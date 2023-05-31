У розпал Другої світової британці обернули проти німців їхню тактику бомбардування міст. Згадуємо, як палали Кельн, Гамбург, Берлін і Дрезден, а люди горіли живцем (і, звісно, натякаємо)

Тактику залякування авіаударами започаткували німці

З початком Другої світової війни німецька авіація розпочала масово бомбити не лише стратегічні військові цілі, а й житлові квартали міст. Розрахунок був на психологічний ефект ― це мало придушити волю населення до спротиву. Спершу дісталося Польщі. Уже в перший день нападу, 1 вересня 1939 року німецька авіація майже повністю знищила польське прикордонне місто Велюнь. Воно не мало засобів протиповітряної оборони, в ньому не розміщувався жоден військовий гарнізон. Уже 25 вересня 400 німецьких літаків бомбили Варшаву впродовж 11 годин, а за три дні польське командування капітулювало.

Схожу стратегію німці застосували й проти західноєвропейських міст. Чотирнадцятого травня 1940 року на центр Роттердаму скинули близько 97 тонн бомб, аби примусити Нідерланди до капітуляції. Данський король Крістіан X підписав капітуляцію і наказав армії скласти зброю.

Польський хлопчик серед руїн у Варшаві після німецького авіаудару, вересень 1939 року. Wikimedia / «Бабель» Роттердам після німецького авіаудару, внаслідок якого загинуло понад тисячу містян, 14 травня 1940 року. Getty Images / «Бабель» Наслідки однієї з німецьких повітряних атак на Лондон, 1940 рік. Getty Images / «Бабель» Польський хлопчик серед руїн у Варшаві після німецького авіаудару, вересень 1939 року. Роттердам після німецького авіаудару, внаслідок якого загинуло понад тисячу містян, 14 травня 1940 року. Наслідки однієї з німецьких повітряних атак на Лондон, 1940 рік. Wikimedia / «Бабель»; Getty Images / «Бабель»

У вересні 1940 року Німеччина розпочала проти Британії операцію «Бліц» — наймасштабнішу у світовій історії повітряну наступальну кампанію. Перший і головний удар прийшовся на Лондон. З середини листопада 1940 року, крім столиці, мішенню стали великі провінційні міста, промислові центри та порти.

57 днів поспільнімецька авіація бомбила Лондон, починаючи з 7 вересня 1940 року.

З вересня 1940 по травень 1941 року від авіаударів загинуло понад 43 тисячі мирних мешканців, близько половини з них — у Лондоні. Гітлер розраховував, що Британія попросить про мирні перемовини і вийде з війни. Однак зламати опір британців не вдалося, німецька авіація так і не змогла досягти панування в повітрі.

Британська авіація завдавала Німеччині ударів у відповідь, атакуючи переважно військові заводи, верфі та нафтові сховища. Однак заступник начальника штабу Королівських повітряних сил Артур Гарріс вимагав більшого. «Нацисти вступили у цю війну з наївними ілюзіями, що вони бомбитимуть усіх, а їх ніхто бомбити не стане. У Роттердамі, Лондоні, Варшаві та в півсотні інших місць вони втілили свою досить наївну теорію. Вони посіяли вітер, тож тепер мають пожати бурю», — казав ін.

Кінохроніка німецьких авіаударів по Польщі у перший день Другої світової війни, 1 вересня 1939 року. Getty Images / «Бабель»

Гарріс виступав за масштабні «килимові бомбардування» німецьких міст, включно з житловими кварталами. «Ми знищимо всю Німеччину — одне місто за іншим. Ми будемо бомбардувати все сильніше й сильніше, поки вона не припинить вести війну. Це наша мета. Ми будемо безжально її переслідувати», — так він описував свою стратегію. Спочатку ідеї Гарріса не надто підтримували ані військові, ані політики Британії. Та й літаків на той час було замало, у більшості застарілі.

Уже на початок 1942 року Британія налагодила випуск більш сучасних бомбардувальників. А 14 лютого 1942 британське Міністерство авіації ухвалило директиву, яка дозволяла цілеспрямовано бомбардувати цивільні квартали німецьких міст, аби підірвати моральний дух німецького населення. Гарріса призначили очільником Бомбардувального командування Королівських повітряних сил, і він почав втілювати свою стратегію в життя. У березні 1942 року він «потренувався» на кількох невеликих містах півночі Німеччини, розбомбивши їх ущент. А ближче до травня розробив тактику «потоку бомбардувальників». Її суть полягала в тому, щоб подолати німецьку лінію протиповітряної оборони за рахунок великої кількості літаків. А потім уже влаштовувати «килимові бомбардування» німецьких міст. Цю тактику британська й американська авіація використовувала майже до самого кінця війни. Гарріс став маршалом Королівських ВПС, а ще отримав прізвиська «Бомбардувальник» та «Мʼясник».

Артур Гарріс після призначення на посаду очільника Бомбардувального командування Королівських ВПС, 1942 рік. Getty Images / «Бабель»

Кельну не пощастило з погодою

Гаррісу конче було необхідно переконати військове міністерство, що вони недарма виділили йому стільки техніки та чимало грошей. Бо тоді вже лунали пропозиції розосередити авіацію і направити її на інші важливі воєнні театри, приміром, до битви за Атлантику. На той час там іще хазяйнували німецькі підводні човни, які перерізали морські постачання до Британії.

До операції під кодовою назвою «Міленіум» Гарріс залучив усі літаки, які міг, навіть з берегової охорони та навчального центру підготовки пілотів. Згодом операція увійшла в історію як перший «Рейд тисячі бомбардувальників». Початковою ціллю було велике промислове та портове місто Гамбург на півночі Німеччини. Однак через погану погоду атаку перенесли на Кельн.

1 047 бомбардувальниківвзяли участь в атаці на Кельн.

У ніч з 30 на 31 травня 1942 року британські бомбардувальники вилетіли в бік Кельну. Вони подолали німецьку лінію ППО, втративши 43 літаки. Упродовж 90 хвилин 868 літаків скинули на Кельн близько 1 500 тонн бомб, дві третини з яких були запалювальними. Решта літаків бомбила інші цілі, зокрема, аеродроми німецьких винищувачів, які входили до складу Сил протиповітряної оборони.

Британські пілоти, які повернулися з «рейду тисячі бомбардувальників» на Кельн, 3 червня 1942 року. Getty Images / «Бабель»

Унаслідок авіаудару в місті зайнялося понад 2 500 пожеж, бомби пошкодили майже 13 000 будівель, більш ніж 3 000 були зруйновані повністю. Загинули понад 400 цивільних мешканців, більш ніж 5 000 дістали поранення. Єдиним військовим обʼєктом, який потрапив під удар, були казарми зенітників, там загинули 58 солдатів.

Упродовж Другої світової Кельн атакували 262 рази. На місто скинули майже 35 000 тонн бомб, від яких загинуло близько 20 000 цивільних. Наприкінці війни із 770-тисячного населення лишилося не більше 40 тисяч. Усе місто лежало в руїнах, однак унікальний Кельнський собор майже не постраждав. За однією з легенд, пілоти домовились не бомбити собор, адже його високі шпилі були прекрасним географічним орієнтиром.