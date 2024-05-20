Чи можна й варто проводити вибори під час війни? Пояснюємо на прикладах США, Британії, Канади та Ізраїлю

США

У США ніколи не переносили вибори. Але від початку ХХ століття на території Штатів не було жодної війни, за винятком японського бомбардування військово-морської бази Перл-Гарбор на Гавайських островах під час Другої світової. У США не вводили воєнний стан, і жодна з воєн прямо не загрожувала існуванню країни.

Втім, війни впливали на результати виборів. У листопаді 1916 року, коли Перша світова була в розпалі, а США у війну ще не вступили, відбулися президентські вибори, на яких переміг демократ Вудро Вільсон — під гаслом «Він уберіг нас від війни». Попри передвиборчу обіцянку, 6 квітня 1917 року США оголосили війну Німеччині. А в 1918 році відбулися парламентські вибори і демократи їх програли — республіканці отримали більшість в обох палатах.

Кандидат у президенти Вудро Вільсон виступає перед натовпом на Юніон-сквер. Getty Images / «Бабель»

Наступним президентом у 1921 році також став республіканець Воррен Гардінг. Свою передвиборчу кампанію Гардінг побудував на гаслах про «повернення до нормального життя». Показово, що за республіканців масово голосували американці німецького походження, які звинувачували демократів у дискримінації під час війни.

Велика Британія

На відміну від США, Британія у XX столітті потерпала від масованих обстрілів. Під час Першої світової країну бомбардували німецькі дирижаблі та важкі бомбардувальники. Під час Другої світової Британію обстрілювали протягом майже всієї війни — тільки з вересня 1940 по травень 1941 року від авіаударів загинули понад 43 тисячі людей. У країні діяв воєнний стан, а ключові партії формували коаліційні уряди.

Вибори в Британії, бувало, переносили. Під час Першої світової вони мали відбутись у 1916 році, але парламент подовжував свою роботу і переносив вибори — двічі в 1916 році й двічі у 1917-му. Війна закінчилася 11 листопада 1918 року, і вже через місяць пройшли парламентські вибори — 14 грудня 1918-го. Склад парламенту пропрацював вісім років замість пʼятьох.

Поки Друга світова війна йшла в Європі, виборів у Британії також не було. Хоча думки з цього приводу були різні. Парламентські вибори мали відбутися в 1940 році. Але в жовтні парламент подовжив роботу на рік. Законопроєкт представляв лорд-канцлер уряду премʼєра Вінстона Черчилля Джон Олсбрук Саймон від Націонал-ліберальної партії.

«Наші друзі в Сполучених Штатах у цей момент віддані проведенню бурхливих президентських виборів, але кожен зрозуміє, що ми не можемо дозволити собі виснажувати себе внутрішніми чварами загальних виборів, коли думки та енергія кожного з нас постійно зайняті боротьбою, від якої залежить майбутнє британської свободи», — заявив він тоді. І додав, що вибори можливі лише після закінчення війни.