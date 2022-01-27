В МИД России заявили, что пока не планируют эвакуировать своих граждан из Украины

Россия «всегда готова» к эвакуации россиян из Украины в случае обострения ситуации, но спецпланов пока нет.
Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати российского Министерства иностранных дел Алексей Зайцев.
«Насколько это возможно, всегда готовы [к эвакуации]. Каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется для того, чтобы обезопасить, насколько это возможно, российских граждан и сотрудников загранучреждений», — сказал он.
По словам Зайцева, при министерстве есть специальный департамент, разрабатывающий планы на случай ситуаций, когда может потребоваться эвакуация.
Отдельно представитель МИД РФ заверил, что Москва считает неприемлемой войну между Россией и Украиной.
«Мы уже не раз заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Мы считаем неприемлемым даже мысль о войне между нашими народами», — сказал он.
- Необъявленная война на Донбассе продолжается с 2014 года — с начала российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- Сейчас возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали возле границ Украины и ЕС военные учения, которые проведут с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля — после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на так называемые гарантии безопасности в Европе. Он подчеркнул, что США не отступят от принципа «открытых дверей» в НАТО.