Порошенко прокомментировал обвинения Венедиктовой о возможном участии в угольных схемах Медведчука

Нардеп и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко прокомментировал обвинения генерального прокурора Ирины Венедиктовой в причастности к угольным схемам одного из руководителей ОПзЖ Виктора Медведчука.

Об этом пишет пресс-служба «Евросолидарности».

Он отметил, что в 2014 году правительство и президент «спасали ситуацию в таких условиях», которые даже «не снились» Зеленскому и команде. Порошенко рассказал, что тогда Россия устроила тотальную блокаду и в Украине был энергетический кризис.

«В ноябре 2014 года этот вопрос был вынесен на заседание СНБО, где были даны исчерпывающие поручения всем необходимым структурам, включая правительство, Минтопэнерго, чтобы обеспечить углем и взять его где-нибудь. В том числе — взять уголь в украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы в Украине на освобожденной территории или в Киеве. На которых работают украинские граждане, где выплачивается заработная плата шахтерам, чтобы они не умерли с голоду или не взяли винтовку и не пошли за деньги России в наемники», — отметил Порошенко.

Он также обвинил Офис генерального прокурора в фальсификации дела. По его словам, еще в ноябре 2014 года поставки электроэнергии из России прекратили, тогда как при президентстве Зеленского их возобновили.

«Почему за последние два с половиной года на 3,1 миллиарда долларов купили российского угля? И разве это с вашей точки зрения не является финансированием страны-агрессора? Разве не является финансированием оккупированных территорий и терроризма, когда кум Зеленского, глава Укрэксимбанка — точно не без согласования с Зеленским — выделяет 60 миллионов долларов предприятию, которое имеет отношение к угольной отрасли и работает на оккупированной территории? 60 миллионов долларов государственного банка», — заявил Порошенко.