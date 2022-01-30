В Британии назвали «приоритетом № 1» сдерживание России от вторжения в Украину. Джонсон удвоит численность войск в Восточной Европе
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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David Dibert / Unsplash
Для Великобритании сейчас «приоритетом номер один» является сдерживание России от вторжения в Украину.
Об этом в эфире Sky News заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.
«Самое главное — это защита свободы и демократии, это важнее насущных финансовых проблем», — подчеркнула она.
По словам Трасс, Лондон не исключает никаких вариантов помощи Киеву. В частности, это могут быть санкции против «любой компании, представляющей интерес для Кремля», или конфискация недвижимости российских олигархов.
Также она заверила, что «олигархам Владимира Путина» и российским компаниям, «занимающимся поддержкой российского государства», «негде будет спрятаться».
«Это будет непросто для России», — сказала она, заметив, что единственный способ остановить вторжение в Украину — если российский президент Владимир Путин «поймет цену этого действия».
Премьер Британии Борис Джонсон вечером в субботу, 29 января, заявил, что готов удвоить количество развернутых в Эстонии британских войск и отправить военные корабли и самолеты на восточный фланг НАТО, чтобы «отправить четкое сообщение» Москве на фоне предупреждений, что Россия может вторгнуться в Украину через несколько дней, цитирует The Telegraph.
Также Джонсон приказал вооруженным силам Британии «подготовиться к развертыванию по всей Европе» в попытке сдержать нападение и успокоить восточных членов НАТО.
«Этот пакет пошлет Кремлю четкий сигнал — мы не будем терпеть их дестабилизационную деятельность, и мы всегда будем стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом [враждебности] России. Если президент Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет для Европы трагедией. Украина должна быть свободна в выборе своего будущего», — сказал он.
Как отмечает издание, речь идет о дополнительной боевой группе британских войск численностью 900 человек, а также батарее реактивной системы залпового огня в Эстонии.
Нынешняя боевая группа, которую планировали заменить, останется на месте, в результате чего численность британского контингента составит более 1 800 военнослужащих. Вертолеты Apache также перебросят в Балтийский регион.
В воскресенье утром, 30 января, Джонсон в очередной раз призвал Россию к переговорам из-за ситуации у границ Украины.
«Раньше на этой неделе начальники наших оборонных ведомств проинформировали меня о ситуации на границе с Украиной. Картина становится все более тревожной — я продолжаю призывать Россию к переговорам и отказу от безрассудного и катастрофического вторжения», — написал премьер Британии на своей странице в Twitter.
- Возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали возле границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- Президент США Джо Байден заявил, что планирует направить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в «ближайшей перспективе» — на фоне опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину.
- 29 января командование Западного военного округа РФ заявило, что его войска завершили проверку боеготовности и возвращаются в места постоянной дислокации.