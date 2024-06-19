«Вони спробують мене вбити». Що потрібно знати про казахського журналіста Айдоса Садикова, якого намагались застрелити в Києві

Айдос Садиков — казахський опозиційний активіст і журналіст, якого «Радіо Свобода» називало «вічним бунтарем». Політичну карʼєру він почав у 2005 році, коли очолив актобський відділ опозиційної партії «Справжній Ак жол», яка пробувала пройти у парламент.

У 2010 році Садиков вийшов з партії через те, що, за його ж словами, її лідери вважали його надто радикальним і некерованим. Згодом він заснував опозиційний громадський рух «Гастат» та створював незалежні профспілки на підприємствах нафтовидобувної компанії «СНПС-Актобемунайгаз». Згодом став співголовою соціал-ліберальної партії «Жусан».

За 20 років політичного активізму проти Садикова відкрили щонайменше пʼять кримінальних справ. Спочатку він писав журналістські розслідування про корупцію в Актобе. Через це у 2003 році щодо нього відкрили кримінальне провадження. Офіційно — за те, що Садиков кинув виделку в офіціантку. Журналіст місяць проходив примусове психіатричне обстеження, проте його провину так і не довели. У 2005 році йому спалили автомобіль.

У 2010 році Садикова засудили за хуліганство і непокору поліції. Нібито він на вулиці посварився з іншим чоловіком і сильно побив його. В поліції стверджували, що він не виконував наказів та намагався покалічити себе. Проте соратники Садикова казали, що все було не так, а бійку спровокував інший чоловік.

Затримання Айдоса Садикова в Актобе в 2010 році. Facebook Айдос Садиков у суді під час оголошення вироку. Facebook Затримання Айдоса Садикова в Актобе в 2010 році. Айдос Садиков у суді під час оголошення вироку. Facebook

«Айдоса поважали прості люди, але він заважав владі. Його прибрали тоді, коли він створював профспілкові організації на китайських підприємствах», — пояснював активіст руху «Гастат» Фархад Газіз.

Садиков провів два роки у вʼязниці, йому відмовляли у перегляді вироку і навіть у переведенні до колонії-поселення. Він вважав цю справу сфабрикованою. Втім, у 2012 році Садикова амністували.

У 2014 році подружжя Садикових переїхало до Києва і попросило про політичний притулок. У Казахстані щодо Наталії порушили кримінальне провадження, а згодом — заочно арештували. Заяву подав ексдепутат парламенту Марал Ітегулов, який звинуватив її у наклепі. Ітегулов казав, що Садикова під псевдонімом написала статтю про його незаконне збагачення. Наталія ж, навпаки, стверджувала, що не писала цю статтю. Згодом Садикови отримали політичний притулок в Україні.

Айдос і Наталія Садикови. Facebook

Але й після еміграції конфлікти Садикових із казахстанською владою не закінчилися. Айдос неодноразово організовував мітинги у Казахстані, розповідав про утиски свободи слова та репресії. У 2014 році Садиков у інтервʼю казахському журналу ADAM bol анонсував створення інтернаціонального батальйону в ЗСУ. Тираж журналу з цим інтервʼю арештували, а згодом закрили і саме видання. Районний суд міста Алмати визнав ці слова Садикова пропагандою війни.

У 2018 році Айдос Садиков разом із дружиною Наталією створив YouTube-канал «БАСЕ». Зараз там трохи понад один мільйон підписників. В середньому їхні відео набирають десятки тисяч переглядів, але деякі мають і сотні тисяч. Ще 391 тисячу підписників сторінка «БАСЕ» має в Facebook, 60 тисяч — у Telegram.

У своїх відео Садикови розповідають про протести та страйки в Казахстані, й закликають казахів до них приєднуватися. Причини протестів різні — скарги робітників великих підприємств на умови праці і низькі зарплати, екологічні проблеми, корупція чи арешт активістів. Робити матеріали «БАСЕ» допомагають журналісти, які працюють на території Казахстану.

