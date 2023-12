Відтепер «Бабель» щомісяця рекомендуватиме нову музику. Ось що ми слухали в листопаді — інакші Beatles та Portishead, український фолк і дезкор для тих, кому треба трохи злості

“Now And Then”, The Beatles

Жанр: софт-рок.

Коли вийшла: 2 листопада.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Це остання композиція гурту, яка лишалась незавершеною близько 30 років. Записати її допоміг штучний інтелект: програма відділила голос Джона Леннона від фортепіано, під яке він співав, і зберегла якість. Реліз точно буде цікавий, якщо ви мало знайомі з творчістю гурту. У ньому Леннон меланхолійно оспівує втрачене кохання, а гармонія струнних лише посилює відчуття завершеності вагомої історії. Здається, саме так і має звучати остання пісня в історії гурту.

“Undenied” (Remastered), Portishead

Жанр: трип-хоп.

Коли вийшла: 2 листопада.

Рекомендує: заступниця головного редактора Юліана Скібіцька.

Двадцять пʼять років тому засновники бристольського трип-хопу Portishead випустили свій перший концертний альбом “Roseland NYC Live”. Це був унікальний запис — музиканти вперше зіграли пісні зі свого другого альбому, який тоді ще не вийшов. А ще — грали концерт разом із Нью-йоркським філармонічним симфонічним оркестром, що дало пісням нове і подекуди несподіване звучання. В річницю виходу Portishead випустив ремастер альбому, додавши три композиції: “Numb”, “Western Eyes” та “Undenied”. Саме вона найбільше запала мені в душу — одна з найпронизливіших пісень Portishead тепер звучить мʼякше, і від цього чомусь іще більш сумно та щемко.

“Kyiv”, Lebanon Hanover

Жанр: дарквейв.

Коли вийшла: 10 листопада.

Рекомендують: заступниця головного редактора Юліана Скібіцька та артдиректорка Катерина Бандус.

Зірки дарквейву, британці з гурту Lebanon Hanover випустили мініальбом “Better Than Going Under”, який 21 листопада вийшов обмеженим накладом ще й на вінілі. Усього дві пісні — “Better Than Going Under” та “Kyiv”. Остання — про війну в Україні. Мелодійна пісня, без звичних для Lebanon Hanover різких переходів, дуже прониклива і навіть трохи схожа на колискову. «І я досі не можу зрозуміти, чому ти там народився, а не я». Всі доходи від цифрового релізу треку музиканти передадуть сімʼям в Україні, які постраждали від війни.

“Damaged”, Kanine

Жанр: слем-дезкор.

Коли вийшла: 15 листопада.

Рекомендує: керівник відділу новин Костя Андрейковець.

Цей трек французів Kanine тримає за «крашанки» від початку й до кінця. Під нього хочеться слемитися на концерті, трек заряджає на робочий бойовий настрій і наче додає сил та запалу. Якщо ви фанат жанру Slam/Deathcore, то “Damaged” — настійна рекомендація до прослуховування. Вартий уваги і їхній дебютний альбом 2022 року “Karnage”.

«Пісенька до сну», Пиріг і Батіг

Жанр: фолк.

Коли вийшла: 17 листопада.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Пісня, як і весь новий альбом гурту, на слова поета Богдана-Ігоря Антонича. У ній оксамитовий голос Марʼяна Пирога під насичені й меланхолійні струнні заколисує й водночас напружує. Таке поєднання повністю занурює у світ, який будує композиція.

«Шлях», ДК Енергетик

Жанр: пост-панк.

Коли вийшла: 17 листопада.

Рекомендують: заступник головного редактора Дмитро Раєвський, журналіст Олександр Мʼясищев та грантова менеджерка Світлана Москаленко.

Багато хто в редакції відзначив новий реліз київсько-броварського гурту, який ще не дав жодного концерту, але вже випустив дві платівки. У новому альбомі глибокий і низький голос Якова Марного оспівує шлях персонажа крізь дитячі травми, любов та різні професії. Такі альбоми найкраще заходять у цю пору року, коли погода накладається на відчуття незворотного кінця світу.

«Сіромаха», Kozak Siromaha feat. Kalush

Жанр: фолк, хіп-хоп.

Коли вийшла: 17 листопада.

Рекомендує: менеджер нативної реклами Всеволод Севастьянов.

Подобається сучасний саунд у поєднанні з народною мелодією та інструментами. Всі ми знаємо, що українська музика зараз переживає неабиякий ренесанс, тому намагаюся стежити за новинками, а особливо за виконавцями, що поєднують в своїй творчості минуле і сьогодення.

«Виживи», Жадан і собаки i Qarpa

Жанр: ска-панк

Коли вийшла: 17 листопада.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Це пісня з першого за чотири роки альбому «собак». Половину пісень із нього гурт випустив синглами в останні роки, але «Виживи» — нова. Пісня — одна з небагатьох в альбомі, зроблених у дусі старого доброго ска-панку, який і вирізняв гурт. Лірика — ніби присвята підліткам, які вимушені зростати, формуватися у війні, паралельно осмислюючи її. Дорослі ніби намагаються підтримати їх і донести, що життя триватиме попри все.

​​“Bullet with Butterfly Wings”, Palaye Royale

Жанр: гаражний рок.

Коли вийшла: 22 листопада.

Рекомендує: грантова менеджерка Світлана Москаленко.

Кавер на “The Smashing Pumpkins” випущений як саундтрек до чорно-білого чи то трилера, чи то горора “Divine”. Вочевидь тому його оздобили достатньо типовими для жанру примочками — «містичними» бек-вокалами (зловісний шепіт, дитячий хор), нервовими гітарними партіями і драматичними струнними інструментами. Загалом, як на мене, вийшло живенько і з повагою до оригіналу.

“Who Are You Running From”, Sevdaliza

Жанр: поп, електронна музика.

Коли вийшла: 23 листопада.

Рекомендує: новинарка Софія Телішевська.

Нідерландська співачка іранського походження 23 листопада зарелізила сингл. Це саундтрек до її фільму «Я не знаю, з чого почати». Ця робота фокусується на людській недосконалості та вразливості у соціумі, що не дає права на помилку. Концепція її роботи глибока, саунд не те щоб був вражаючим — у неї є куди сильніші пісні, утім зміст цієї пісні прекрасний і має місце бути.

«Етнокод», Otoy

Жанр: реп.

Коли вийшла: 24 листопада.

Рекомендує: артдиректорка Катерина Бандус.

У виконавця Otoy вийшов новий альбом «Темна. Частина перша». Реліз відбувся 30 листопада. Пісня «Етнокод» особливо запала в душу своєю відкритістю, правдивістю і силою. Цей виконавець завжди вирізнявся силою тексту: він із сенсом, глибоким аналізом себе і всього, що відбувається навколо. В альбомі реп поєднаний з українськими традиційними інструментами, хоровим співом і записаними на диктофон співами дідуся й бабусі музиканта. Цей альбом зовсім не схожий на попередній, який був більш ліричний і ритмічний.

