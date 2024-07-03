На Олімпіаду в Парижі допустили 33 «нейтральних» росіян. Щонайменше девʼять з них — їздять у Крим, прославляють окупантів та шанують російських генералів. Розслідування «Бабеля»

Тамара Дронова, 30 років
Шосейна і трекова велогонщиця, призерка чемпіонатів Росії, а також срібна призерка кількох чемпіонатів Європи. Дронова багато разів бувала в окупованому Криму, зокрема у 2016 та 2019 роках. Там вона тренувалась та виступала на змаганнях. Цих фактів Дронова не приховує.
«Коли син був маленьким, ми їздили тренуватися до Криму. Сочі та Адлер я давно з варіантів прибрала — там великий потік машин і багато невдоволених водіїв», — пояснювала своє рішення спортсменка. Вже після повномасштабного вторгнення Дронова шкодувала, що на міжнародних змаганнях не зможе вдягнути футболку з російською символікою.
OSINT-агенція Molfar виявила, що Дронова також працювала в московському підрозділі спортивного товариства «Динамо». А це, як і Центральний спортивний клуб Армії, — структура силовиків. «Динамо» тренує МВС, ФСБ, Службу зовнішньої розвідки та Росгвардію. Поряд із цивільними спортсменами альтернативну військову службу там проходять співробітники цих структур.
Алан Остаєв, 29 років
Борець класичного стилю з Осетії, дворазовий чемпіон Росії, також перемагав на Спартакіаді. Їздив на змагання в окупований Крим. Зокрема, у 2018 році Остаєв виступав на Всеросійському турнірі з боротьби в Алушті, який присвятили «Дню воззʼєднання Криму з Росією» і «Дню загальнокримського референдуму 2014 року». Переможців, серед них і Остаєва, нагороджував голова окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов.
У 2023 році Остаєв брав участь у турнірі памʼяті російського генерала Кутузова. На початку повномасштабного вторгнення Роман Кутузов командував «1 армійським корпусом ДНР» і загинув 5 червня 2022 року під Попасною на Луганщині.
Магомед Муртазалієв, 23 роки
Чемпіон світу серед борців класичного стилю віком до 23 років, срібний призер чемпіонату Європи. У 2023 році також брав участь у турнірі памʼяті генерала Кутузова.
Начин Монгуш, 24 роки
Борець вільного стилю, срібний чемпіон Європи та чемпіон світу. У 2021 році Монгуш служив у російській армії та входив до спортивної збірної Міноборони РФ. У 2021 році був на військо-спортивних іграх в Ірані.
У листопаді 2022 року Монгуш виступав перед студентами Тувинського університету в рамках пропагандистського проєкту «Я горжусь героями» разом із депутатом від «Єдиної Росії» Ересом Сатом та Чаяном Чимбою — російським окупантом, який брав участь у війні. Тоді ж Монгуш зробив спільне фото з Чимбою. У березні 2023-го Монгуш і його тренер агітували росіян голосувати на виборах президента Росії. Агітаційне відео закінчується окупаційним символом V.
Анжела Бладцева, 18 років
Займається стрибками на батуті й вже перемогла у світовій першості. У травні 2023 року вона брала участь у чемпіонаті зі стрибків у Краснодарі. Там Бладцева та інші спортсмени виступали на фоні Z-символіки, надпису «Своих не бросаем» та інших пропагандистських плакатів.
Арслан Багаєв, 20 років
Борець вільного стилю, чемпіон Росії та Європи серед спортсменів віком до 23 років. У 2024 році Багаєв узяв участь у російському турнірі «Кубок Івана Яригіна». На цей турнір як гостей запросили російських окупантів та їхні родини. «Ветерани СВО» нагороджували переможців, зокрема й Багаєва. З одним з окупантів борець зробив спільне фото.
Єлизавета Петлякова, 20 років
Борчиня вільного стилю, призерка російських турнірів та срібна чемпіонка світу серед юніорів. У 2024 році Петлякова також брала участь у турнірі «Кубок Івана Яригіна», де гостями були російські окупанти. Вона посіла там третє місце і отримала нагороду з рук «ветеранів СВО».
Абдулла Курбанов, 22 роки
Чемпіон Росії з боротьби вільним стилем. У березні 2022 року взяв участь у турнірі, присвяченому російському окупанту Нурмагомеду Гаджимагомедову. Останній загинув на війні в Україні.
Альона Іванченко, 20 років
Велогонщиця, переможниця чемпіонатів Росії та Європи, виступає за жіночу світову команду UCI UAE Team ADQ. У 2019 році «нейтральна» спортсменка відвідувала окупований Крим, а у 2020 році виступала в окупованому Севастополі.
Ми виявили ознаки підтримки війни і російської влади у ще пʼяти російських олімпійців:
- Валерій Єндовіцький. Дзюдоїст, виступає за товариство «Динамо». Вже був фігурантом розслідування «Бабеля»;
- Еліс Старцева. Спортсменка з ЦСКА. 24 лютого 2022 року викладала у соцмережах фото з Криму. Після розслідування «Бабеля» про російських дзюдоїстів Старцева видалила фото з позначкою в Криму. Також зникли й згадки про її участь у ЦСКА;
- Наталья Малишева. Борчиня вільним стилем. У 2023 році брала участь у дитячому турнірі, організованому ЦСКА. Також — ставила вподобайки загиблим окупантам у соцмережах;
- Аліна Касабієва. Борчиня вільним стилем. Спільнота Base of Ukrainian sports виявила, що Касабієва ставила у соцмережах вподобайки дописам із пропагандою війни та політики Путіна. Вона кримчанка, але отримала російське громадянство і раділа, що представляє на змаганнях саме Росію;
- Шаміль Мамедов. Борець вільним стилем, був юніором ЦСКА. У Instagram ми знайшли фото з його тренувань, де у залі висить великий портрет Путіна. На іншому фото з тренувань видно портрет «героя СВО» Нурмагомеда Гаджімагомедова.
Ймовірно, фактів підтримки війни серед атлетів більше. Наприклад, борці та велосипедисти мають тренувальний табір в окупованій Алушті, там також тренуються їхні юніори. До збірної, наприклад, входить Тамара Дронова, а ще — «нейтральний» велоспортсмен Гліб Сиріца, якого допустили до Олімпіади. Втім, ми не знайшли доказів, що Дронова була в Криму у 2024 році. Так само не знайшли даних про візити на півострів велоспортсмена Сиріци.
Підтримують війну і російські спортивні федерації, які організовують змагання та готують олімпійців. Наприклад, Федерація спортивної боротьби РФ організовує змагання для «ветеранів СВО», а також возить у Росію дітей з окупованої Луганщини. Також федерація поширює російські окупаційні символи, наприклад, георгіївську стрічку, символи Z. На одних дитячих змаганнях був великий плакат із надписом «Zа мир!». Схожа ситуація і в інших федераціях. Наприклад, Федерація велоспорту проводила змагання на честь окупації Криму.
Щоб знайти дані про «нейтральних» росіян, Сашко провів довгі дні в анналах «Яндекса», «ВКонтакте» і навіть «Одноклассников». Киньте йому донат на вітаміни: 🔸 Buy Me a Coffee, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected]