далі продовжує говорити лише те, що думає.

“Good Torture”, Sevdaliza, Elyanna

Дата виходу: 1 березня.

Жанр: R&B.

Рекомендує: новинарка Соня Телішевська.

Нідерландська співачка іранського походження продовжує у своїх піснях оспівувати боротьбу жінки за власні права — і тут вона звучить разом із палестинсько-чилійською співачкою Elyanna. Ця пісня дещо відрізняється від звичного для Sevdaliza звучання, але не стає через те анітрохи гіршою.

“From the Nothingness”, Labyrinthus Stellarum

Дата виходу: 1 березня.

Жанр: блек-метал.

Рекомендує: виконавча директорка Марина Колесниченко.

Що? Так! Це український блек-метал! Гурт Labyrinthus Stellarum заснували троє одеситів у 2021 році. За цей час вони випустили один альбом. “From the Nothingness” — це «дзижчачі» гітари, похмурі синтезатори і потужна перкусія. Це вже другий сингл з майбутнього альбому, який гурт планує випустити у квітні. Якщо у вашому плейлісті вже є українські представнику жанру Drudkh, то Labyrinthus Stellarum вам здаватимуться більш мелодійними й атмосферними.

“Zakret”, Letters Of Vakāra

Дата виходу: 9 березня.

Жанр: інді-рок, сайкоделік-рок.

Рекомендує: заступник головного редактора Дмитро Раєвський.

Letters Of Vakāra — польсько-німецький гурт з Карлсруе, який утворився після розпаду більш відомого гурту Down with the Gypsies. Пісні в них загалом англійською чи польською, бо хоч у гурті троє німців, на вокалі там полька Габа Вежбицька, яка й пише тексти. Саме пісня польською мовою “Zakręt” з нового альбому “Call it a Day” і потрапила в нашу добірку.

«Степ», Артистка Чуприненко

Дата виходу: 11 березня.

Жанр: інді.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Маруся Чуприненко — актриса кіно й Малого театру, і, мабуть, одне з відкриттів української музики 2023 року. Вона родом з Херсонщини, отже присвятила рідним степам і морю багато зворушливих пісень. У новій «документальній пісні» вона розповідає, як сумує за рідним домом, дитинством і забутою безтурботністю. У пісні багато близьких літніх образів: кавуни, запах зеленого борщу, задуха батькового Daewoo Lanos і мамин сміх. Від пісні машинально підступають сльози, а разом з ними — згадки про рідний дім.

«Яма», First to die

Дата виходу: 13 березня.

Жанр: метал-хардкор, гріндкор.

Рекомендує: керівник відділу новин Костя Андрейковець.

«Яма» українського гурту First To Die — це концентрована лють, спрямована на різного роду покидьків, терористів і окупантів. Абстрактних сенсів у пісні немає. Все максимально просто і відверто, як і має бути в hardcore.

«Де сходить сонце?», Tapolsky

Дата виходу: 15 березня.

Жанр: драм-енд-бейс.

Рекомендує: менеджер нативної реклами Всеволод Севастьянов.

В цьому треку дуже поєдналися ритм, відчуття і настрій. Рекомендується тим, хто ностальгує за драм-ін-бейсом і хоче повернутися, хоча б подумки, у щасливі часи.

“In need of a friend”, FARR

Дата виходу: 15 березня.

Жанр: соул, хіп-хоп, інді.

Рекомендує: керівник англомовної редакції Антон Семиженко.

Дует FARR — дитя відстаней і технологій. Вокаліст із Лос-Анджелесу Ромео Теста й лондонський мультиінструменталіст Лінден Джей випадково познайомились у студії звукозапису, поджемили й вирішили зробити кілька треків. Вони обмінювалися мелодіями й фрагментами записів через голосові повідомлення, репетиції проводили через Zoom. За першими треками зʼявився альбом і десятки мільйонів прослуховувань, це — трек для другої платівки під назвою «Кліпни двічі, якщо ти в порядку». Бонусом йдуть відчуття мандрів і теплих вечорів.

“Crack cocaine”, Біллі Моррісон та Оззі Осборн

Дата виходу: 21 березня.

Жанр: хеві-метал.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Британський гітарист Біллі Моррісон готує до виходу новий альбом і включив у нього одну з пісень, яку він записав із легендарним Оззі. Для 75-річної ікони металу це перший реліз за півтора року. Попри оманливу назву і славу Осборна, пісня зовсім не про наркотики. Як сказав сам Оззі — це про «любов із крихіткою», а точніше — любов, що нагадує наркотик, шкодить і узалежнює. Пісня поєднує легкий блюз і класичний метал. Музиканти кажуть, що написали її за пів години ще під час Covid-19. На випуску пісні та зйомках кліпу наполягла дружина Оззі Шерон.

