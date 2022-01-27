В МИД России заявили, что пока не планируют эвакуировать своих граждан из Украины

Россия «всегда готова» к эвакуации россиян из Украины в случае обострения ситуации, но спецпланов пока нет.

Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати российского Министерства иностранных дел Алексей Зайцев.

«Насколько это возможно, всегда готовы [к эвакуации]. Каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется для того, чтобы обезопасить, насколько это возможно, российских граждан и сотрудников загранучреждений», — сказал он.