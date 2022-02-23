Под санкции ЕС попали российские пропагандисты. Олигархи России потеряли $32 миллиарда

Под европейские санкции за признание Россией «независимости» оккупированного Донбасса попали российские пропагандисты, на ряду с военными и чиновниками.

Об этом сообщают «Радио Свобода» и The Insider со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Под санкции попали телеведущий и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, пропагандист Владимир Соловьев и глава RT Маргарита Симоньян, представитель МИД РФ Мария Захарова, министр обороны Сергей Шойгу, все депутаты Госдумы, банки «Россия», ВЭБ, Промсвязьбанк.

Активы указанных лиц в Европе заморожены. Также им запрещен въезд в ЕС. К примеру, у Соловьева ранее обнаружили две виллы в Италии.

Bloomberg пишет, что из-за решений властей России идти войной на Украину страдают олигархи из РФ. С начала этого года они суммарно потеряли $32 миллиарда. Убытки понесли Геннадий Тимченко (потерял $6,47 млрд), Леонид Михельсон (потерял $6,2 млрд), Вагит Алекперов (потерял $3,5 млрд) и еще 20 олигархов.