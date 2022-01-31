Оккупанты обстреляли окрестности Светлодарска и ранили местного жителя

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Российско-оккупационные войска обстреляли окрестности Светлодарска в Донецкой области. Боевики ранили местного жителя.

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

Так, 31 января, около 11:30, вооруженные формирования Российской Федерации с направления временно оккупированного поселка Лозовое открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарска, выпустив пять очередей из автоматического оружия.

В результате вражеского обстрела огнестрельное сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарск 1953 года рождения. На момент инцидента мужчина рыбачил в районе Углегорского водохранилища.

Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад ВСУ потерпевшего доставили в Светлодарскую городскую больницу.