Медики та волонтери евакуюють людей з Харківщини під постійними обстрілами. Іноді рятувати доводиться самих лікарів — ексклюзивний фоторепортаж «Бабеля»

Команда медиків AID 46 вирушає на евакуації для підстрахування, якщо когось поранить у разі прильоту. Вони працюють швидко й обережно, оскільки лінія фронту досить умовна і може раптово змінитися. Дорога лежить через поля, і їхати треба швидко — 90—120 км/год. За кремом Ярослав, засновник AID 46, 24-річний медик, який вже встиг попрацювати в Бахмуті та Купʼянську.
Перше завдання — вивезти літню жінку та собаку в районі Вовчанських Хуторів. Днями туди ж поїхали двоє волонтерів, аби вивезти родину, але зникли, не повернулися. Волонтер Кіля та молодий поліцейський Сергій займалися евакуацією, Ярослав їх страхував.
Місія пройшла успішно. Команда доїхала на трансферну точку за 10 км від Вовчанська, яка вважається досить безпечною. По горизонту чули «приходи»: РСЗВ, КАБи. У такій ситуації краще відʼїхати від скупчення людей і машин і знайти місце з деревами, які прикриють силует авто.
Через певний час підʼїхало авто й хтось вигукнув: «У нас 300, в ногу!». Медики вирішують везти пораненого бійця до найближчої цивільної клініки.
Уже в лікарні Ярослав почав надавати допомогу, але місцевий лікар обурився стороннім. «Іди звідси! Тільки заважатимеш!» — кричав доктор.
Ярослав не зважав і спокійно стежив за пораненим, контролюючи роботу лікарів. Він пояснив, що тактична та цивільна медицина відрізняються, і не кожен лікар правильно діє у разі поранень від зброї.
Раптом лікарю стало погано — він присів, розвів руками, відключився і перестав дихати. Ярослав продовжив займатись бійцем, поки персонал клініки робив масаж серця доктору. Масаж не допоміг, і Ярослав сказав принести з машини дефібрилятор. Роботу дефібрилятора супроводжує голос англійською мовою, який попереджає, коли тіла не можна торкатися через можливий удар струмом. Ярослав голосно перекладав для інших лікарів: «Не чіпаємо тіло!».
По пораненого військового приїхала швидка. Щоб винести його, лікаря довелося пересунути з проходу, покласти на койку та продовжувати стабілізувати. Санітарка почала мити підлогу від крові.
Сорок хвилин напруженої роботи, кілька розрядів дефібрилятора — і лікаря вдалося повернути до життя.
Закиньте донат медикам-волонтерам AID 46, щоб вони й далі рятували життя.