Ілон Маск допоміг Україні на початку вторгнення, а потім зірвав таємну атаку на російський флот. Переказуємо нову біографію мільярдера від Волтера Айзексона

Україна попросила у Маска Starlink, коли росія пошкодила систему управління ЗСУ. За годину до початку наземного вторгнення рф здійснила кібератаку на супутник американської компанії Viasat, який забезпечував звʼязок у країні. Політики й чиновники масово закликали Маска надати Starlink, а публічно у Twitter (тепер Х) це зробив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Маск погодився. Уже за два дні перші 500 терміналів були в Україні. Згодом він обговорив нові поставки з Володимиром Зеленським і пообіцяв приїхати в Україну, коли війна завершиться.

Двічі на день Маск отримував звіти про роботу Starlink в Україні та про те, як термінали допомагали ЗСУ. Виходячи з цих даних, Маск погоджував нові відправки, а ще запропонував надати батареї та сонячні панелі, щоб Starlink працював там, де відключали електроенергію.

Уже в березні 2022-го завдяки Starlink працювало українське телебачення. Маск забезпечував звʼязком підрозділ спеціальних операцій та дозволяв українському командуванню звʼязуватися з Обʼєднаним командуванням спеціальних операцій США.

Позиція Маска змінилася у вересні 2022 року. Він дізнався, що українці таємно хочуть атакувати російський флот у Севастополі: вони відправили шість надводних дронів-камікадзе і використали Starlink, щоб навести їх на цілі. Маск нервував — напередодні він говорив про війну з послом росії у США Анатолієм Антоновим. Дипломат прямо сказав: атака на Крим призведе до ядерного удару. Маск боявся «світової катастрофи» і того, що частково в цьому буде винен він.

Маск особисто втрутився в українську спецоперацію у Криму. Він таємно наказав своїм інженерам вимкнути Starlink у радіусі 100 кілометрів від узбережжя Криму. У результаті українська атака провалилась: біля Севастополя дрони втратили звʼязок і просто прибилися до берега.

Міністр Михайло Федоров пробував переконати Маска відновити звʼязок біля півострова. Федоров таємно показав Маску дизайн дронів і розповів, наскільки вони важливі для «боротьби за свободу». Бізнесмен відмовив, сказавши, що Україна «заходить занадто далеко і хоче завдати росії стратегічної поразки». Про це Маск говорив і з керівництвом США: він казав, що не хоче, аби Starlink використовували в наступі. Це ж він обіцяв і російському послу Антонову. «Якби українці потопили російський флот, це був би міні-Перл-Харбор і призвело б до значної ескалації. Ми не хотіли бути частиною цього», — заявив Маск.

Згодом Федоров довго переконував Маска дозволити використовувати Starlink під час деокупації півдня і сходу. Міністр розповідав мільярдеру про своїх близьких в окупованій Василівці та про російські безчинства там. Маск казав про ризик Третьої світової та необхідність домовитися про «мир», адже мобілізована росія знищить всю інфраструктуру України. Ці розмови розчарували Маска.

«Як я опинився в цій війні? Starlink не мали використовувати на полі бою. Його створили для людей, щоб дивитися Netflix, відпочивати, робити добрі мирні речі, а не для атак дронами», — риторично питав Маск у Айзексона. Схоже питання порушував і президент SpaceX Гвен Шотвелл: «Компанія дала Україні Starlink для гуманітарних цілей, але потім вони почали ставити їх на кляті дрони, намагаючись підірвати російські човни».

До 2023 року Україна, SpaceX і США домовилися про роль Starlink у війні. SpaceX запустила для військових окремий супутниковий звʼязок під назвою Starshield. Ліцензію на використання Starshield отримали США. Тепер американський уряд може сам визначати, як використовувати цей звʼязок в Україні та інших країнах. На початку 2023 року Україні надіслали понад 100 тисяч нових терміналів.

«Бабель» не може змусити Маска створити ракету для Кримського мосту, проте вправно бʼє словами. Підтримайте нас: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected]