Що ми слухали в грудні. Важкі гітарні рифи, американський фолк, трошки українського техно і дезкору, щоб зробити ремонт у голові

"Throne Of Amber", Harp

Дата виходу: 1 грудня

Жанр: неофолк

Рекомендує: заступник головного редактора Дмитро Раєвський.

Першого грудня 2023 року релізнувся Albion — перший сольний альбом Тіма Сміта та його дружини Кеті Занг. Сміт — колишній фронтмен техаського фолк-гурту Midlake, про якого нічого не було чутно з 2012 року. Але Тім живий, а його вокал досі зачаровує. У сольній творчості англофіл Сміт остаточно відійшов від усього сучасного й американського, Albion переважно акустичний і звучить відверто по-британськи. Технічно пісня “Throne Of Amber” вийшла синглом у листопаді, але сам альбом все ж грудневий, тож не будемо формалістами.

«Пазл», Кажанна

Дата виходу: 1 грудня.

Жанр: поп.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Тому, хто фанатіє від незвичайного звучання Klavdia Petrivna (вона, до речі, теж випустила у грудні купу нових треків), радимо звернути увагу і на цю виконавицю. Тут теж вкрай цікаві та дивні тексти, музика, голос, але все дуже органічно поєднується. Окремий респект — за згадку в пісні вірша Михайля Семенка.

"Secret World", Still Corners

Дата виходу: 6 грудня.

Жанр: сінті-поп.

Рекомендує: заступниця головного редактора Юліана Скібіцька.

Останній рік британський гурт Still Corners переважно займався концертами. Однак вже у квітні наступного року планує випустити новий альбом Dream Talk. “Secret World” — перша пісня з майбутнього релізу. Найімовірніше, нова платівка зазнає стилістичних змін і це видно по дебютному треку. Дехто з критиків каже, що звучання стало більш містичним.

«Прошу пана до смереки», Karna

Дата виходу: 7 грудня.

Жанр: гуцул-метал.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Вокаліст гуцульського метал-гурту Олексій Ярош від початку повномасштабного вторгнення служить у війську, тому Karna за останні два роки випустила лише дві нові пісні. Ця стала третьою. У ній гурт висміює росіян і недвозначно натякає, де їм місце (на смереці). Цей трек поєднав усе найкраще, що вирізняє гурт: надірваний і потужний голос, емоційний приспів, швидкий і яскравий риф.

"Down", While She Sleeps

Дата виходу: 7 грудня.

Жанр: металкор.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

У 2024 році металкор-гурт із Англії випустить перший за три роки альбом. Трек “Down” вийшов як сингл. У ньому гурт ніби повертається до своїх традиційно важких і досить простих пісень, але додає багато електроніки. Наприклад, головний риф пісні — важкий і сильно модифікований гітарними педалями, що додає звучанню обʼєму, незвично качає і добре проходиться по низьких частотах. Якщо стежити за історією гурту, можна помітити, наскільки більш професійним і насиченим став вокал.

"The plot to nuke the midwest", Psycho-Frame

Дата виходу: 8 грудня.

Жанр: дезкор.

Рекомендує: керівник відділу новин Костя Андрейковець.

Із треком гурту “Psycho-Frame” усе просто — він бадьорий, різкий і брутальний. Головний його посил — «провітрити» голову. Ще під нього можна енергійно робити ремонт, який починається з руйнування старого.

"Motion Picture Soundtrack", Cigarettes After Sex

Дата виходу: 12 грудня.

Жанр: інді.

Рекомендують: заступниця головного редактора Юліана Скібіцька, новинарка Олександра Опанасенко.

Якщо ви очікували від цього синглу Cigarettes After Sex чогось кардинально нового, його там немає. Ті самі мʼякі мелодії та голос Грега Гонзалеса — ця пісня схожа на попередні й мало чим від них відрізняється. Але чи завжди це погано? Врешті-решт, хочеться мати якусь стабільність у цьому буремному світі. Тож “Motion Picture Soundtrack” спокійно можна додавати до плейлісту, який ви слухаєте у ванній, щоб розслабитися після важкого дня.

«Набір випадкових слів», Karoon

Дата виходу: 14 грудня.

Жанр: техно, дарквейв.

Рекомендує: заступниця головного редактора Юліана Скібіцька.

Karoon — дует Лєри Ісхакової та Тараса Каруна. Вони подружжя і самі говорили, що їхній гурт — своєрідний експеримент, чи витримає їхня пара сумісну роботу над музикою. Поки що витримує, і це радує — Україні дуже не вистачає потужного техно-дуету. Новий альбом зберігає традиційні українські нотки та потужний вокал Лєри, музика стала трохи жорсткішою, але все разом звучить чудово і точно не соромно.

«Славен єси», Гордій Старух

Дата виходу: 23 грудня.

Жанр: фолк.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Гордій Старух — відомий львівський мультиінструменталіст і майстер з виготовлення колісних лір. Старух чудово пропускає через звучання ліри народні пісні. Так сталося і з відомою колядкою «Славен єси», яку він зіграв напередодні Різдва. У своїй версії Старух поєднав такий близький народний текст, чарівне звучання ліри й електроніку — вийшло заворожливо.

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