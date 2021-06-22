«Граничит с объявлением экономической войны». В МИД Беларуси резко отреагировали на введение санкций Евросоюзом и США

Министерство иностранных дел Беларуси раскритиковало новый пакет санкций Евросоюза, США, Канады и Великобритании, заявив, что они граничат с «объявлением экономической войны».
Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, обнародованном на сайте ведомства.
«Любому диалогу и сотрудничеству наши западные партнеры по-прежнему предпочитают лишь враждебные действия — санкции и давление на суверенное государство. Мы неоднократно заявляли, что санкции негативно влияют на интересы граждан, они являются контрпродуктивными и порочными. Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это понимают. В то же время продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы якобы «высушить режим финансово». По сути это граничит с объявлением экономической войны», — считают в министерстве.
В беларусском МИД предупредили, что ответные меры, которые «ЕС заставляет нас принять», тоже могут негативно сказаться на сферах взаимодействия и на интересах граждан и компаний стран Запада, которые ввели санкции.
«Евросоюз намеренно раскручивает санкционную спираль, выбираться из которой всем сторонам все сложнее и сложнее. Такой подход не оставляет ни времени, ни пространства для поиска «окон возможностей» по выходу из сложившейся ситуации в отношениях Беларуси с ЕС, США, Великобританией и Канадой. Призываем все страны и евроструктуры, бегущие наперегонки по «тропе санкционной войны», прислушаться к голосу разума и подумать о будущем», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
- 21 июня Совет министров иностранных дел Евросоюза согласовал новый пакет санкций против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания Романа Протасевича. Под европейские санкции попали ряд судей и правоохранителей Беларуси. Также санкции наложили на сына Александра Лукашенко Дмитрия и его жену Лилию. Ограничения ввели и против руководителей Министерства транспорта и авиационных служб Беларуси, а также против ряда компаний: «Сохра», «Бремино Групп», Беларусский автомобильный завод (БелАЗ), Минский автомобильный завод (МАЗ), «Глобалкастом-менеджмент», «Логекс» и «Новая нефтяная компании».
- Министерство финансов США тоже обновило санкционный список. Ограничения будут действовать в отношении Комитета государственной безопасности Беларуси, внутренних войск МВД, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Также под санкции попали пресс-секретарь Лукашенко Наталья Ейсмант, члены ЦИК Беларуси, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, глава беларусского КГБ Иван Церцель и другие. Всего 16 физических и пять юридических лиц.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- Авиасообщение с Беларусью после этого прекратили Украина и некоторые страны ЕС. Вскоре к ним присоединятся США. Для «Белавиа» небо закрыли Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция, Чехия, Словакия, Франция, Великобритания и еще ряд стран. 4 июня Европейский Союз официально запретил беларусским авиакомпаниям полеты в своем авиапространстве.