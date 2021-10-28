Катастрофа МН17: адвокаты родственников погибших пожаловались на слежку, подозревают Россию

Адвокаты родственников погибших малазийского рейса Boeing MH17, который сбили над Донбассом в июле 2014 года, пожаловались на слежку. Антитеррористический орган Нидерландов подозревает, что к этому причастна Россия и предложил адвокатам защиту.
Об этом сообщает RTL Nieuws.
Речь о адвокатах из так называемой команды правовой помощи, которые много лет принимают участие в этом уголовном деле и имеют доступ к материалам. 22 сентября Национальный координатор по безопасности и борьбе с терроризмом (NCTV) пригласил 8 членов команды и выслушав их показания предложить включить в программу защиты.
Адвокаты отказались комментировать встречу и детали слежки СМИ, но по данным RTL Nieuws спецоргану они рассказывали о подозрительных лицах возле своих домов после судебного заседания в Схипхоле, где проходит суд по MH17 и заслуживали адвокатов с родственниками. Минимум двое адвокатов говорили о слежке до их домов, а один рассказал о двух подозрительных людях в очках, ходивших вокруг его дома.
Правоохранители пока считают, что угрозы жизни и здоровью адвокатам нет.
Как сообщает Netherlands News Live, после публикации RTL Nieuws партии «Демократы 66» и «Зеленые левые» призвали власти отреагировать на возможные угрозы со стороны России.
- Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года около оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Погибли 298 человек. Россия свою причастность к катастрофе отрицает и винит Украину.
- Международная следственная группа выдвинула обвинения россиянам — генерал-майору Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Игорю Гиркину (Стрелкову) и украинцу Леониду Харченко («Крот»).
- 7 июня 2021 года суд Гааги начал рассмотрение дела по существу. 8 июня в суде давали показания свидетели. Один из них рассказал, что видел выстрел «Бука» и падение лайнера. 9 июня в суде представили новые записи переговоров боевиков о транспортировке «Бука», а 10 июля записи докладов боевиков о выстреле «Бука».
- 6 сентября Россия отказалась организовать допрос боевиков «ДНР» Игоря Гиркина и Сергея Дубинского в качестве свидетелей. После этого 10 дней заслушивали родственников погибших. Они прямо обвинили Россию во лжи и ответственности за трагедию.