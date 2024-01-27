Що ми слухали в січні: багато року (і крику), забутий електронний фолк від Каті Chilly і навіть квакання жаб від харківського кантрі-гурту

«Птахи не співають, вони кричать від болю», Sexnesc

Дата виходу: 29 грудня 2023.

Жанр: альтернативний рок.

Рекомендують: грантова менеджерка Світлана Москаленко, журналіст Олександр Мʼясищев.

Альбом для тих, хто виріс на альтернативному року нульових, — у піснях легко помітити відсилки до найпопулярніших гуртів тих часів. Іронічно те, що учасники чернігівської групи Sexnesc — фактично ровесники цього жанру: хлопцям по 20 із гачком років. Вони не приховують, що захоплюються альтернативою і що на їхню творчість вплинули Deftones, Nirvana, System of a Down, Limp Bizkit та багато інших. Альбом складений цілісно, його легко уявити випущеним на диску (знову привіт нульовим) — починається з хвилинного «Інтро», яке перетікає в дуже активний трек «Стріт шизоїд лав», закінчується цей уявний диск ліричною «Любов’ю».

"FSU", Ghøstkid

Дата виходу: 4 січня.

Жанр: індастріал метал, металкор.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Цей гурт — новий проєкт ексвокаліста гурту Eskimo Callboy Себастьяна Біслера. Агресивний та похмурий стиль гурту багато в чому нагадує Marilyn Manson i Bring Me The Horizon, що визнавав і сам музикант. Ця пісня — типовий бенгер з агресивним текстом, який чудово пасує, аби «розфігачити усе». Саме до цього і закликав гурт, опублікувавши трек.

"Kool-Aid", Bring Мe The Нorizon

Дата виходу: 5 січня.

Жанр: альтернативний метал, металкор.

Рекомендує: керівник відділу новин Костя Андрейковець.

Цей насичений і живий трек — шостий сингл на альбомі, який гурт випустить влітку. Уперше композицію випустили без, здавалося б, незамінного клавішника Джордана Фіша. Попри це пісня може стати найуспішнішою в історії гурту: минулого тижня “Kool-Aid” посіла першу сходинку впливового британського чарту Billboard. І це заслужено — яскравий вокал і гітарні партії, а ще влучний брейкдаун, під який хочеться пострибати.

"My house", Royal Republic

Дата виходу: 5 січня.

Жанр: рок-н-рол, денс-рок.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Шведський гурт уже кілька років поєднує хард-рок із мотивами диско 1970-х. Цей стиль став дуже помітним ще на попередньому альбомі гурту, а продовженням стала нова пісня, присвячена домашнім вечіркам. У ній є і яскравий важкий приспів, і диско, під яке хочеться танцювати. Недарма гурт каже, що "My house" — «найновіша зброя проти поганих вечірок».

«Колискова для жаби», Rohata Zhaba

Дата виходу: 5 січня.

Жанр: кантрі-фолк.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев

Легкий і приємний трек від харківського кантрі-гурту. Незвична композиція, яку підкинули алгоритми, виявилась дуже багатою на сторонні звуки й, звісно ж, квакання жаб. Текст насичений власною міфологією «жабенят», а мелодія дуже плавно й помітно наростає аж до останніх нот.

"Adieux", Людовіко Ейнауді

Дата виходу: 5 січня.

Жанр: неокласика.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Це бонусна мелодія, яку легендарний композитор написав до альбому Underwater (2022), але видав лише зараз. За словами піаніста, Adieux — це про «солодкий спогад минулого, наче дежавю марева, що зникає». Коли слухаєш цей трек — ніби озираєшся на власний вже пройдений шлях і хочеться, щоб ця мелодія не закінчувалась.

«Сон», Катя Chilly

Дата виходу: 9 січня.

Жанр: електронний фолк.

Рекомендує: заступниця головного редактора Юліана Скібіцька.

Цей альбом мав побачити світ ще у 2001 році, але не судилося. У нульових співачка виконувала деякі пісні з нього на концертах, та потім вирішила не випускати повноцінну платівку. Власне, саме тоді Катя на довгий час призупинила карʼєру. Але тепер альбом нарешті зʼявився на музичних майданчиках. Якщо не знати, що ці пісні записувалися понад 20 років тому, здогадатися буде важко. Альбом повністю відповідає назві — він дуже гіпнотичний і навіть потойбічний. Краще слухати його повністю — від початку до кінця, а не окремими піснями, так ефект буде глибшим. Улюблений трек з альбому — «Ой, петро іване».

"GLASSS", Nahaba

Дата виходу: 11 січня.

Жанр: брейкбіт, електронна музика

Рекомендує: грантова менеджерка Марина Колесниченко.

Nahaba — доволі молодий електронний гурт з Вінниці, що вже має кілька синглів. Його учасники Ольга Какас’ян і Андрій Науменко написали “GLASSS” для участі в Національному відборі «Євробачення-2024». Якщо вам подобається Crystal Castle, FRXZN, SARCOMA HORROR і Prodigy, зверніть увагу. Тут характерні для жанру енергійні брейкбітові ритми, а також вокальні партії, пропущені через автотюн. Сам трек, як говорять учасники гурту, достатньо меланхолійний і трагічний, тому що описує важкі моменти їхнього життя за останній час — Ольга й Андрій були разом майже пʼять років, а минулого року розлучилися. Зараз Андрій служить у ЗСУ, тож свої партії йому довелося писати в шафі на телефон. Цікаво буде послухати “GLASSS” в лайві.

"Unbroken", New Model Army

Дата виходу: 26 січня.

Жанр: постпанк.

Рекомендує: заступник головного редактора Дмитро Раєвський.

Двадцять шостого січня вийшов “Unbroken” — альбом британців New Model Army, уже шістнадцятий за 44-річну історію гурту. Щоправда, його склад постійно змінювався, незмінним залишався лише фронтмен Джастін Салліван. Змінювалися й жанри. Сам Салліван колись сказав про це так: «Казали, що ми граємо панк, постпанк, готику, метал, фолк — багато чого, але ми завжди виходили за межі цих стилів». Музично “Unbroken” — це все ж скоріше постпанк, хоч і дуже своєрідний. І якщо ви чомусь пропустили New Model Army як явище, це гарна нагода долучитися до багатогранної творчості Джастіна Саллівана.

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