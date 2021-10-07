В Киеве на взятке в $2 тысячи задержали чиновника КГГА. Он угрожал бизнесменам проверками, если не будут нести «дань»

По данным следствия, чиновник требовал «дань» от владельцев малого и среднего бизнеса за то, что не будет создавать искусственные препятствия в их деятельности, а в случае отказа угрожал проверками.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры и СБУ .

В Киеве во время получения $2 тысяч взятки задержали начальника управления Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА.

Правоохранители задержали чиновника КГГА возле одного из столичных рынков при получении взятки от бизнесмена, которому он пообещал не реагировать на возможные нарушения строительных норм, допущенные при реконструкции нежилого помещения на улице Крутой спуск.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному про подозрение и об избрании судом меры пресечения.

Также правоохранители провели обыск в соответствующем департаменте КГГА, устанавливаются другие возможные участники схемы.