“Voices Are Rising”, «Океан Ельзи»

Дата виходу: 21 березня.

Жанр: інді-рок.

Рекомендує: журналістка Софія Коротуненко.

Ця пісня ідеально підходить для вечірньої прогулянки або затяжної поїздки в транспорті. Хоча текст нового синглу дуже емоційний, він допомагає впоратися з внутрішніми переживаннями. Це перша англомовна пісня «Океану Ельзи» з 1998 року.

«Світитися в темноті», thekomakoma

Дата виходу: 21 березня.

Жанр: електроніка.

Рекомендує: заступниця головного редактора Юліана Скібіцька

Соліст thekomakoma Сергій Сілаков мобілізувався до Нацгвардії. І ця пісня — саме про це. З початку великої війни Сергій перевернув уяву про свій, здавалося б, стьобний проєкт. Війна вочевидь сильно вплинула на артиста, він переживав це в текстах. Його альбоми можна вважати автобіографію, бо Сергій співає те, що відчуває. Він закликав не опускати руки, вірити в перемогу, донатити, а тепер — захищати Україну в лавах ЗСУ. «Якщо не ми, то хто?» — жорстко ставить він питання. Музика теж звучить жорсткіше, якщо порівняти з попередніми альбомами. Певно, час на на лагідне вмовляння закінчився — і не тільки для Сергія.

“Contemplation of a new reality”, Євгеній Дубовник

Дата виходу: 22 березня.

Жанр: джаз, сontemporary piano

Рекомендує: старша літературна редакторка Віра Солнцева.

“Contemplation of a new reality” — перший фортепіанний EP Євгенія Дубовника, засновника джаз-фьюжн Квартету Євгенія Дубовника, композитора і музиканта кількох гуртів, як-от «Циферблат», «Мова» і Jamala. EP вкрай лаконічний інструментально — навіть раніше видані треки “Resistance”, “Motion” і “Hope” у ньому в «первинному» вигляді, без аранжування. Дубовник ніби зчитує кардіограму цієї нової реальності та робить це дуже лагідно.

“Running”, Pearl Jam

Дата виходу: 22 березня.

Жанр: гранж.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Швидкий і заряджений трек від легенд гранжу. Назва пісні абсолютно відображає її характер — потужні ударні, проста гітарна лінія в стилі панк і сильний надірваний спів. Прослухавши, здається, що ніби й не було цих 30 років і хлопцям досі по 20.

«П’яні діти в імлі», Монтеск’є, Seira

Дата виходу: 22 березня

Жанр: психоделічний поп, поп.

Рекомендує: новинарка Соня Телішевська

Цьогоріч Монтескʼє планує видати дебютний альбом «Літанія радості й смутку».

В Монтеск’є дуже резонансове звучання і смислові тексти. Наприклад, трек «П’яні діти в імлі» порушує питання самотності, цифрової безтілесності та безсмертя.

“The Dream”, Still Corners

Дата виходу: 27 березня.

Жанр: індітроніка.

Рекомендує: заступниця головного редактора Юліана Скібіцька.

Still Corners видали свій мініальбом “Today is the Day” усього з чотирма піснями, куди увійшла і “The Dream”, хоча технічно пісню релізнули ще в січні. Попри в цілому легкий і весняний настрій альбому, трек навіває сум. Він ніби нагадує про нестримний плин життя і про те, що не варто втрачати свій час. Втім, навіть якщо не маєте такого філософського настрою, послухайте — альбом дуже приємний, з м’якими гітарними партіями, неймовірно атмосферний і плавний.

«Фіртка», Бумбокс

Дата виходу: 28 березня.

Жанр: кантрі, блюз, рок.

Рекомендують: грантова менеджерка Світлана Москаленко, дизайнерка Олександра Серьоженко.

«Мабуть, найбільш незвична зі своїх пісень», — так сам гурт назвав свій новий реліз «Фіртка». Нетиповим для нашого часу є й те, що в цей трек музиканти не вкладали особливого змісту чи подвійних підтекстів. Це просто пісня про кохання.

Серед десятків релізів ми відбираємо для вас найкраще і відсіюємо найгірше. Підтримайте хороший музичний смак і «Бабель»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]