Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время отправит в Восточную Европу войска

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Joe Biden / Twitter

Президент США Джо Байден заявил, что планирует направить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в «ближайшей перспективе» — на фоне опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Белый дом.

«В ближайшее время я направлю войска в Восточную Европу, в страны НАТО, не очень много», — сказал Байден журналистам на Объединенной базе «Эндрюс» по возвращении из поездки в Питтсбург.

Пентагон уже привел 85 00 военнослужащих в повышенную боевую готовность для возможного развертывания в странах НАТО в Восточной Европе, пишет The Hill.

24 января стало известно, что страны НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания в Восточной Европе. А перед этим американская газета The New York Times писала, что Байден может отправить в страны Восточной Европы тысячи американских военных, позже он это подтвердил сам.