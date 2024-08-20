Суджа під контролем ЗСУ — у 14 фотографіях. Українські військові та російські цивільні у завмерлому місті

Приблизно 14 серпня Збройні сили України зайняли російське місто Суджа в Курській області. Зараз цей районний центр, де жило майже пʼять тисяч людей, — найбільший населений пункт, який Україна захопила за час Курської операції. За два тижні боїв Україна взяла під контроль понад 90 населених пунктів і більш як 1 250 квадратних кілометрів російської території. Більшість мешканців Суджі виїхала з міста водночас із приходом українських військових. Втім, там лишаються цивільні, родини з дітьми і тіла загиблих росіян. «Бабель» зібрав 14 знімків різних фотографів, щоб показати, яке нині це спорожніле місто під контролем України.