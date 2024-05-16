Новини

Росіяни беруть у полон цивільних у Вовчанську — відомо про розстріли

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

У північній частині міста Вовчанськ на Харківщині, де тривають активні бойові дії, російські окупанти беруть цивільних мешканців у полон.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

До 16 травня на тій ділянці також тривала евакуація мирних мешканців, яку проводила Національна поліція України.

Зараз російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяють цивільним евакуюватися. Людей викрадають і заганяють до підвалів. Утім, евакуаційні групи продовжують працювати у Вовчанську.

Також відомо про перші розстріли цивільних росіянами. Один з випадків: мешканець Вовчанська хотів втекти пішки, відмовившись виконувати команди окупантів. Його вбили.

Слідчі Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни.

  • Вранці 16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України призупинили просування російських окупантів на Харківщині та зірвали їхні плани закріпитися у Вовчанську. Бої тривають у межах міської забудови на півночі Вовчанська.