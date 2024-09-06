Гурт Linkin Park воззʼєднався в новому складі через 7 років після смерті соліста Честера Беннінгтона

Рок-гурт Linkin Park після семирічної перерви вирушить у тур і випустить альбом, записаний новим складом музикантів. У гурті вперше після загибелі соліста Честера Беннінгтона зʼявилася співачка Емілі Армстронг — співзасновниця рок-гурту Dead Sara.

Про це гурт оголосив 5 вересня під час виступу в Лос-Анджелесі, пише Variety.

Окрім солістки Емілі Армстронг, до Linkin Park приєднався новий барабанщик Колін Бріттейн.

«Що більше ми працювали з Емілі та Коліном, то більше ми насолоджувалися їхніми талантами світового рівня, їхньою компанією і тим, що ми створили», — сказав під час стриму на YouTube-каналі гітарист і вокаліст Майк Шинода.

Гурт випустить 15 листопада цього року альбом з назвою “From Zero” («З нуля»). Там буде 11 пісень, а головним синглом стане “The Emptiness Machine” — він уже доступний до прослуховування на всіх стримінгових платформах.

До нового складу гурту також увійшли музиканти, які грали в ньому від 1996 року. Це Майк Шинода (другий вокал, клавіші, гітара, автор текстів), Бред Делсон (гітара), Дейв Фаррелл (бас-гітара) і Джо Хан (діджей).

Історія Linkin Park

Linkin Park — це американський рок-гурт, заснований у 1996 році, має дві нагороди «Греммі».

Вокаліст і фронтмен гурту Честер Беннінгтон 20 липня 2017 року покінчив життя самогубством у своєму будинку. Його смерть стала несподіванкою для інших учасників гурту — того дня вони планували провести фотосесію, а за тиждень вирушити в тур. Після смерті Беннінгтона в гурту була «невизначена перерва». аж до 2020 року. Басист Дейв Фаррелл 28 квітня 2020 року повідомив, що гурт працює над новою музикою.