Связанные с Медведчуком структуры поставляли топливо из России в Украину по заниженным ценам. ГБР проводит проверку

Государственное бюро расследований проверяет информацию о возможных поставках в Украину дизельного топлива из России по заниженным ценам. Поставки осуществляли структуры, приближенные к народному депутату Виктору Медведчуку.

Об этом заявили в пресс-служба ГБР.

По оперативной информации, в начале октября в один из терминалов Николаевского морского порта прибыло иностранное судно под флагом Панамы. Через несколько дней этот же терминал принял другое иностранное судно под флагом одной из стран ЕС. По документам, суда доставили по адресу украинского общества с ограниченной ответственностью, которое связывают с нардепом, нефтепродукты весом более 30 тысяч тонн каждое.

Установлено, что задекларированная поставщиками цена была почти в два раза меньше рыночной. Это позволило дельцам минимизировать уплату обязательных таможенных платежей на миллионы гривен.

Также установлено, что эти суда за последний год заходили в порты Российской Федерации и товар имеет российское происхождение.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) работники ГБР осмотрели задержанные суда и их товар.

Эксперты отобрали образцы топлива, которые направлены на исследование с целью подтверждения заявленного качества и кода Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

В ходе расследования проверяется возможная причастность и вопрос привлечения к ответственности должностных лиц.