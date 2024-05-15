На початку Другої світової Черчилль пообіцяв британцям перемогу через кров, піт і сльози. Так усе і сталося. Згадуємо пʼять видатних промов політика в найтемніші часи

«Кров, піт і сльози», 13 травня 1940 року

Історичний контекст. Рано-вранці 10 травня 1940 року Німеччина почала масований наступ, завершивши період «фальшивої війни», що тривав з осені 1939-го. Того ж дня Вінстон Черчилль замінив на посаді премʼєра Британії Невіла Чемберлена.

Черчилль був не надто популярний навіть серед своїх колег по Консервативній партії. Насамперед через те, що впродовж 1930-х гостро критикував політику поступок Гітлеру в намаганні задобрити нацистського диктатора. Від самого початку Другої світової він виступав за те, щоб завдати Німеччині масштабного удару, допоки вона не накопичила сили для нападу.

Заступивши на посаду прем’єра, Черчилль збирався вести активну війну до перемоги. Утім, серед членів його кабінету ще лишались люди, які виступали за спробу домовитися про бодай якусь мирну угоду з Німеччиною. Уже на третій день після призначення Черчилль виступив зі своєю першою премʼєрською промовою в парламенті.

Прем’єр Невіл Чемберлен (сидить у центрі) серед урядовців свого кабінету. Тоді ще перший лорд Адміралтейства Черчилль стоїть за Чемберленом, листопад 1939 року. Getty Images / «Бабель»

Суть промови. Черчилль почав з того, що запропонував ухвалити постанову про те, що «ця Палата [громад] вітає формування уряду, який представляє єдине і тверде рішення народу вести війну з Німеччиною до переможного кінця».

Але одразу попередив, що «мені нічого запропонувати, крім крові, тяжкої праці, сліз і поту». Адже одна з найбільших битв в історії тільки розпочинається, тож «перед нами найтяжче випробування, перед нами багато-багато довгих місяців боротьби та страждань».

«Ви запитаєте, яка наша політика? Я відповім: вести війну на морі, на суші та в повітрі з усієї нашої потуги й сили. Ви запитаєте, яка наша мета? Я відповім одним словом — перемога. Перемога за будь-яку ціну, перемога всупереч усьому жаху, перемога, якою б довгою і важкою не була дорога, бо без перемоги нам не вижити», — сказав Черчилль. І наостанок додав, що береться до справи із завзятістю і вимагає від усіх обʼєднати зусилля для досягнення перемоги.

Черчилль зачитує у прямому радіоефірі ВВС промову про «Кров, піт і сльози», з якою щойно виступив у парламенті, 13 травня 1940 року. Getty Images / «Бабель»

Що було потім. Один з очевидців описував, що промова «мала електризуючий вплив. Палата громад слухала й аплодувала». Утім, за спогадами самого Черчилля, після цього виступу ще чимало депутатів-консерваторів ставилися до нього вельми стримано. Попри це, постанову про довіру до уряду, який воюватиме з Німеччиною до перемоги, ухвалили одноголосно.

А промова про «Кров, піт і сльози» ввійшла в історію. У 2016 році у Британії випустили пʼятифунтову банкноту з портретом Черчилля та цією знаменитою фразою.

«Ми будемо битися на пляжах», 4 червня 1940 року

Історичний контекст. Події на Західному фронті розвивались катастрофічно для союзників. До кінця травня впали Люксембург, Нідерланди та Бельгія. Під німецьким натиском франко-британські війська відступили до узбережжя Ла-Маншу.

Евакуація солдатів, які відступали, із французького Дюнкерка була успішною, але німці захопили багато техніки та боєприпасів. Французьке командування просило додаткової підтримки з повітря. І Черчилль був ладен відправити бойові ескадрильї на допомогу. Однак більшість членів британського військового кабінету були впевнені, що Францію вже не врятувати, тож слід зосередитись на власній обороні.

