На Олімпіаду в Парижі допустили 33 «нейтральних» росіян. Щонайменше девʼять з них — їздять у Крим, прославляють окупантів та шанують російських генералів. Розслідування «Бабеля»

Тамара Дронова, 30 років

Шосейна і трекова велогонщиця, призерка чемпіонатів Росії, а також срібна призерка кількох чемпіонатів Європи. Дронова багато разів бувала в окупованому Криму, зокрема у 2016 та 2019 роках. Там вона тренувалась та виступала на змаганнях. Цих фактів Дронова не приховує.

«Коли син був маленьким, ми їздили тренуватися до Криму. Сочі та Адлер я давно з варіантів прибрала — там великий потік машин і багато невдоволених водіїв», — пояснювала своє рішення спортсменка. Вже після повномасштабного вторгнення Дронова шкодувала, що на міжнародних змаганнях не зможе вдягнути футболку з російською символікою.

Тамара Дронова vk.com

OSINT-агенція Molfar виявила, що Дронова також працювала в московському підрозділі спортивного товариства «Динамо». А це, як і Центральний спортивний клуб Армії, — структура силовиків. «Динамо» тренує МВС, ФСБ, Службу зовнішньої розвідки та Росгвардію. Поряд із цивільними спортсменами альтернативну військову службу там проходять співробітники цих структур.

ЦСКА і «Динамо» — бойові підрозділи російського спорту У Росії є дві спортивні структури, створені спеціально для силовиків, — Центральний спортивний клуб армії (ЦСКА) і товариство «Динамо». У них спортсмени без відриву від тренувань і змагань проходять військову службу. ЦСКА підпорядковується Міністерству оборони РФ і тренує військових. Також клуб був співзасновником російської парамілітарної організації «Юнармія». Вона повністю підтримує війну в Україні, а її члени беруть безпосередню участь у бойових діях. Натомість «Динамо» тренує МВС, ФСБ, Службу зовнішньої розвідки та Росгвардію. У складі ЦСКА діють спортивні роти. Там служать спортсмени, яких призвали до армії, і ті, хто після цього підписав контракт із ЦСКА. Схожа структура є для Росгвардії в «Динамо». По суті їхні спортивні підрозділи — альтернативна служба для професійних спортсменів. Спочатку спортсмени-новобранці проходять короткий військовий курс і живуть у казармах, потім їх відправляють у Центри підготовки збірних. У цей час їм не обовʼязково жити в частині, але вони мають тренуватися та представляти Міноборони на змаганнях. Так вони поєднують спорт і військову службу. За рік служби спортсмени можуть підписати контракт з однією з команд ЦСКА з олімпійських видів спорту або звільнитися в запас. Схожий принцип діє і в «Динамо».

Алан Остаєв, 29 років

Борець класичного стилю з Осетії, дворазовий чемпіон Росії, також перемагав на Спартакіаді. Їздив на змагання в окупований Крим. Зокрема, у 2018 році Остаєв виступав на Всеросійському турнірі з боротьби в Алушті, який присвятили «Дню воззʼєднання Криму з Росією» і «Дню загальнокримського референдуму 2014 року». Переможців, серед них і Остаєва, нагороджував голова окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов.

У 2023 році Остаєв брав участь у турнірі памʼяті російського генерала Кутузова. На початку повномасштабного вторгнення Роман Кутузов командував «1 армійським корпусом ДНР» і загинув 5 червня 2022 року під Попасною на Луганщині.

Алан Остаєв на турнірі памʼяті російського генерала Кутузова. vk.com

Магомед Муртазалієв, 23 роки

Чемпіон світу серед борців класичного стилю віком до 23 років, срібний призер чемпіонату Європи. У 2023 році також брав участь у турнірі памʼяті генерала Кутузова.

Представник Повітряно-десантних військ РФ на турнірі пам'яті Кутузова (крайній праворуч). vk.com Представник Росгвардії на турнірі пам'яті Кутузова (праворуч). vk.com Представник Повітряно-десантних військ РФ на турнірі пам'яті Кутузова (крайній праворуч). Представник Росгвардії на турнірі пам'яті Кутузова (праворуч). vk.com

Начин Монгуш, 24 роки

Борець вільного стилю, срібний чемпіон Європи та чемпіон світу. У 2021 році Монгуш служив у російській армії та входив до спортивної збірної Міноборони РФ. У 2021 році був на військо-спортивних іграх в Ірані.

Спортсмени-військові з команди ЦСКА, Начин Монгуш — п'ятий зліва у верхньому ряду. vk.com Монгуш на змаганнях серед військових в Ірані. vk.com Спортсмени-військові з команди ЦСКА, Начин Монгуш — п'ятий зліва у верхньому ряду. Монгуш на змаганнях серед військових в Ірані. vk.com

У листопаді 2022 року Монгуш виступав перед студентами Тувинського університету в рамках пропагандистського проєкту «Я горжусь героями» разом із депутатом від «Єдиної Росії» Ересом Сатом та Чаяном Чимбою — російським окупантом, який брав участь у війні. Тоді ж Монгуш зробив спільне фото з Чимбою. У березні 2023-го Монгуш і його тренер агітували росіян голосувати на виборах президента Росії. Агітаційне відео закінчується окупаційним символом V.