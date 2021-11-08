Экс-нардепу Семену Семенченко продлили арест до конца 2021 года

Соломенский районный суд Киева 2 ноября продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Семену Семенченко.

Об этом «Бабелю» сообщил адвокат бывшего нардепа Владислав Добош.

Таким образом фигурант дела о создании незаконного вооруженного формирования, совершении теракта, незаконном обращении с оружием и контрабанде товаров военного назначения останется под арестом по меньшей мере до 1 января 2022 года.