Айдос Садиков на акціях протесту в Києві. Facebook Facebook Facebook Айдос Садиков на акціях протесту в Києві. Facebook

Садикови також активно критикують казахстанських політиків і повʼязаний з владою бізнес. Перших часто звинувачують у корупції та порушенні прав людей, а бізнес — у жахливих умовах праці. У багатьох відео Садикови відкрито критикують президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

В Україні Садиков уже отримував погрози. Вісімнадцятого липня 2018 року в його квартиру спробували увірватися невідомі, які представилися поліцією. Вони вимагали у Садикова припинити писати у Facebook, бо інакше його нібито депортують з України. Він називав це спробою замаху з боку казахстанських або російських спецслужб.

«Якщо слідчі органи нічого не робитимуть, бандити можуть перейти всі кордони. Не виключаю, що вони спробують мене просто вбити. Втім, припиняти свою опозиційну діяльність я не збираюся, а мстивість диктаторських режимів загальновідома», — писав тоді Айдос Садиков.

У 2020 році Садиков заявляв про кібератаки на його ресурси з боку спецслужб Казахстану. Тоді його YouTube-канал на кілька днів заблокували.

Коли у січні 2022-го в Казахстані почалася революція, канал «БАСЕ» активно її підтримував та закликав казахів виходити на протести. Через це деякі російські пропагандисти називали Садикова одним із координаторів революції. Садиков засуджував введення російських військ у Казахстан. Він також звинувачував путінський та токаєвський режими у розстрілі мирних демонстрантів.

Після 24 лютого 2022-го канал «БАСЕ» активно писав про російське вторгнення й засуджував його. Зокрема, канал першим розповів про створення в ЗСУ батальйону «Туран», який складається з добровольців з Центральної Азії та Кавказу.

Садикови частіше почали критикувати росіян і російський вплив у Казахстані. У Telegram-каналі «БАСЕ» зʼявляються фото і відео з росіянами, які поширюють у Казахстані окупаційні символи Z i V, а також — критика казахів, які воюють на боці окупантів. Садикови також звинувачують владу Казахстану в тому, що вона допомагає Росії обходити санкції.

«Він та його медіа популярні у колах активістів та політично активних громадян Казахстану», — розповідає «Бабелю» казахський журналіст і головний редактор платформи Adamdar/СА Тимур Нусімбеков.

Двадцять третього жовтня 2023 року МВС Казахстану оголосило Садикова у розшук за нібито розпалювання ворожнечі. Сам Садиков казав, що це політичні переслідування. А вже наступного дня президент Токаєв звернувся до казахських лідерів думок і пригрозив їм. Мовляв, держава буде жорстко реагувати на радикалізм, екстремізм та все, що розхитує ситуацію в країні.

«Ті, хто порушує цю межу, протиставляють себе і державі, і суспільству. Це мають добре розуміти усі громадяни, особливо публічні особи та так звані лідери думок», — заявив Токаєв.

У листопаді 2023 руку казахське видання Tengri News запитало у Генпрокуратури Казахстану, чи можуть Садикових екстрадувати на батьківщину. В Генпрокуратурі відповіли, що встановлюють, де перебуває подружжя.

Айдос Садиков — частий гість українських медіа. Він регулярно дає коментарі агенції УНІАН, Radio NV, вмикався в ефіри державного Freedom і пише колонки для Liga.net.

Садиков пояснює контекст подій у Казахстані, розповідає про російсько-казахські відносини, міграцію росіян у Казахстан та їхні конфлікти з казахами. Окремо Садиков розповідає про те, як Росія обходить санкції через Казахстан.

Вісімнадцятого червня канал «БАСЕ» випустив відео, в якому Наталія Садикова розповідає про те, що насправді Казахстаном керують місцеві чиновники та олігархи російського походження.

«Касим-Жомарт Токаєв насправді нічим не керує — він лише маріонетка в руках кремлівської агентури, парадний генерал, якого поставив Путін», — говорить Наталія у відео.