Австралия и Япония тоже ввели санкции против России из-за признания «ЛНР» и «ДНР»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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COP26 / Flickr
Австралия и Япония тоже решили ввести санкции против России из-за признания «независимости» псевдореспублик «ЛНР» и «ДНР».
Премьер-министр Фумио Кисида объявил, что Япония введет ряд экономических санкций против России, «ЛНР» и «ДНР». Правительство приостановит выдачу виз «чиновникам» из оккупированных регионов и заморозит их активы. Япония также запретит экспорт и импорт из «ЛНР» и «ДНР», размещение и операции с новым суверенным долгом российского правительства.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия немедленно начнет вводить санкции против России. Страна сначала введет запрет на поездки и финансовые санкции в отношении восьми членов Совета безопасности Российской Федерации. Под санкции также попадут организации, связанные с Москвой, российские банки, транспорт, энергетика, телекоммуникации и нефтегазовый комплекс. Моррисон сказал, что санкции в отношении физических и юридических лиц будут нацелены на «виновников и бенефициаров этого насилия».
- Свои санкции против России и квазиобразований «ЛНР» и «ДНР» уже ввели Великобритания, Европейский Союз, Канада и Соединенные Штаты Америки. Под ограничения попали банки и их дочерние компании, суверенный долг России и российские элиты.
- 21 февраля Россия признала независимость «ДНР» и «ЛНР» в тех границах, которые записаны в их «конституциях» — то есть во всех границах Луганской и Донецкой областей. 22 февраля Совет федерации разрешил Путину ввести российские войска на Донбасс.