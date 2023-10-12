Російські дзюдоїсти збираються на Чемпіонат Європи в «нейтральному» статусі. Частина з них — чинні військові, які підтримують війну й особисто путіна. Розслідування «Бабеля»

ЦСКА і «Динамо» — бойові підрозділи російського спорту У росії є дві спортивні структури, створені спеціально для силовиків, — Центральний спортивний клуб армії (ЦСКА) і Спільнота «Динамо». У них спортсмени без відриву від тренувань і змагань проходять військову службу. ЦСКА підпорядковується Міністерству оборони рф і тренує військових. Також клуб був співзасновником російської парамілітарної організації «Юнармія». Вона повністю підтримує війну в Україні, а її члени беруть безпосередню участь у бойових діях. Натомість «Динамо» тренує МВС, ФСБ, Службу зовнішньої розвідки та Росгвардію. У складі ЦСКА діють спортивні роти. Там служать спортсмени, яких призвали до армії, і ті, хто після цього підписав контракт із ЦСКА. Схожа структура є для Росгвардії в «Динамо». По суті їхні спортивні підрозділи — альтернативна служба для професійних спортсменів, які входять до збірних. Спочатку спортсмени-новобранці проходять короткий військовий курс і живуть у казармах, потім їх відправляють у Центри підготовки збірних. У цей час їм не обовʼязково жити в частині, але вони мають тренуватися та представляти Міноборони на змаганнях. Так вони поєднують спорт і військову службу. За рік служби спортсмени можуть підписати контракт з однією із команд ЦСКА з олімпійських видів спорту або звільнитися в запас. Схожий принцип діє і в «Динамо». Окрім професійних спортсменів, від ЦСКА і «Динамо» виступають також звичайні силовики-спортсмени.

Військові у спорті ― звична міжнародна практика. Наприклад, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо було 29 військових-спортсменів з України. Серед них ― борець Жан Беленюк, легкоатлетка Ярослава Магучіх і велоспортсменка Олена Старікова. Того ж року військовослужбовці виступали за США, Австралію, Китай, Румунію, Швейцарію та Італію.

У випадку з росією все складніше. Оскільки МОК досі рекомендує не допускати до змагань чинних російських військових і тих, хто підтримує війну в Україні, росіяни приховують інформацію про своїх спортсменів. Члени збірної з дзюдо завбачливо почистили або взагалі видалили свої сторінки в соцмережах. Коментувати тему війни їм заборонили ― про це в одному з інтервʼю сказала військова-дзюдоїстка Дарʼя Курбонмамадова (Межецька).

Утім, ми встановили, що із 40 російських дзюдоїстів, які мають їхати на Чемпіонат Європи у Франції, 18 належать до двох великих організацій, повʼязаних із силовими структурами росії, ― ЦСКА (13 людей) та «Динамо» (5). Обидві публічно підтримують війну, російську армію і проводять заходи в окупованих росією українських містах. Наприклад, у травні 2023-го тренер спортивного взводу ЦСКА із самбо лейтенант Федір Дуриманов проводив майстер-класи й «уроки мужності» для 1 000 дітей в окупованій Донецькій області. «Динамо» багаторазово проводило змагання в памʼять про вбитих на війні росіян і на підтримку вторгнення.

Ми зробили короткі довідки про сімох російських дзюдоїстів. Політичну позицію жодного з них не можна назвати нейтральною ― вони активно підтримують путіна, війну і виступають в окупованих містах.

Мансур Лорсанов

Лорсанову 23 роки. Він вихованець чеченського спортивного клубу «Едельвейс» ім. Турпал-Алі Кадирова. Зараз представляє клуб «Ахмат», який заснував і яким опікується соратник путіна Рамзан Кадиров. З осені 2022 року він перебуває під санкціями США за причетність до катувань, убивств і вербування добровольців на війну з Україною. «Ахмат» не єдиний звʼязок Лорсанова з кадировцями. У його соцмережах є фото з двоюрідним братом Кадирова Амруді Едильгірієвим, який очолює Федерацію дзюдо в Чечні.

