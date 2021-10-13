Венедиктова: Администрация Порошенко играла ключевую роль в угольной схеме Медведчука

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что руководство Администрации президента Петра Порошенко могло играть ключевую роль в организации поставок угля из России через оккупированный Донбасс по схеме депутата ОПзЖ Виктора Медведчука.

Об этом она написала в своей колонке на «Украинской правде».

По ее словам, сейчас изучаются более 10 тысяч записей телефонных разговоров, среди которых переговоры подозреваемых, представителей России, членов «ЛНР» и «ДНР», а также украинских чиновников.

«Следствие и прокуроры имеют данные о том, что руководство Администрации президента не только обсуждало во время телефонных переговоров абсолютно конкретные факты реализации преступного плана, но и давало достаточно четкие поручения ряду официальных должностных лиц в украинских органах власти. Сопоставив эту информацию с фактическими обстоятельствами дела, становится очевидно, что украинская верхушка власти играла ключевую роль в этом театре военных действий», — пишет Венедиктова.