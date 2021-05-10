Чехия на саммите ЕС обратится за поддержкой из-за взрывов на складах боеприпасов в Врбетице

Чехия на внеочередном саммите Евросоюза 25 мая намерена обратиться к другим государствам-членам сообщества за поддержкой в связи со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в причастности к которым подозревают российские спецслужбы.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек в статье для газеты Pravo, обнародованной на сайте внешнеполитического ведомства Чехии.

«Нас 25 мая ожидает экстренный саммит ЕС, где мы попросим решительного заявления от всех [стран сообщества] на уровне премьеров и президентов», — отметил Кулганек.

Он добавил, что в июне планируют продолжить дискуссию лидеров Евросоюза касательно отношений ЕС с Россией. «Лично мне обидно за ущерб в отношениях с Россией, но Чехия не виновата. Как суверенное государство, мы должны были действовать, и мы хорошо отреагировали», — добавил глава чешского МИД.

Накануне министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что международное право дает Чехии основания требовать от России возместить убытки, причиненные взрывами. По предварительным подсчетам, сумма составляет миллиард чешских крон (более $47 млн), но эта цифра не окончательная.