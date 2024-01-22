Bellingcat викрив цілий підрозділ російських агентів. Вони планували вбити Зеленського, можливо, Каспарова, а їхній командир має замінити Пригожина. Переказ інтервʼю з журналістом Христо Грозевим

Чим займалася військова частина 29155

Цей підрозділ ГРУ росії створили орієнтовно в 2007—2008 роках, там служать приблизно 400 людей. Один з підрозділів частини— його називають К2, або К200 — займається міжнародними операціями для ГРУ, в нього входить щонайменше 70 людей. «Операції», які вони проводять за кордоном — це теракти, підриви військових об’єктів і складів боєприпасів, диверсії, саботаж і вбивства. Шпигуни полюють на російських опозиціонерів і дисидентів, які виїхали з росії, та незручних для Кремля іноземців.

Зазвичай агенти проходять серйозну й тривалу підготовку. Вони якийсь час живуть у росії, ведуть соцмережі, створюють собі легенду, отримують освіту і тільки потім їдуть за кордон на завдання. Грозев розповідає, що один з таких шпигунів навчався в росії на режисера та їздив до Барселони, де знайомився з митцями і артистами, які й були його ціллю.

Хто командир

Генерал Андрій Аверʼянов, має 57 років. Його посада засекречена, тому про нього нічого не відомо. Саме Аверʼянова володимир путін розглядає як заміну Євгенію Пригожину, каже Грозев. Після невдалого заколоту власника «ПВК Вагнера» російський президент переглянув своє коло довірених силовиків. Аверʼянов видається безпечною фігурою — він особисто відданий путіну, але не аж такий заможний, щоб стати незалежним гравцем. Під час форуму в Санкт-Петербурзі в липні 2023 року путін представив африканським лідерам і диктаторам Аверʼянова як заміну Пригожину. Для цього йому довелося вивести генерала з тіні.

Форум росія — Африка в липні 2023 року. На ньому присутній Андрій Аверʼянов. ТАСС / «Бабель» Аверʼянов другий праворуч. ТАСС / «Бабель» Форум росія — Африка в липні 2023 року. На ньому присутній Андрій Аверʼянов. Аверʼянов другий праворуч. ТАСС / «Бабель»

Найвідоміші операції

Публічно відома — це невдала робота агентів Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, які намагалися отруїти колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію. Грозев каже про ще кілька таких операцій. У 2015 році в Болгарії власник компанії «Емко», виробник і торговець зброєю Еміліан Гебрев скаржився на симптоми, схожі на ті, що бувають від отруєння «Новачком». Але тоді про цю отруту ніхто не знав, тому слідство вирішило, що Гебрев отруївся пестицидами в руколі, яку він їв у ресторані. Лише після замаху на Скрипаля стало зрозуміло, що за цим теж може стояти росія. Правоохоронні органи Болгарії оголосили в розшук трьох росіян. Грозев каже, що вони дотичні до групи, яка розробляла план вбивства Скрипаля. Гебрев цікавив росію, бо в 2014 році він продавав зброю Україні.

Так само цей підрозділ ГРУ з 2011 по 2023 рік займався підривом болгарських військових заводів, на яких виробляли порох, і складів у Чехії. Bellingcat отримав креслення вибухівки, яку застосовували під час підривів.

Російські агенти Чепіга (зліва) і Мішкін. policie.cz / «Бабель»

Спроби вбити Зеленського і Каспарова

В лютому 2022 року диверсійна група підрозділу приїхала до Києва. Вона мала вбити президента України Володимира Зеленського та його оточення. Росіяни планували, що операція займе п’ять днів, але застрягли тут на місяці. Один зі шпигунів листувався електронною поштою з дружиною, хакери викрали це листування і передали Грозеву. Чоловік просив дружину дістати валюту з тайника і купувати квартири — певно, щоб убезпечити сім’ю від економічних наслідків війни росії проти України.

Інший співробітник підрозділу влився в опозиційні російські організації, які після початку війни виїхали за кордон. Цю людину стали постійно приймати в Сахаровському центрі захисту прав людини і фонді «Свободная россия» — його запрошували на різні зустрічі у Вільнюсі й Відні. Шпигун навіть проник у комітет, що пропонував урядам західних країн прізвища людей, на яких варто накласти санкції у зв’язку з війною. Розслідувачі Bellingcat також зʼясували, що росіянин їздив лише на ті зустрічі, в яких брав участь опозиціонер і дисидент Гаррі Каспаров. Грозев не виключає, що він планував убивство Каспарова, і повідомив про це політику. Bellingcat готується опублікувати розслідування про цього співробітника підрозділу ГРУ.

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