США введут санкции против «Северного потока — 2»
- Автор:
- София Телишевская
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Prachatai / Flickr
Президент США Джо Байден поручил администрации ввести санкции против компании-оператора российского газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Я поручил своей администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее корпоративных руководителей. Эти шаги — еще одна часть нашего первого транша санкций в ответ на действия России в Украине», — заявил Байден.
Он добавил, что США без колебаний введут дополнительные санкции, если Россия продолжит эскалацию.
По словам Байдена, президент РФ Владимир Путин дал миру огромный стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии.
10 сентября 2021 года строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Газопровод предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
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