Тим часом бойовий дух пересічних британців різко впав. У багатьох регіонах панували ледь не суїцидальні настрої. За даними соцопитувань, громадська думка більшості формулювалась приблизно так: «Це не наша війна, а війна можновладців, які говорять одне, а думають геть інше».

Евакуація британсько-французьких військ у Дюнкерку, травень-червень 1940 року. Getty Images / «Бабель»

Суть промови. Більшу частину промови Черчилль присвятив поточній ситуації на фронті. Він чесно визнав велику військову катастрофу, зізнався в недооцінці німецького обхідного маневру через Арденни. Доповів про успішну евакуацію військ з Дюнкерка, але не став приховувати втрату величезної кількості техніки, яку тепер доведеться надолужувати спільними зусиллями «вдень і вночі, у будні та вихідні».

Черчилль попередив, що Гітлер планує вторгнення на Британські острови. Однак зауважив, що він далеко не перший з континентальних тиранів, який виношував подібні плани. Та завдяки успішній евакуації з Дюнкерка Британія має достатньо потужні війська для захисту. Однак премʼєр анонсував «запровадження суворих заходів не тільки проти ворожих іноземців та інших підозрілих осіб, але й проти британських підданих, які можуть стати небезпечними або заважати, якщо війна перейде на територію Сполученого Королівства».

Наприкінці промови Черчилль нагадав про зобовʼязання перед головним союзником — Францією. Він заявив, що Британія не обмежуватиметься лише обороною, і натякнув, що не завадила б допомога і Нового світу, тобто Сполучених Штатів. «Ми підемо до кінця, ми будемо битися у Франції, ми будемо боротися на морях і океанах, […] ми будемо битися на пляжах, у портах, у полях, на вулицях і на пагорбах. І навіть, якщо так трапиться, у що я ні на мить не вірю, що цей острів чи більша його частина буде поневолена і вмиратиме з голоду, тоді наша Імперія за морем […] буде продовжувати битву, допоки, у благословенний богом час, Новий світ з усією його силою і міццю не вирушить на порятунок і звільнення Старого», — сказав премʼєр.

Черчилль після засідання військової ради в Парижі, 1 червня 1940 року. Французький уряд евакуювався з Парижу 8 червня, а 14 червня до міста без бою увійшли німецькі війська. Getty Images / «Бабель»

Що було потім: На ділі Черчилль був налаштований не надто оптимістично. Подейкували, що після виступу він пробурмотів: «Ми будемо боротися з ними денцями розбитих пивних пляшок, бо це все, що в нас є». Франція і справді невдовзі капітулювала, тож загроза німецького вторгнення до Британії стала цілком реальною.

Однак промова викликала нечуване натхнення і майже одразу стала історичною. Її описували як «чудовий виступ, який стусонув парламент». До сліз розчулилися навіть конкуренти Черчилля з Лейбористської партії. А один з них написав, що «ця промова вартує тисячі гармат».

«Це був їхній зоряний час», 18 червня 1940 року

Історичний контекст. Франція почала переговори з Німеччиною про капітуляцію. Так Британія втратила свого головного союзника в Європі й опинилась в ізоляції на острові.

Гітлер розраховував, що, опинившись у такому становищі, Британія з дня на день попросить про перемовини. І навіть був готовий до деяких поступок, щоб мирна угода не була для британців занадто принизливою. Серед британської верхівки лишалися прихильники політики умиротворення. Найвпливовішим з них був міністр закордонних справ лорд Галіфакс. Німці вважали, що за його підтримки вдасться схилити кабінет Черчилля до перемовин, але цього не сталось.

Тоді Гітлер заходився готувати вторгнення. Британський флот був достатньо потужним, аби відбити спроби морського десанту. Тож німці вирішили зрівняти шанси за допомогою авіації — захопити панування в повітрі. Бомбардувальники могли атакувати і кораблі, і порти, і промисловість, і просто житлові квартали для залякування населення.