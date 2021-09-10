Фронт сопротивления: Талибы в Панджшере начали этническую чистку и изгнали людей

Боевики движения «Талибан», которое захватило всю территорию Афганистана, после трудного вторжения в провинцию Панджшер изгнали тысячи людей и начали этническую чистку.

Об этом сообщил представитель «Фронта национального сопротивления» (ФНС), бойцы которого вели ожесточенные бои с талибами за провинцию.

«Талибы изгнали тысячи людей из Панджшера. Они проводят этнические чистки, и мир все еще наблюдает и игнорирует эту ситуацию. Мы настоятельно призываем международное сообщество прекратить эти военные преступления», — написал Али Назари в Twitter, опубликовав видео с колонной людей.

Как передает Интерфакс, ранее о массовых расстрелах в Панджшере сообщал журналист, занимавший пост заместителя губернатора провинции Кабир Васик. По его словам, талибы не щадят даже детей.

Тем временем ФНС в своем Twitter опубликовал обращение главы военного комитета сопротивления Салеха Регистани, который заявил, что продолжит борьбу с талибами.