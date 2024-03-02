Що ми слухали в лютому (дуже багато пісень!). Прем’єра Бет Гіббонс, новий хіт Клавдії Петрівни, панк-рок, інді й традиційний металкор від нашого керівника новин

“Σπάστα Φλώρα (14 χρόνια μετά)”, Monsieur Minimal

Дата виходу: 24 січня.

Жанр: інді-поп.

Рекомендує: заступник головного редактора Дмитро Раєвський.

Строго кажучи, ця пісня мала бути в добірці за січень, але оскільки там її немає, то було б злочином не включити її в лютневий плейліст. Грецький композитор і музикант Христос Цітрудіс, відомий як Monsieur Minimal, раптово перевипустив свій хіт 14-річної давнини Pasta Flora в геть новому аранжуванні — і несподівано це перевершило оригінал. У такому звучанні пісня може прикрасити собою будь-який шпигунський фільм.

“Sad Planet”, SIXxFigure

Дата виходу: 1 лютого.

Жанр: емокор.

Рекомендує: грантова менеджерка Світлана Москаленко.

Хто думав, що емо-гурти залишилися в минулому і заслуховує хіти 20-річної давнини, вітайте SIXxFigures. Пісня має всі необхідні атрибути жанру — проникливий вокал, по-підлітковому страждальний текст і скримінг. Все як годиться. Слухайте, головне — вени не ріжте.

“Frown”, melancholia blue

Дата виходу: 2 лютого.

Жанр: глам-електроніка.

Рекомендує: заступниця головного редактора Юліана Скібіцька.

Melancholia blue — те, на що натрапляєш випадково, поки шукаєш нову музику не в рекомендаціях музичних сервісів. Це проєкт американського композитора Джейкоба Купера, що пише музику для оперних оркестрів. А melancholia blue була для душі. Так, саме була: альбом “god bless jonathan walsh” — третій і останній. Сам Купер пояснював, що вже все сказав у межах цього проєкту. Можливо, так і є. Альбом короткий — усього сім треків, і всі до чотирьох хвилин. Його точно треба слухати повністю, а не окремими піснями. А про жанр говорить сама назва melancholia blue — коли слухаєш альбом, почуваєшся в меланхолії, і вона чомусь дійсно блакитного кольору.

«Життя», діти інженерів

Дата виходу: 4 лютого.

Жанр: пост-панк, пост-гранж.

Рекомендують: грантові менеджерки Марина Колесниченко і Світлана Москаленко.

Пісня не випадково отримала свою назву. У першій версії куплети співали українською, а приспів — російською. «Нас бісили російськомовні приспіви. Тепер у вас є змога почути нашу версію без ворожої мови», — так прокоментував гурт появу нового «Життя» у YouTube. Трек не тільки отримав українськомовний приспів, а й набув нового ліричного звучання.

«Коте наш», Katya Chilly & Frog Prog

Дата виходу: 6 лютого

Жанр: психоделічна електроніка, брейкбіт.

Рекомендує: грантова менеджерка Марина Колесниченко.

Реліз треку відбувся тихо і непомітно. Катя Chilly без промо і додаткових анонсів опублікувала посилання на сингл у своєму Facebook. Це її спільна робота з психоделічним прогресивним проєктом Frog Prog. З одного боку, трек можна сприймати як похмуру колискову через ліричний текст і м’який шепіт Каті, з іншого — як саундтрек до горору.

“Floating On A Moment”, Beth Gibbons

Дата виходу: 7 лютого.

Жанр: трип-хоп.

Рекомендують: заступниця головного редактора Юліана Скібіцька, грантова менеджерка Марина Колесниченко.

Другий сольний альбом солістки Portishead Бет Гіббонс вийде вже в травні 2024 року. Це важлива подія в музичному світі — останній альбом Portishead вийшов у 2008 році, а останній (і на цей момент єдиний) сольник Гіббонс — у 2002-му. Артистка важко переживала ці роки. Вона розповідала, що багато думала про зміни в собі, смертність і менопаузу. Тож альбом, по суті, буде про життєві рефлексії співачки, а за формою — зовсім новим звучанням. Сингл “Floating On A Moment” схожий і одночасно не схожий на все, що робила Гіббонс раніше. Ви, звісно, впізнаєте фірмовий вокал і мелодії, але навіть якщо ніколи не слухали Portishead — точно не будете розчаровані.

«Тетяна», Schmalgauzen

Дата виходу: 8 лютого.

Жанр: кабаре.

Рекомендує: новинарка Саша Опанасенко.

Якщо вам подобаються крики чоловіків з розбитим серцем — пісня для вас. Емоційна і гучна «Тетяна» рекомендується тим, хто хоче відчути себе в задимленому барі й стати свідком чужого кохання. Одним словом — кабаре!

“Echo”, Incubus

Дата виходу: 9 лютого.

Жанр: поп-рок.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

У травні 2024 року гурт випустить перезапис свого альбому “Morning View”, який вийшов у далекому 2001 році. Трек “Echo” став першим синглом з оновленого альбому. Втім, це не просто перезапис, а дійсно нова версія пісні. Трек триває на хвилину довше за оригінал і закінчується зовсім інакше. У новій версії “Echo” звучить жвавіше і яскравіше, ніж у версії 2001 року. Тепер у старому треку про закоханість стало багато дуже свіжого і теплого звучання гітар, дзвінкого голосу Брендона Бойда, а тому — більше драматизму.

«Жидає», YUVI

Дата виходу: 9 лютого.

Жанр: електрофольк.

Рекомендує: грантова менеджерка Марина Колесниченко.

