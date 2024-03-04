До Starlink можна буде підʼєднатися просто зі смартфона. Технологічний прорив! Але є нюанс: Ілон Маск стане ще могутнішим — він зможе впливати на війни, революції та інші конфлікти. За матеріалом NZZ

Компанії Starlink належить 64% усіх активних супутників на орбіті Землі. З 2019 року SpaceX запускає нові пристрої майже щотижня. Більшість супутників перебуває на навколоземних орбітах — на відстані не більше 550 кілометрів від Землі. Завдяки цьому затримка сигналу триває до 20 мілісекунд і майже не помітна для користувачів.

SpaceX планує відправити на орбіту ще 7 500 нових супутників Starlink V2 Mini. А до 2026 року Starlink може стати першою супутниковою мережею, яка забезпечить смартфонам у всьому світі якісний 4G звʼязок, витіснивши конкурентів з традиційним сполученням через антени.

Ілон Маск володіє 42% акцій SpaceX, є генеральним директором та має право вирішального голосу. На практиці він може одноосібно ухвалювати будь-які рішення. Наприклад, надавати безплатний доступ до мережі Starlink. Раніше для цього потрібен був час, щоб SpaceX передала спеціальні супутникові тарілки. З новою технологією відкрити доступ можна буде моментально.

У вересні 2022 року, щоб підтримати хвилю протестів через вбивство жінки поліцією моралі, США послабили санкції проти Ірану та активували мережу Starlink. Протестувальники отримали доступ до нецензурованого інтернету, WhatsApp і Instagram, які до того заблокував іранський уряд.

Доступ до Starlink приніс демонстрантам більше шкоди, ніж користі. Іранський уряд швидко заблокував сайт Starlink і створив його копію, щоб ідентифікувати тих, хто хоче там зареєструватися. Але якби тоді існував супутниковий інтернет з доступом лише через смартфон, результат міг би бути іншим.

За даними Internet Society, за останні роки у світі було понад 120 політично вмотивованих блокувань інтернету. Найчастіше доступ обмежували в Індії, наприклад, через конфлікт у Кашмірі. Блокування також були в Пакистані, у Сенегалі, у Мавританії, у Гвінеї, в Ефіопії та у Габоні.

З новою технологією Starlink Ілон Маск зможе втрутитись у будь-який конфлікт, надавши безплатний доступ до мережі чи раптово заблокувавши його. А інтереси Маска не завжди збігаються з поглядами уряду США. Наприклад, восени 2022 року він зірвав таємну атаку українських військових на Чорноморський флот, вимкнувши Starlink у радіусі 100 кілометрів від узбережжя Криму. Пізніше Маск заявив, що відмовив Україні, оскільки боявся ядерної війни.

Завдяки Starlink Ілон Маск зможе відкрити «вікно свободи» в країнах з авторитарним режимом. Якщо захоче. Наприклад, у КНДР, де більшість населення користується лише цензурованою мережею Кванмйон. Майже 70% усіх домогосподарств Північної Кореї мають мобільні телефони, але лише 1% має доступ до нецензурованого інтернету через супутникові антени. Теоретично кожен мобільний телефон в КНДР зможе підʼєднатися до Starlink, якщо на те буде воля Маска.

Інтернет у КНР також зазнає сильної цензури — всі коментарі, які критикують китайський уряд, негайно видаляються, а багато ресурсів і соцмереж просто недоступні. Але Комуністичній партії Китаю навряд чи треба хвилюватися через Starlink — у Маска прекрасні стосунки з урядом КНР, а ще завод Tesla Gigafactory 3 в Шанхаї.

Щоб протидіяти мережі Starlink, авторитарні уряди можуть встановити передавачі, які блокуватимуть інтернет. Але це заглушить і урядові цензуровані мережі, тому не зможе тривати довго. Супутниковий інтернет Starlink стане новим глобальним фактором влади, а Ілон Маск впливатиме на конфлікти так, як вважатиме за потрібне.