Оккупанты обстреляли окрестности Светлодарска и ранили местного жителя
- Автор:
- София Телишевская
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Российско-оккупационные войска обстреляли окрестности Светлодарска в Донецкой области. Боевики ранили местного жителя.
Об этом сообщил пресс-центр ООС.
Так, 31 января, около 11:30, вооруженные формирования Российской Федерации с направления временно оккупированного поселка Лозовое открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарска, выпустив пять очередей из автоматического оружия.
В результате вражеского обстрела огнестрельное сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарск 1953 года рождения. На момент инцидента мужчина рыбачил в районе Углегорского водохранилища.
Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад ВСУ потерпевшего доставили в Светлодарскую городскую больницу.
- 22 декабря 2021 года украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки не было обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.
- Сейчас возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали возле границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.