Чехия на саммите ЕС обратится за поддержкой из-за взрывов на складах боеприпасов в Врбетице

Чехия на внеочередном саммите Евросоюза 25 мая намерена обратиться к другим государствам-членам сообщества за поддержкой в связи со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в причастности к которым подозревают российские спецслужбы.
Об этом заявил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек в статье для газеты Pravo, обнародованной на сайте внешнеполитического ведомства Чехии.
«Нас 25 мая ожидает экстренный саммит ЕС, где мы попросим решительного заявления от всех [стран сообщества] на уровне премьеров и президентов», — отметил Кулганек.
Он добавил, что в июне планируют продолжить дискуссию лидеров Евросоюза касательно отношений ЕС с Россией. «Лично мне обидно за ущерб в отношениях с Россией, но Чехия не виновата. Как суверенное государство, мы должны были действовать, и мы хорошо отреагировали», — добавил глава чешского МИД.
Накануне министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что международное право дает Чехии основания требовать от России возместить убытки, причиненные взрывами. По предварительным подсчетам, сумма составляет миллиард чешских крон (более $47 млн), но эта цифра не окончательная.
- 18 апреля правительство Чехии обвинил российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов под Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Словакия. Позже премьер Чехии призвал страны ЕС выслать как минимум по одному российскому дипломату.
- Журналисты-расследователи сообщили, что взрывы организовало подразделение 29155 ГРУ России, чтобы сорвать поставки боеприпасов в Украину. Операцией руководил генерал Андрей Аверьянов, а среди исполнителей были и отравители Скрипалей в Великобритании — Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эта же группа причастна к двум попыткам отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, боеприпасы которого хранились на чешском складе.