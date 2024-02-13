«Не існує системи правосуддя, яка б могла забезпечити повну справедливість і покарати всіх злочинців». Розмова з історикинею Івою Вукусич, яка досліджувала воєнні злочини сербів у Боснії та знає, як покарати росіян

Ви працювали в Сараєві в Спеціальному департаменті з розслідування воєнних злочинів. Що це був за департамент?

Іва Вукусич

Його створили у 2005 році ― на той час Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії (МКТЮ) у Гаазі працював вже 10 років. Там слухали справи, тривали розслідування, але всі зрозуміли, що все йде повільно і дорого. У політичних та експертних колах точилися дискусії, як рухатися далі. Тоді Боснія і Герцеговина зіткнулася з проблемами, які зараз має Україна. Величезна кількість справ — приблизно 10 тисяч. А в Україні зараз вже понад 100 тисяч.

На той час МКТЮ вже виніс 79 обвинувальних вироків, а обвинувачення отримала 161 людина — це високий показник для міжнародних трибуналів, але все ж недостатньо. До того ж МТКЮ тоді розслідував справи щодо кого завгодно, на кшталт табірної охорони — так, вони скоювали жахливі злочини, але вони не були політичними чи військовими лідерами.

Тому вирішили, що ці справи теж розглядатиме Спеціальний департамент з воєнних злочинів у прокуратурі Боснії і Герцеговини, до якого ввійдуть кваліфіковані міжнародні та національні юристи. МТКЮ повинен був займатися ключовими високопосадовцями. Суди Боснії та прокуратура мали зосередитися на середньому рівні. А низка регіональних прокуратур по всій країні займалася справами найнижчого рівня. До речі, цей департамент досі працює.

У чому саме полягала ваша робота?

Я була міжнародним співробітником. Я сама з Хорватії, а Боснія — наш найближчий сусід, наші мови майже однакові, це як англійська у США та Великій Британії. Тож я можу працювати з місцевими документами, розмовляти з людьми. У середині 2000-х багато міжнародних експертів допомагали Боснії, як зараз Україні. Тому що тоді у країні було мало експертів з воєнних злочинів, в юридичних вишах навіть таких курсів не було. Також міжнародні експерти були потрібні, бо могли лишатися неупередженими, що важливо для справедливого процесу.

Я працювала аналітиком, бо я не юрист, а історик. Допомагала прокурорам і слідчим збирати й аналізувати документи. Допомагала іноземцям розуміти контекст. Оскільки вони не знали мови, історичних і культурних особливостей і не завжди могли, наприклад, зрозуміти політичні промови.

Ви провели там кілька років і напевно спілкувалися з місцевим населенням. Які в людей були очікування від цих судів?

Як і в Україні зараз, люди не говорили в один голос. Їхні очікування залежали від того, що вони пережили, якої шкоди зазнали, кого чи що втратили. Розслідування воєнних злочинів зазвичай триває багато років, і за цей час сприйняття людей змінюється.

Єдине спільне для всіх — потреба в офіційному процесі, який би визнав завдану шкоду. Людей незаконно увʼязнювали, били, знищили їхні будинки, викрали або вбили родичів, домашніх тварин — їм потрібно, щоб про це почуло більше людей. Хтось хоче суворого покарання для злочинця, а хтось просто хоче, щоб його почули люди в мантіях і офіційно визнали шкоду. Люди, у яких зникли члени сімʼї, хочуть знайти їх живими, а якщо ті загинули — знайти їхні кістки, щоб належно поховати.

Українцям важливо усвідомити одну річ ― при тій кількості злочинів, які вже є під час війни та які скоюють щодня, не існує системи правосуддя, яка б могла забезпечити повну справедливість і покарати всіх злочинців. Ніхто не зможе розслідувати понад 100 тисяч справ. Немає жодного такого історичного прикладу. Тому, наприклад, в Руанді були суди гачача, які розбирали злочини на низовому рівні, але не були класичними судами, як ми їх розуміємо.

Похорон загиблих на війні, Модрач, Боснія, вересень 1992 року. Getty Images / «Бабель» Похоронна процесія 7 лютого 2024 року у Львові, Україна. Захищаючи Україну, загинули Олександр Шаргуленко, Тарас Кізі та Денис Сірик. Getty Images / «Бабель» Похорон загиблих на війні, Модрач, Боснія, вересень 1992 року. Похоронна процесія 7 лютого 2024 року у Львові, Україна. Захищаючи Україну, загинули Олександр Шаргуленко, Тарас Кізі та Денис Сірик. Getty Images / «Бабель»

Це були свого роду комісії правди?

Майже. Більш традиційний механізм вирішення спорів, там не було професійних юристів і суддів, але там теж карали.