«Ода артистичному шляху та переродженню», — так про цей трек пише сама київська діджейка та електронна продюсерка YUVI (Уляна Автенюк). «Жидає» — перший сингл з альбому, який Уляна планує випустити у квітні. Якщо в попередніх роботах YUVI експериментувала з брейкбітом і джанглом, то зараз вона більше експериментує з басами, доповнюючи їх глибокою рефлексією. «Жидає» краще не тільки слухати, але й дивитися.

«Я тобі брехала», Klavdia Petrivna

Дата виходу: 13 лютого.

Жанр: інді-поп.

Рекомендує: заступниця головного редактора Юліана Скібіцька.

Будьмо чесні — кожен новий трек Клавдії Петрівни одразу стає хітом, а рядки з нього — по-справжньому народними. Ця пісня — не виняток: хочеться ходити й наспівувати «Я тобі брехала, я тебе не кохала». Додала пісні популярності й давня інтрига — хто ж така Клавдія Петрівна? На премії видання LiRoom нагороду за Клавдію вийшла отримувати українська співачка Маша Кондратенко («Ванька-встанька», «Вогник-вогник»). Співачки працюють в різних жанрах, тож багато хто не повірив, а багато хто підтримав Машу та її «альтер его». Хай там як, не аж так важливо, хто ховається за псевдонімом «Клавдія Петрівна», поки ця людина продовжує робити хіти.

“Dark matter”, Pearl Jam

Дата виходу: 13 лютого.

Жанр: гранж.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Легендарний гурт з «великої четвірки» гранжу анонсує новий альбом “Dark matter” і вже випустив однойменний сингл. Нова пісня показує, наскільки іншою буде платівка в порівнянні з попередньою. Якщо минулий альбом був досить легким, то в новому синглі багато динаміки, швидких ритмів і потужного вокалу. Про це кажуть і самі музиканти: новий альбом буде набагато важчим, ніж усі очікують.

«Живу в моменті», SPOKUSY

Дата виходу: 14 лютого.

Жанр: пост-панк.

Рекомендує: грантова менеджерка Світлана Москаленко.

Пост-панк-гурт SPOKUSY зʼявився вже після початку повномасштабного вторгнення. Його засновники — досвідчені музиканти, учасники багатьох музичних колективів Ігор Черепанов і Алекс Дарієн — розповідають, що давно планували спільний проєкт, але довго розгойдувалися. Під час великої війни сказали собі: «Коли, як не зараз?». «Живу в моменті» — це суміш пост-панку та шугейзу. Трек дуже налаштовує на весняне тепло, а приспів западає в памʼять.

“James Alday”, 2fast4u

Дата виходу: 15 лютого.

Жанр: панк-рок.

Рекомендує: заступник головного редактора Дмитро Раєвський.

Гурт 2fast4u з Квебеку випустив перший альбом “Keep Away From Children” у 1998 році. У 2002 вийшов ще один реліз “Anniversary Collection”, і гурт зник з радарів на довгі 18 років. Раптом у 2020 і 2021 роках 2fast4u випустили дві нові пісні. І відтоді періодично випускають щось, але до нових повноцінних альбомів діло поки не дійшло. В лютому 2024 року на стримінгах релізнувся трек “James Alday” — такий самий швидкий і мелодійний, як у 1998 році, ніби хлопці зовсім не постаріли.

“To the flowers”, While she sleeps

Дата виходу: 15 лютого.

Жанр: металкор.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Британський гурт випустив чутливий і емоційний сингл, в якому голосом і гітарами розповідає історію кохання, помилки, залежності та втрати. У пісні дуже багато гітарного соло, іноді воно говорить більше за слова. Cингл демонструє, як сильно гурт виріс за останні 10 років: колишні рокери-розбишаки подорослішали й замість просто гучної качової музики роблять цілісні довершені композиції. Разом з піснею гурт опублікував кліп, що більше схожий на невеликий фільм. За сценарієм і емоцією вони дуже нагадують фільм «Реквієм за мрією».

“Some Ghost Could Follow”, ULTRA SUNN

Дата виходу: 23 лютого.

Жанр: колдвейв.

Рекомендує: грантова менеджерка Марина Колесниченко.

ULTRA SUNN — сучасний електронний гурт з Брюсселю, грають переважно в стилі EBM/Coldwave. Похмурі, атмосферні, рефлексивні. Вони пишуть гіпнотичні гімни про гендерну рівність, соціальний тиск, вуличні домагання та боротьбу з тривогою. У лютому ULTRA SUNN випустили одразу два сингли — “Some Ghost Could Follow” і “Shake Your Demons”. Раджу послухати обидва.

“Blinding Faith”, Knocked Loose

Дата виходу: 27 лютого.

Жанр: металкор.

Рекомендує: керівник відділу новин Костя Андрейковець.

Гурт Knocked Loose, безумовно, один з найкращих в металкорі на сьогодні. Новий сингл “Blinding Faith” хлопці випустили як анонс альбому “You Wonʼt Go Before Youʼre Supposed To”, реліз якого заплановано на 10 травня. Трек “Blinding Faith” з перших рифів готує до удару, а далі — вибух і навала агресії. Як то кажуть, випустили «потужний бойовик». Текст хоча й кволенький, але з цікавим посилом — про лицемірство християнської церкви та сліпу віру.

“Tejano Blue”, Cigarettes after sex

Дата виходу: 28 лютого.

Жанр: інді.

Рекомендують: новинарка Саша Опанасенко, заступниця головного редактора Юліана Скібіцька.

Вже зовсім скоро вийде новий альбом Cigarettes after sex — “Xʼs”. Яким він буде, можна уявити з треку, що вийшов в останні дні лютого. Ця пісня наче повністю вписується в класичний стиль Cigarettes after sex, але водночас несе щось нове і свіже. Одне залишається незмінним: після та й під час прослуховування під боком варто мати кохання всього свого життя, щоб не впасти в депресію.

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