У жовтні 2022-го Лорсанов виступав на Чемпіонаті росії, присвяченому 70-річчю путіна, і переміг. За це Рамзан Кадиров нагородив його премією в 5 мільйонів рублів. Кадиров і раніше особисто вітав Лорсанова з перемогою на російських змаганнях. Також «нейтральний» дзюдоїст у 2020 році відвідував окупований Крим. За даними української Федерації дзюдо, він служить у Росгвардії як представник «Динамо».

Тамерлан Башаєв

Башаєву 27 років, він уже здобув безліч російських і міжнародних титулів. А ще він прапорщик армії рф і представник ЦСКА. Як і Лорсанов, Башаєв тренувався у спортивному клубі Кадирова «Ахмат», брав участь у чемпіонаті з нагоди дня народження путіна і отримав премію від Кадирова. На сайті ЦСКА є фото Башаєва з міністром оборони росії Сергієм Шойгу.

Дзюдоїст Башаєв і міністр оборони рф Сергій Шойгу. ЦСКА / «Бабель»

Інал Тасоєв

Тасоєву 25 років, він відомий спортсмен з Владикавказу, представляє армійську організацію ЦСКА. Має звання прапорщик і навіть отримав медаль «За зміцнення бойової співдружності». У жовтні 2022 року брав участь у чемпіонаті з нагоди дня народження путіна в Грозному. У вересні 2023-го виступав на спортивному заході путінської партії «Єдіная росія».

Один зі знайомих Тасоєва ― російський військовий Качмазов. В Instagram Тасоєв лайкав його фото з війни, зʼясувала ініціатива UkrSportBase.

Інал Тасоєв під час вручення нагороди в Міноборони рф. ЦСКА / «Бабель»

Мадіна Таймазова

Таймазовій 24 роки, вона бронзова чемпіонка Олімпіади в Токіо 2020 року. Представляє команду ЦСКА у званні прапорщика. У 2020 році путін нагородив її медаллю «За заслуги перед Вітчизною» ІІ ступеня. Уже наступного року міністр оборони рф Шойгу вручив їй премію «Армієць року ― 2021».

У квітні 2022 року «нейтральна» спортсменка Таймазова провела майстер-клас для дітей з окупованих територій Донецької області, яких вивезли у Санкт-Петербург 26 лютого. На цьому тренуванні діти були у спортивній формі з написом «ДНР». У жовтні Таймазова брала участь у чемпіонаті з дзюдо, присвяченому 70-річчю путіна. Тоді ж місцевий клуб дзюдо «Турбостроітєль» опублікував фото Таймазової на фоні плаката з путіним і юними дзюдоїстами. На плакаті був напис «Za путина! Za победу! Za народ!». Це фото згодом видалили, але скриншот зберегла ініціатива UkrSportBase.

Мадіна Таймазова на чемпіонаті з дзюдо, присвяченому 70-річчю путіна. UkrSportBase / YouTube / «Бабель» Дзюдоїстка Таймазова і Шойгу на врученні премії «Армієць року ― 2021». ЦСКА / «Бабель» Мадіна Таймазова на чемпіонаті з дзюдо, присвяченому 70-річчю путіна. Дзюдоїстка Таймазова і Шойгу на врученні премії «Армієць року ― 2021». UkrSportBase / YouTube / «Бабель»; ЦСКА / «Бабель»

Арман Адамян

Адамяну 26 років, він чемпіон Європи і чемпіон світу 2023 року, вихованець «Динамо». Як і частина його колег, виступав на чемпіонаті з нагоди дня народження путіна. Напередодні повномасштабного вторгнення Адамян відвідував окуповану росією Алушту в Криму і тренувався там. «Нейтрального» спортсмена з перемогою на Чемпіонаті світу у травні 2023 року привітав сам путін. За його словами, Адамян «вписав яскраву сторінку в переможний літопис вітчизняної школи дзюдо».

Михайло Ігольніков

Ігольнікову 26 років, він один з найбільш титулованих дзюдоїстів росії. А ще він лейтенант армії росії і служить щонайменше вісім років. Ігольніков представляє ЦСКА, яке підпорядковується Міноборони рф.