Тож українцям важливо прийняти болісний факт — усіх злочинців не покарають. Наведу кілька цифр. У колишній Югославії ми мали Міжнародний трибунал і 20 років судових процесів у Хорватії, Боснії і Герцеговині, Косові та Сербії. Усі вони притягнули до відповідальності трохи більш як тисячу людей.

У вас немає трибуналу, є національні суди та Міжнародний кримінальний суд — там зараз є ордери на арешт двох людей, можливо, у підсумку він розгляне до 10 людей максимум. Якщо через десять років 5—10% справ розглянуть успішно і справедливо, це буде хороший результат. Тому важливо думати про альтернативні механізми.

Які ще механізми можна запропонувати жертвам і потерпілим?

Ви вже згадували про комісію правди як спосіб в публічному місці офіційно розповісти про пережите людиною — це може дати певну сатисфакцію. Це також важливо для істориків, які потім писатимуть дослідження і книги. Наприклад, звіт Human Rights Watch про розслідування того, що сталося в Маріуполі, — це доступна всім інформація, яка звужує простір для заперечення і дозволяє боротися з тезами про те, що, мовляв, це все фейк. У колишній Югославії теж доводилось протистояти таким розмовам.

Ще одна річ — загальна психосоціальна підтримка для тих, хто вижив, для ветеранів чи колишніх полонених. Бо їм важливо мати хороший догляд, ліки, психологічну підтримку, роботу. Відновити своє життя комусь буде важливіше, ніж бачити злочинця у вʼязниці.

Крім того, важливо шукати зниклих безвісти. Це ключове для багатьох родин. Мистецькі проєкти, меморіали, способи, якими в суспільстві ми можемо говорити про травму, про те, що з нами сталося. Це все не магія, яка зцілить суспільство, але може полегшити біль.

Протестувальники біля будівлі суду в день, коли оголосили вирок Ратко Младичу, 22 листопада 2017 року, Гаага, Нідерланди. Getty Images / «Бабель» Сім'ї українських військовополонених на Головній площі в Кракові, Польща, 13 серпня 2023 року. Getty Images / «Бабель» Протестувальники біля будівлі суду в день, коли оголосили вирок Ратко Младичу, 22 листопада 2017 року, Гаага, Нідерланди. Сім'ї українських військовополонених на Головній площі в Кракові, Польща, 13 серпня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Зауваження про комісії правди. Людям доведеться говорити про травматичний досвід, а іншим доведеться про нього слухати — це може бути ретравматизація.

Краще про це скажуть психологи й експерти з травми. У колишній Югославії ці процеси почалися через 10—15 років після війни. Була ініціатива громадянського суспільства створити спільну комісію правди, щоб в ній були люди з Хорватії, Сербії, Косова, Боснії. Ідея полягала в тому, щоб кожне суспільство розповідало свою версію історії. Я, звичайно, узагальнюю, завжди є дисиденти, опоненти, дебати. Але, наприклад, у Хорватії досить усталений наратив про те, що сталося під час війни. Те саме в Боснії, Сербії, Косові.

Тож ідея полягала в тому, щоб відрядити в ці комісії правозахисників, істориків, громадян, журналістів. І поговорити про те, що сталося. На рівні громадянського суспільства вони працювали, але держави офіційно на таке не пішли.

Тому я думаю, що років за 20 ви зможете поговорити з деякими росіянами про те, що сталося. І це може бути корисно, але не зараз. Ви досі у процесі війни, то ж це точно не на часі. Хтось взагалі ніколи не захоче говорити — це їхнє право.

Серби досі не визнали результатів МТБЮ. У них досі люди, які скоювали злочини в Боснії чи Хорватії, — герої. Впевнена, що в росії буде так само. З іншого боку, є приклад Німеччини, яка змінилася після Нюрнбергу. Чому Німеччина змінилась, а Сербія ні?

Сербія офіційно ніколи не визнавала те, що сталося в Сребрениці, геноцидом. Ніколи. Думаю, у росії буде так само, принаймні допоки путін та його друзі при владі. Путін ― це не обовʼязково вся росія. Є люди, які виїхали з росії, бо вони не згодні, у російських вʼязницях гниють журналісти. Це люди, з якими ви могли б колись почати говорити в першу чергу — із тими, кому зараз соромно.

Не вручайте путіну перемогу, кажучи, що путін — це росія! Це ж не так. У нього велика підтримка — це факт. Але якою вона може бути, якщо у людей немає доступу до знань і правдивої інформації? У нас те саме було в Сербії з Мілошевичем. Були пенсіонери, які дивилися сербське національне телебачення і вірили, що Сербія просто захищає сербів.

Протягом усієї війни були контакти між правозахисниками з різних країн, які працювали разом, щоб розслідувати воєнні злочини. Люди в Сербії ризикували своїм життям і безпекою, щоб боротися з власною державою. І саме вони називають події у Сребрениці геноцидом.