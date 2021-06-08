72 года назад вышел роман «1984» Джорджа Оруэлла об обществе тотального контроля и цензуры. Вот пять технологических предсказаний автора, которые стали реальностью

Первая обложка романа «1984» Джорджа Оруэлла 1949 года. Роман перевели более чем на 60 языков. На украинский язык произведение впервые полностью перевели в 2015 году. Роман Оруэлла входит в топ лучших книг по версии BBC, The Times, Newsweek. В СССР книга была в списке запрещенной литературы до 1988 года. А в 2017 году роман снова стал бестселлером в США на фоне высказываний людей из окружения президента Дональда Трампа. Книгу экранизировали дважды — в 1956 году и в 1984-м, в год, к которому приурочены происходящие в романе события.

1. Тотальная слежка

В романе: Телеэкраны — большие телевизоры, стоящие в домах и общественных местах, которые нельзя выключить. Они передают сообщения правительства, и через них за гражданами наблюдает полиция мысли. Телеэкраны могут идентифицировать людей, замечать, когда меняется их выражение лица или учащается их сердцебиение или дыхание.

В реальности: Камеры наблюдения с технологией распознавания лиц и даже эмоций уже стали реальностью. Например в Китае, с помощью подобных технологий отслеживают активистов и диссидентов, а также полностью контролируют мусульман-уйгуров. Видеокамеры, которые могут измерять температуру тела, а также распознавать лица, планировали устанавливать и в Киеве.

Также не стоит забывать о компьютерах, смартфонах, «умных» телевизорах, голосовых помощниках и других гаджетах, с помощью которых можно наблюдать за нашими действиями: узнать, где мы находимся, что ищем в интернете, что и кому пишем. Технологией распознавания лиц пользуются и соцсети вроде Facebook, а стриминговый сервис Spotify разработал технологию подбора музыки с помощью анализа голоса и окружения пользователей.

Камеры наблюдения на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, 29 августа 2019 года. Getty Images / Bloomberg / Contributor

2. Преобразование речи в текст

В романе: Главный герой романа Уинстон Смит использовал на работе устройство под названием речепис. Оно записывало сказанное и отображало в виде текста на телеэкране.

В реальности: Сегодня существует множество приложений и служб транскрипции, которые делают то же самое. Android и iOS уже интегрировали в свои системы функцию распознавания речи. Функция преобразования аудио в текст появилась и в Microsoft Word.

3. Искусственный интеллект

В романе: Версификатор — инструмент, который без человеческого участия создает музыку и литературу в соответствии со стандартами правящей партии. По сути это искусственный интеллект.

В реальности: В последние годы стали появляться произведения, созданные машинами. В 2017 году вышел первый музыкальный альбом, записанный искусственным интеллектом. В 2018 году нейросеть написала «роман» о своем путешествии в стиле произведения «В дороге» Джека Керуака.

В 2020—2021 годах искусственный интеллект «снял» короткометражку, к которой самостоятельно написал сценарий, создал музыку и подобрал актеров, создал трек для группы Nirvana на основе их предыдущих текстов, научился рисовать сюрреалистические изображения, а рисунки нейросети продают на аукционе за миллион долларов.

Искусственный интеллект уже пробуют применять и в других областях. Например, для написания статей в медиа или в сфере управления человеческим персоналом.