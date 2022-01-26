В США заявили, что «видят признаки» возможного применения военной силы России против Украины «сейчас или в середине февраля»

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Wendy R. Sherman / Twitter

В США считают, что Россия может в ближайшее время применить военную силу против Украины.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время онлайн-дискуссии YES с экс-президентом Эстонии, членом Наблюдательного Совета YES Керсти Кальюлайд.

«Я не знаю, принял ли он [Путин] окончательное решение, но мы, конечно, видим все признаки того, что он планирует применить военную силу сейчас или, может быть, в середине февраля», — сказала она.

Также Шерман заверила, что США будут помогать Украине, но пока не могут предоставить План действий для членства в НАТО.

«Мы будем поддерживать Украину. Без Украины ничего не будет. Мы сказали об этом нашим российским партнерам. [...] НАТО подтвердило, что Украина имеет право иметь такие амбиции и когда-нибудь, возможно, вступит в этот Альянс. И я уверена, что в этом плане будущее Украины очень позитивно», — подчеркнула она.

По словам Шерман, для получения плана действий по вступлению в НАТО Украина должна провести земельную реформу, побороть коррупцию, поддерживать демократию и демократические институты.

«Мы будем делать все, чтобы поддержать президента [Украины] во всех его усилиях и чтобы страна могла уверенно смотреть в будущее, которое она для себя избрала», — добавила она.