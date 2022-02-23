США введут санкции против «Северного потока — 2»

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Президент США Джо Байден поручил администрации ввести санкции против компании-оператора российского газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я поручил своей администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее корпоративных руководителей. Эти шаги — еще одна часть нашего первого транша санкций в ответ на действия России в Украине», — заявил Байден.

Он добавил, что США без колебаний введут дополнительные санкции, если Россия продолжит эскалацию.

По словам Байдена, президент РФ Владимир Путин дал миру огромный стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии.

10 сентября 2021 года строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Газопровод предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.