Спутники Maxar сделали новые фото с российской военной техникой: стоит на берегу Донузлава в Крыму, в Беларуси и на западе России

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Twitter / Christopher Miller

Спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые снимки с российской военной техникой в оккупированном Крыму, Беларуси и западе России.

Об этом сообщил и выложил фото на своей странице в Twitter корреспондент BuzzFeed Кристофер Миллер.

Снимки были сделаны утром 10 февраля. В частности, были зафиксированы новые войска и техника (реактивные системы залпового огня и самоходная артиллерия) возле поселка Новоозерное на берегу озера Донузлав в Крыму. Также замечено новое развертывание бронетехники возле села Славное на северо-западном побережье Крыма.

На западе России большое количество вооруженных сил недавно прибыло на Курский полигон, что примерно в 110 километрах к востоку от границы с Украиной. По словам корреспондента, туда продолжает поступать дополнительное снаряжение, готовятся к размещению дополнительных войск и техники.

Кроме этого, спутники зафиксировали развертывание войск и боевой группы возле беларусского города Речица, менее чем в 45 километрах от границы с Украиной.

К тому же в Беларуси заметили развертывание войск на аэродроме Зябровка, кроме техники и обустройства палаток для пребывания людей там разместили полевой госпиталь, есть вертолеты.