У 2019 року ЦСКА опублікував фото зі спільного тренування Ігольнікова та путіна. У 2022 році Ігольніков виклав фото в камуфляжі без розпізнавальних знаків.

Михайло Ігольніков і путін на тренуванні в Сочі. VK / «Бабель» Михайло Ігольніков (праворуч) та інший російський дзюдоїст Ніяз Ільясов (ліворуч). «Бабель» Ігольніков у камуфляжній формі в Туапсе (росія). Instagram / «Бабель» Михайло Ігольніков і путін на тренуванні в Сочі. Михайло Ігольніков (праворуч) та інший російський дзюдоїст Ніяз Ільясов (ліворуч). Ігольніков у камуфляжній формі в Туапсе (росія). VK / «Бабель»; «Бабель»; Instagram / «Бабель»

Каміла Бадурова

Бадуровій 28 років, вона відома дзюдоїстка, а заразом прапорщик Збройних сил росії, виступає за ЦСКА. У 2021 році за військову службу і спортивні результати вона отримала медаль Міноборони рф «За військову доблесть» ІІ ступеня.

Бадурова на врученні медалі в Міноборони. ЦСКА / «Бабель»

Ще 11 дзюдоїстів російської збірної, які мають стосунок до військових структур:

Війну підтримують і тренери російської команди. Старший тренер чоловічої збірної Арсен Галстян кілька разів відвідував окупований Крим. В Instagram він уподобав промову путіна 9 травня 2022 року, у який той прославляв померлих окупантів і говорив про «неонацистів». Також Галстян залишив лайк під акцією підтримки російської армії «Георгіївська стрічка». Інший тренер збірної ― Батраз Кайтмазов ― у 2017 році теж відвідував окупований Крим.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Дзюдоїсти ЦСКА на врученні нагород в Міноборони. На фото присутні члени збірної рф: Інал Тасоєв (четвертий зліва), Михайло Ігольніков (п'ятий зліва), Абрек Нагучев (дев'ятий зліва) та Ірина Долгова. ЦСКА / «Бабель»

Російські спортсмени та допінг Російську збірну не допускали до змагань і раніше. У грудні 2017 року МОК відсторонив росію від Олімпіади в Південній Кореї через допінг — росіяни виступали під нейтральним прапором. Всесвітнє антидопінгове агентство провело розслідування і виявило, що майже 300 російських спортсменів вживали допінг і, найімовірніше, це була спланована політика російського уряду, який таким чином намагався забезпечити перемогу своїх спортсменів. У 2019 році росіянам заборонили виступати за свої збірні на чемпіонатах світу і на олімпіадах у Токіо (2020) і Пекіні (2022). На цих змаганнях вони виступали як нейтральні атлети.

Чи може МОК заборонити виступати російським спортсменам через їхню аж ніяк не нейтральну позицію

Прямо прописаного правила, яке б забороняло допускати військових окупаційних армій на міжнародні спортивні змагання, немає, каже «Бабелю» кандидат юридичних наук і партнер LCF Law Group Максим Шевердін. Утім, залежно від ситуації такі обмеження може встановлювати МОК або федерації конкретних видів спорту. Наприклад, зараз МОК рекомендує не допускати на міжнародні змагання чинних російських військових і спортсменів, які підтримують війну. Однак Міжнародна федерація дзюдо, почесним головою якої до великого вторгнення був путін, ці рекомендації ігнорує.

У МОК є ще одна опція ― не просто рекомендувати, а прямо заборонити участь. Такі прецеденти вже були: у 1964 році олімпійців з ПАР не допустили до змагань через апартеїд. У 2000 році МОК не допустив до Олімпіади збірну з Афганістану через дискримінацію жінок.

Однак шанси, що МОК взагалі не допустить росіян до участі в літній Олімпіаді 2024 року в Парижі, невеликі. Президент МОК Томас Бах наполягає, що окремим російським і білоруським атлетам, які не підтримують війну і не повʼязані з військовими й урядовими структурами, слід дозволити змагатися як нейтральним спорстменам. А президент французької федерації дзюдо Стефан Номіс наполягає, що на Олімпіаду варто пустити й російських дзюдоістів. Це, на його думку, наблизить мирні перемовини з росією.