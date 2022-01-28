Французский президент Макрон после разговора с Путиным пообщался по телефону с Зеленским

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В пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в Twitter.

«Сказал по телефону Эмманюэлю Макрону, что его активная позиция сделала встречу советников «нормандской четверки» возможной. Появился первый с 2019 года документ», — написал Зеленский.

По словам президента, они с Макроном договорились не сбавлять темп в переговорном процессе и ускорить следующую встречу советников лидеров стран-участниц «нормандского формата».

«Пока условия способствуют, нужно встречаться и говорить. Когда продолжаются переговоры, риск эскалации уменьшается», — добавил президент Украины.

Также в Офисе президента сообщили, что Зеленский и Макрон обсудили важность активизации работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и ее подгрупп для ускорения прогресса в выполнении Минских договоренностей.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что заинтересован в успешном воплощении существующих двусторонних экономических договоренностей и развитии новых проектов.

Напомним, ранее в этот же день Макрон имел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Тот пожаловался, что США и НАТО проигнорировали ключевое требование России относительно «гарантий безопасности».